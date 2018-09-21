В Китаї обурились через нові санкції США стосовно Москви

Міністр закордонних справ Китаю видав заяву з рішучим закликом до Сполучених Штатів скасувати нові санкції запроваджені проти Росії, які зачепили також і китайських військових.

Зокрема, серед операцій, які викликали санкції, є постачання російського винищувача Су-35 в Китай в 2017 році та устаткування для ракетної системи C-400 у 2018 році.

20 вересня президент США Дональд Трамп видав наказ "Про уповноваження втілення ряду санкцій, передбачених законом США "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA).

Йдеться про санкції стосовно Росії, введені через її агресію по відношенню до України, анексію Криму, кібернапади і втручання до виборів США 2016 року.

"Китай дуже обурений цими нерозумними діями США, - заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Джень Шуань – ми рішуче закликаємо США негайно виправити помилки і скасувани так звані санкції. Інакше, вони мають сприйняти наслідки", - заявив Джень не наводячи деталей, повідомляють ЗМІ.

Пекін не приєднався до санкцій проти Москви, запроваджених США та західними союзниками з 2014 року. Китай також брав участь у спільних з Росією військових навчаннях цього місяця.

Деждепартамент оголосив про два кроки, які Держсекретар США вжив негайно на виконання наказу президента Трампа про нові санкції:

Перше, Дежрсекретар додав 33 фізичні особи та компанії до санкційного переліку за участь від імені та на користь російського оборонного сектору, або розвідки. Таким чином, ті про кого буде встановлено, що вони умисно і свідомо проводять значні операції з цими особами підпадуть під санкції в рамках положення 231 CAATSA.

Друге, запроваджуються санкції проти китайського Департаменту з розробки устаткування та його директора Лі Шаньфу за проведення масштабних операцій з "Рособоронекспортом" – російською компанією, що відповідає за торгівлю зброєю.

Серед цих операцій – постачання російського винищувача Су-35 в Китай в 2017 році та устаткування для ракетної системи C-400 у 2018 році.

Санкції проти Департаменту включатимуть відмову в експортних ліцензіях, заборона на проведення операцій з фінансовою системою США, блокування власності в межах юрисдикції США, йдеться в повідомленні Держдепу.

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