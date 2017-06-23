Політика Трампа щодо проекту «Півніний потік – 2» неоднозначно сприймається в Європі

Адміністрація президента Трампа веде дипломатичну наступальну операцію проти російського проекту «Північний потік – 2» і водночас просуває продаж свого газу Європі, пише видання Politico.

Геополітичний сенс цієї позиції є втримувати Росію від отримання переваги на європейському газовому ринку. Є також і комерційна причина – США розпочали експорт зрідженого газу країнам ЄС, і Росія стала конкурентом.

Країни ЄС також обмірковують питання, чи дати Брюсселю можливість розпочати переговори з Росією про те, як повинні бути регульовані справи щодо використання газопроводу. Питання настільки суперечливе, що є навіть спроби тиску, щоб лідери ЄС обміркували це питання на цьоготижневому саміті.

Тиск з боку Сполучених Штатів був підтриманий минулого тижня пропозицією нових санкцій проти компаній, які підтримують проекти з експорту російських енергоресурсів. А цей крок з черги викликав різку відповідь з боку Німеччини і Австрії. Компанії обох країн помагають Росії побудувати газопровід, надаючи на цю ціль 9.5 мільярда євро.

Згідно з планами, газопровід мав би постачати додатково 55 мільярдів кубометрів газу прямо з Росії до Німеччини, удвічі збільшуючи можливості існуючого газопроводу «Північний потік – 1».

Перспективи зупинити побудову газопроводу невеликі, підкреслює Politico, хоча Європейська комісія, східноєвропейські й зокрема балтійські країни виступають проти побудови, побоючись, що він встановить газовий диктат на ринку регіону і підірве диверсифікацію джерел енергоресурсів.

Серед іншого, проти цього проекту виступає Україна, транзитер великої частини російського газу. Російська влада уже раніше погрожувала, що на 80% зменшить транзит газу через територію України. Це також викликає занепокоєння з боку Сполучених Штатів.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон сказав: «Європа повинна дійсно подумати про свій весь енергетичний баланс і свою енергетичну безпеку, та усвідомити, наскільки вона залежна від Росії».

У час, коли адміністрація Трампа не має багатьох друзів у Західній Європі, її зусилля заблокувати «Північний потік – 2» користується підтримкою кількох держав, які занепокоєні з приводу відродження сили Росії. До таких країн, між іншим, належить і Польща.

З другого боку не слід забувати про комерційні інтереси. Як заявив міністр енергетики США наприкінці квітня Рик Перрі, «Енергетична політика є не лише важливим елементом економічної політики США, але також важливим елементом закордонної політики США».

Спроби Вашингтона заблокувати проект «Північни потік – 2» ставить США у конфлікт з Берліном і Віднем, які вважають газопровід лише комерційним проектом. Вони також виступають проти запропонованих Сенатом США економічних санкцій, які могли б завдати шкоди європейським компаніям, що помагають у побудові російського газопроводу.

У спільній з канцлером Австрії Кристіаном Керном заяві, міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель сказв:

«Ми не можемо погодитись… з погрозою запровадити незаконні екстратериторіальні санкції проти європейських компаній, які беруть участь у розвитку європейської системи постачання енергоресурсів».

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