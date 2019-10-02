Один з конкурентів Трампа на виборах президента пройшов стентування серця

Популярний сенатор-демократ Берні Сандер пройшов процедуру стентування серця після того, як відчув дискомфорт у грудній клітині у вівторок. Про це повідомляють американські ЗМІ. Видання The Hill відзначає, що політику встановили два стенти. На найближчі дні заходи за участі Сандерса скасовано.

Сандерс належить до лідерів змагань за офіційну номінацію від Демократичної партії США, хоча поступається за деякими опитуваннями екс-віце-президенту США Джо Байдену та сенаторці Елізабет Воррен.

Загалом найбільш рейтингові кандидати, що беруть участь у теперішніх президентських перегонах у США мають поважний вік. На час виборів президента США у листопаді 2020-го року Сандерсу буде 78 років. Вік чинного президента США Дональда Трампа - 73 роки. Джо Байдену - 76 років. Елізабет Воррен - 70 років.

Як відзначає журналістка видання Politico Голлі Оттербін, один з американських кардіологів заявив, що стентування, яке пройшов Сандерс, не є чимось надзвичайним, і політик має бути виписаний за кілька днів.

Популярний оглядач каналу CNN, експерт з питань медецини Санджай Гупта відзначив, що Сандерс не мав операції на відкритому серці і відновлення може відбутись порівняно швидко.





Коментуючи стан Сандерса екс-кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон закликала усіх серйозно ставитись до болю у грудній клітині.

"Якщо болить - ідіть до лікаря", - закликала політик, яка також побажала Сандерсу видужання і сказала, що вболіває за нього.



Водночас стан Сандерса коментують і у контексті його подальшої участі у виборчій компанії у США.

"Президентські кампанії є виснажливими і для молодих та здорових. Люди не сплять, недоїдають, піддаються усіляким вірусам. Не можу уявити, як вести кампанію у віці під 80 років і після значної серцевої процедури", - твітує Шон Дейвіс, спів-засновник консервативного видання Federalist.



Між тим члени команди Сандерса наполягають на тому, що Сандерс сповнений енергії і закликають продовжувати підтримувати його.

"Мені 45 років - участь у кампанії виснажувала мене, а от він був невтомним. Поки він відновлєються, ви знаєте, що треба робити: дзвоніть, стукайте у двері! Він незабаром повернеться, а нам є що робити!" - твітує один із членів виборчої кампанії сенатора-демократа.

Дивіться також: Опитування: Що американці думають про роль України у скандалі з імпічментом Трампа