Як санкції спустошують російську економіку, розповідають дослідники Єльського університету. Інтерв'ю

З початку повномасштабного вторгнення міжнародна спільнота послідовно запроваджує санкції щодо Росії. Чи працюють вони?

Нове дослідження команди Єльського університету вказує – санкції працюють і мають катастрофічний вплив на економіку Росії. У Кремля закінчуються гроші, промисловість зупиняється, більше 1000 компаній виходять з Росії, що ставить під удар 40% російскої економіки, говорять дослідники.

Вони вважають, що позитивні статистичні дані, які озвучує Росія – не більш як пропаганда і закликають не вірити офіційній статистиці Кремля. Науковці натомість провели копітку роботу збору даних торговельних партнерів Росії, компаній, банків, транспорту, тощо.

Дослідження, опубліковане наприкінці липня, привернуло значну увагу. Про нього написала низка провідних американських видань, а серед наукових публікацій за тиждень дослідження стало найбільш читаним в 15 дисциплінах, вказують автори.

Також дослідники Єльського університету жорстко критикують МВФ і вважають, що фонд зробив «найбільшу помилку за своє існування», коли наприкінці липня покращив прогноз падіння російської економіки з 8% до 6%.

Голос Америки не отримав швидкої відповіді від МВФ щодо дослідження, однак ЗМІ, з посиланням на МВФ вказують, що Фонд вказує на невизначеність прогнозів у теперішній ситуації і вважає, що падіння на 6 відсотків, яке прогнозується для Росії, є значним.

Ми поговорили з авторами дослідження професором Джеффрі Сонненфельдом, президентом Інституту лідерства Єльського університету, а також Стівеном Тіаном, Директором з досліджень Інституту лідерства Єльського університету.

Інтерв'ю перекладене, відредаговане та скорочене для більшої ясності та плинності

Оксана Бедратенко, Голос Америки: Стосовно вашого підходу - Замість того, щоб використовувати російську статистику, ви копали глибше і використовували форенсетичний (судовий) та інший аналіз. Чому на вашу думку саме такий підхід до Росії правильний?

Вони приховують дані, публікують довільно якісь дивні дані, які вводять в оману

Вони приховують дані, публікують довільно якісь дивні дані, які вводять в оману

Джеффрі Сонненфельд: Дані важливі. Росія користується певною довірою до своїх даних про економіку, це як табель з оцінками. Але тепер вони вирішили в табелі не показувати ті уроки, які вони "завалюють". І замість того, щоб показувати оцінки з читання та математики, вони нам дають оцінки з фізкультури, абощо. Це сміховинно…

Вони приховують дані, публікують довільно якісь дивні дані, які вводять в оману багатьох у ЗМІ. Наприклад, вони вказують, що ринок цінних паперів обвалився на 60%, що жахливо. Але чому не 100% – адже зараз неможливо продати акції іноземцю, а лише іноземці залишились серед власників акцій, бо росіяни вийшли. Те ж саме з валютою – справжнього ринку немає.

Навіть мер Москви визнає, що є сотні тисяч безробітних. Якщо він сам так говорить – значить насправді їх значно більше.

Імпорт скоротився навпіл і Китай його не компенсує. Їхній імпорт до Росії також впав на 50%. До речі, це падіння імпорту означає, що у них немає запчастин для ремонту машин, літаків, айфонів і всього необхідного, промисловість зупиняється. Ми бачимо безпрецедентний за всю історію вихід тисячі двохсот міжнародних компаній з країни. Це руйнівна втрата робочих місць. Навіть мер Москви визнає, що є сотні тисяч безробітних. Якщо він сам так говорить – значить насправді їх значно більше.

Це означає, що якість життя жахлива. Можна подивитись на кожну галузь – це питання 30 чи 90 відсотків [падіння]. Купівля автомобілів, які практично всі іноземні – впала на 90-95%. Це спустошення. Інфляція не менше 20%, а в деяких сферах перевищує 60%.

І у них немає грошей. Люди думають, що вони мають резерви, бо у них є шістсот мільярдів доларів (резерви російського центробанку - ред.), але вони скорочуються, а до половини з них немає доступу, бо вони в руках західних банків та установ і вони заморожені, і, сподіваємось, підуть на відбудову України.

О.Б.: Нещодавно МВФ покращив прогноз російської економіки порівняно з квітневим прогнозом і оцінює падіння ВВП на 6%. Чи мусить, на вашу думку, фонд змінити цей підхід?

Дж.С.: Будь-який економіст і макроекономіст, або фінансовий аналітик вважатиме, що МВФ зробив найбільшу помилку з часу свого створення. Вони довірились цій вибраній статистиці. Ми говоримо про це і звертались до найвищого керівництва Фонду.

Стівен Тіан: Наразі є високий рівень непевності, який не можна охопити однією цифрою, якщо дивитись на поргноз ВВП від МВФ. Тому очевидно, що саме розбираючи російську економіку на рівні і аналізуючи її так, ми можемо дізнатись що саме відбувається в російській економіці.

О.Б.: Повертаючись до Росії, коли говорять, що західні санкції не працюють, часто вказують на офіційний курс рубля та енергетику. Справді, ціни на сировинні товари, влкючаючи енергоресурси, зростають. Чи змогла Росія з цього скористатись?

Дж. С.: Загалом Росія продає менше газу, її видобуток впав на третину. Європа тепер зменшила закупівлю, а Росія не здатна переспрямувати поставки до Індії, або Китаю, бо немає трубопроводів.

Якби ми з вами говорили шість місяців тому, ми б розмахували руками від хвилювання. Зараз для цього немає причин. До кінця року Європа матиме об’єкти для прийому зрідженого газу і зможе брати більше газу з Норвегії, США і так далі. Не знаю, що Росія робитиме зі своїм газом. Стосовно нафти – Росія продає нафту із значними знижками, що спустошує Росію.

Стосовно рубля - курс - це одна з найбільш улюблених тем російської пропаганди

С.Т.: Загалом, для країни-споживача легше замінити втрачені обсяги, ніж, для країни-виробника замінити покупця. Стосовно рубля, курс - це одна з найбільш улюблених тем російської пропаганди. Але обсяг торгів значно впав і причина цьому – штучний курс, який утримують завдяки жорстким обмеженням на рух капіталу. Росіянин зараз практично не може придбати долар, і не має навіть доступу до доларових депозитів. Більшість торгівлі рублем перейшла на чорний ринок, де курс від 20 до 100 відсотків вище, ніж офіційний.

О.Б.: Який загалом, на вашу думку, вплив західних санкцій на Росію. Чи вони ефективні?

Санкції застосовуються доречно, в поєднанні з приватними рішеннями бізнесу, які посилюють їхній вплив

Дж.С.: Гарне питання. Я готовий про це вашим глядачам розповідати шість годин. Надзвичайно важливо те, що це рідкісний випадок, коли санкції застосовуються доречно, в поєднанні з приватними рішеннями бізнесу, які посилюють їхній вплив. Також замість того, щоб обмежувати щось одне, наприклад автомобільні шини – йде приціл на всю економіку. Такі заходи по силі – за один крок до катастрофічної кривавої війни, Армегеддону, якого ми хочемо уникнути. Треба задіяти всю силу і завдати шокуючого удару по економіці. І так, люди вийдуть на вулиці.

Бо зараз лише чотири відсотки росіян закачали собі VPN і дивляться Голос Америки, а такі речі привертають увагу і більше людей зрозуміють, що їхня країна – злодій. Треба, щоб вони зрозуміли, що з них збиткується їхній власний лідер – ворог російського народу – Володимир Путін.