Законодавці США включили санкції проти "Північного потоку 2" до проекту оборонного бюджету

Комітети зі збройних послуг обох палат американського Конгресу узгодили проект закону про державний оборонний бюджет (NDAA) на 2020 рік, яким передбачена обов'язковість запровадження санкцій проти компаній, що беруть участь у газпромівському енергетичному проекті "Північний потік 2" а також у проекті "Турецький потік".

Метою закону є протидіяти зловмисному впливу Кремля, заявила сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін. "Законопроект надішле безперечний сигнал від обох партій Конгресу Володимиру Путіну, що США не будуть сидіти осторонь, поки Кремль далі поширює свій зловмисний вплив".

Сенатор-республіканець Тед Круз, який також є співавтором законопроекту заявив, що технологію з глибоководного прокладання труб мають лише декілька компаній і всі вони – не російські. Тому Кремлю буде важко завершити проект, бо іноземні компанії муситимуть дотримуватись американського санкційного режиму.

Законопроект "не дозволить Путіну управляти мільярдами доларів, які можна використати для розпалювання російської агресії", говорить сенатор.

Закон про державний оборонний бюджет є одним із найважливіших документів, що визначає оборонні видатки США. Включення такого положення до проекту означитиме, що існує спільна позиція з цього питання в обох палатах Конгресу США та в банківському комітеті.

США виступають проти втілення "Північного потоку 2", наголошуючи на тому, що він збільшить залежність Європи від російського газу і зашкодить Україні.​

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