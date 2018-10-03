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США розірвали угоду з Іраном після рішення суду ООН стосовно санкцій

  • Голос Америки
Держсекретар Майк Помпео спілкується з пресою, 3 жовтня 2018 року.

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Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати припинять дію угоди від 1955 року про дружбу з Іраном. Угода врегульовувала економічні та консульські відносини між двома країнами.

Раніше того ж дня, Міжнародний суд ООН (ICJ) прийняв рішення, що США мають скасувати санкції, які впливають на постачання гуманітарних вантажів, товарів та послуг, а також стосуються безпеки цивільної авіації Ірану.

Іран наполягає, що санкції США порушують угоду про дружбу між країнами від 1955 року.

В своєму рішенні суд в Гаазі наголосив, що США мають "усунути, таким методом, який оберуть самі, будь-які перепони, що постають через" санкції і які впливають на експорт до Ірану медикаментів, медичних приладів, продуктів харчування, сільського господарства а також те, що необхідно для безпеки цивільної авіації.

США переконані, що ICJ не має приймати рішення з санкцій, адже це питання національної безпеки.

Під час прес-конференції, Помпео заявив, що справа Ірану "безпідставна" і звинуватив країну в "спробах втручання до суверенного права США приймати необхідні законні рішення для нашої національної безпеки і намаганнях зловживати ICJ з політичною і пропагандистською метою".

Хоча Помпео заявив, що він "розчарований" тим, що ICJ не визнав, що не має юрисдикції у цій справі, він назвав рішення "програшем для Ірану".

"Суд відмовив Ірану в спробах забезпечити широкі заходи проти американських санкцій і справедливо наголосив на тому, що Іран не виконує свої міжнародні зобов'язання у рамках угоди про нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначив Помпео. Він також додав, що в режимі санкцій передбачено виключення для гуманітарної діяльності.

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