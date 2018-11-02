8 країн зможуть закуповувати нафту у Ірану навіть після введення санкцій США

США погодились, щоб вісім країн, включаючи Японію, Індію та Південну Корею мали змогу і надалі закуповувати нафту після того, як запрацюють санкції США проти Ірану. Про це повідомив високопосадовець США, пише Bloomberg.

Санкції вступають в дію 5 листопада.

Метою адміністрації Трампа є припинити надходження до економіки Ірану. Однак, було надано ряд виключень у відповідь на зобов'язання скоротити імпорт. Такі виключення, на переконання адміністрації, дозволять уникнути подорожчання нафти.

Переговори США Китаєм, який є основним імпортером іранської нафти – ще тривають і стосуються умов надання виключень. Однак, Китай є серед восьми країн, для яких передбачено виключення, повідомили двоє осіб, поінформованих про хід дискусії.

Адміністрація США має балансувати між забезпеченням достатньої пропозиції нафти на світових ринках, щоб уникнути політично мотивованого стрибка цін на паливо і водночас, переконатись, що уряд Ірану не отримуватиме достатніх надходжень, які б зруйнували вплив американських санкцій, наголошує видання.

Ціна на нафту Brent впала на 15% з минулого місяця, після новин про те, що буде забезпечене надання виключень і, що країни-члени ОПЕК збільшать видобуток нафти.

Виключення надаватимуться на тимчасовій основі і США очікують, що країни зменшуватимуть імпорт нафти протягом наступних місяців, повідомляє видання на основі інформації від американського посадовця.

Запровадження санкцій, які обмежуватимуть закупівлю нафти обговорюється з часу, коли президент Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди стосовно Ірану.

Дипломатичні заходи США вже дозволили знизити експорт іранської нафти з 2,7 мільйона до 1,6 мільйона барелів минулого місяця, за оцінками США, повідомляє видання.

Рішення адміністрації надати виключення для восьми країн є більш жорстким ніж ситуація за часів адміністрації Обами, коли 20 країн мали такі виключення протягом трьох років.

Під час прес-брифінгу в четвер, заступник речника Державного департаменту Роберт Палладіно наголосив, що США переконані у ефективності такої позиції.

"Ми вельми впевнені, що заходи, які вживають матимуть ефект максимального впливу на іранський режим", - заявив він.

"Ця країна-провідний спонсор тероризму побачить значне зменшення надходжень і це позбавить її можливості фінансувати тероризм у всьому регіоні", - додав він.

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