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США ввели санкції проти так званих "посадовців" Криму а також компанії, що забезпечує зв'язок півострова з РФ

  • Голос Америки
Міністр фінансів США Стівен Мнучин

Вісім осіб та одну організацію з Криму тепер включено до санкційного переліку США, через їх роль у сприянні агресії Росії в Україні та спробам окупації Криму. Про це оголосило Міністерство фінансів США у середу.

Рішення США проведено у координації з міжнародною спільнотою. Відповідні дії також вживають Канада та ЄС, йдеться у повідомленні. Вчора ЄС оголосили про введення санкції проти сімох так званих посадовців Криму.

Крім осіб, доданих до санкційного переліку ЄС, США також запровадили санкції проти "Гранд Сервіс Експрес" - компанії, що забезпечує залізничне сполучення Криму з Росією а також її керівника Олександра Ганова.

Включення до переліку, скоординоване США, ЄС та Канадою, обмежує можливості цих незаконних посадовців провадити міжнародний бізнес і підкреслює міць трансатлантичного союзу у протидії триваючій російській агресії
Стівен Мнучин

"Дії Міністерства фінансів США, проведені в координації з нашими міжнародними союзниками та партнерами, підкреслюють нашу непохитну підтримку поновленню вільного та демократичного процесу в Криму, - йдеться у заяві міністра фінансів США Стівена Мнучина. – Включення до переліку, скоординоване США, ЄС та Канадою, обмежує можливості цих незаконних посадовців провадити міжнародний бізнес і підкреслює міць трансатлантичного союзу у протидії триваючій російській агресії".

Розширення санкцій стосується очільників так званого кримського уряду а також членів виборчих комісій, задіяних у так званих місцевих виборах 2019 року і включає Сергія Даниленка, Лідію Басову та Єкатерину Пиркову з міської виборчої комісії, а також так званого "прем'єр-міністра" Криму Юрія Гоцанюка, очільника фактичної влади у Севастополі Михайла Развозжаєва, Володимира Немцева та Єкатерину Алтабаєву.

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