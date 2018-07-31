Мінфін США дав інвесторам компаній Дерипаски час для продажу акцій

Мінфін США надав інвесторам російських компаній щодо яких запроваджено санкції більше часу для продажу акцій та цінних паперів компаній Rusal, EN+ та Gaz Group. При цьому мінфін США не став усувати компанії із санкційного переліку. Про це, пояснючи оголошені сьогодні дії уряду США, пише видання Bloomberg.

Як відзначає видання, рішення послабить вплив санкцій накладених 6-го квітня 2018-го року і спрямованих проти російського олігарха Олега Дерипаски, який пов'язаний з Кремлем.

Санкції мали негативний вплив на наявність алюмінію на ринках та призвели до значного зростання цін. Мінфін США розширив вікно до 23-го жовтня і тим самим дає Дерипасці більше часу для того, щоб зменшити його долю у бізнесі.

У квітні Дерипаска, щоб переконати уряд США послабити санкції, погодився обмежити свою долю у En+ до менш ніж 50 відсотків та погодився на призначення назелажних директорів до ради компанії. За три місяці після оголошення відповідних планів, компанія досі не назвала кандидатів на посади незалежних директорів, або ж покупця акцій Дерипаски.

Видання відзначає, що мінфін США у вівторок також відкинув вимогу En+ та її лобіста компанії Mercury LLC тимчасово зняти компанію та Rusal із санкційного списку США та запропонував подальші переговори перед відповідним рішенням.

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