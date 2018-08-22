Мінфін США: російські олігархи зазнали значного впливу санкцій

Світова спільнота відвернулась від багатьох з оточення Путіна, наголосила представниця Міністерства фінансів США на слуханнях Комітету Сенату з банків та житлово-комунальної сфери. Під час слухань, що відбулись у вівторок, розглядалось питання про доцільність запровадження додаткових санкцій проти Росії а також ефективність існуючих санкцій.

На підтримку даних про значний вплив санкцій на російських олігархів, Міністерство фінансів США навело такі дані:

З часу включення до переліку, статки Дерипаски впали на 50%, а ціна на акції EN+ знизилась з 12,2 доларів до 5,4 доларів на Лондонській фондовій біржі.

впали на 50%, а ціна на акції EN+ знизилась з 12,2 доларів до 5,4 доларів на Лондонській фондовій біржі. Статки Вексельберга, за оцінками, впали на 3 мільярди доларів і інші уряди також розпочали слідства і заморозили активи Вексельберга у своїх юрисдикціях. Також Renovа Group Вексельберга була змушена вийти з інвестицій в Швейцарії та Італії.

В результаті введення санкцій проти російських олігархів та їх бізнесів, цим установам обмежено доступ до фінансової системи, вартість їх активів впала, і компанії намагаються позбутись цих інвесторів, доповіла на слуханнях заступниця міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки Сігал Мендеклер.

Однак, деяким сенаторам, політика адміністрації США стосовно російських олігархів здалась не послідовною.

Вважаю, якщо ваш чобіт на шиї зловмисника, потрібно його там і тримати

Зокрема, сенатор Гейді Гейткамп розкритикувала рішення адміністрації надати послаблення в сфері імпортних мит на алюміній а також передбачити додатковий час для інвесторів для продажу акцій та цінних паперів компаній Rusal, EN+ та Gaz Group.

"Вважаю, якщо ваш чобіт на шиї зловмисника, потрібно його там і тримати", - наголосила Гейткамп.

"Чи має сенс надавати додатковий час, щоб вони позбулись олігархів і могли б продовжувати роботу?" - запитала сенатор.

У відповідь, Мендеклер наголосила на важливості співпраці з союзниками в Європі над зменшенням небажаного впливу санкцій на компанії з інших країн. "Rusal є однією з найбільших компаній- виробників алюмінію в світі", - зауважила посадовець.

6 квітня Міністерство фінансів США включило до санкційного переліку 38 осіб та установ, включаючи 7 російських олігархів та 12 компаній, якими вони володіють, чи контролюють, великої державної кампанії, що займається торгівлею зброєю та відповідну банківську структуру.

Санкції було запроваджено проти 17 російських високопосадовців, багато з яких було призначено на посаду Путіним, йдеться в інформації Міністерства фінансів США.

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