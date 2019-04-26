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США розширили санкції проти режиму Мадуро

  • Голос Америки
Хорхе Арреаса, міністр закордонних справ Венесуели, опинився під санкціями США

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Сполучені Штати запровадили санкції проти двох посадовців, пов'язаних з режимом Ніколаса Мадуро. Зокрема, санкції введені проти міністра закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаси а також судді Керол Падільї.

"Арреаза перебуває на передовій спроб колишнього режиму Мадуро в міжнародній спільноті, зруйнувати демократичні прагнення народу Венесуели", йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США. Включення Падільї є нагадуванням, що "залякування колишнім режимом Мадуро президента Гуайдо і тих, хто його підтримує, матиме наслідки".

Раніше цього місяця США запровадили санкції проти 34 кораблів, якими володіє, або управляє державна нафтова компанія Венесуели PDVSA а також двох компаній та корабля, які транспортують венесуельську нафту до Куби. Про це оголосив віце-президент США Майк Пенс. Відповідну інформацію також розмістило на своєму офіційному сайті Міністерство фінансів США.

«Боротьба у Венесуелі точиться між диктатурою та демократією і свобода отримала свій шанс. Ніколас Мадуро – диктатор без законних прав на владу і Ніколас Мадуро має піти», - заявляв тоді Пенс.

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