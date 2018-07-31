Мінфін США дав інвесторам компаній Дерипаски час для продажу акцій

Мінфін США надав інвесторам російських компаній щодо яких запроваджено санкції більше часу для продажу акцій та цінних паперів компаній Rusal, EN+ та Gaz Group. При цьому мінфін США не став усувати компанії із санкційного переліку. Про це, пояснючи оголошені сьогодні дії уряду США, пише видання Bloomberg.
Як відзначає видання, рішення послабить вплив санкцій накладених 6-го квітня 2018-го року і спрямованих проти російського олігарха Олега Дерипаски, який пов'язаний з Кремлем.
Санкції мали негативний вплив на наявність алюмінію на ринках та призвели до значного зростання цін. Мінфін США розширив вікно до 23-го жовтня і тим самим дає Дерипасці більше часу для того, щоб зменшити його долю у бізнесі.
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