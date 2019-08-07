Все про прибульців пообіцяв розповісти кандидат у президенти США від Демократичної партії

Інтерв'ю, яке тривало понад годину, надало Сандерсу можливість розлого розкрити свою позицію з приводу таких питань, як доступ до охорони здоров'я для американців та ін.

Популярний кандидат у президенти США від Демократичної партії сенатор Берні Сандерс у ході інтерв'ю пообіцяв, у разі обрання на посаду поділиться із американцями усім обсягом інформації про прибульців. Відповідну пропозицію Сандерс озвучив під час появи на популярному у США подкасті комедіанта та ведучого бійцівських шоу UFC Джо Рогана. Відповідно до опитувань, Сандерс є один із найбільш популярних претендентів на номінацію Демократичної партії США на президентські вибори 2020-го року.

Відповідаючи на запитання ведучого, Сандерс заявив, що у разі обрання президентом, з'явиться на шоу знову, щоб повідомити про інформацію, доступ до якої отримає.

Загалом інтерв'ю, яке тривало понад годину, надало Сандерсу можливість розлого розкрити свою позицію з приводу таких питань, як доступ до охорони здоров'я для американців та ін. Сандерс також висловив жаль з приводу того, що формат президентсьих дебатів Демократичної партії не дає кандидатам розкрити зміст їх програм та позицій.

Один із слухачів подкасту висловив захоплення з приводу того, що "отримує найбільш інформативні, придатні для сприяння інтерв'ю з кандидатами з подкасту, який веде комедіант".

Президент США стверджує, що Демократична партія прагне завадити Сандерсу отримати номінацію на вибори президента 2020

У ході подкасту Сандерс заявив, що у разі обрання його уряд не буде складатись з мільярдерів, а міститите "представників робочого класу, профспілок".

Президент США часто критикує Сандерса, і в одному із нещодавних твітів назвав його "божевільним". При цьому президент США стверджує, що Демократична партія прагне завадити Сандерсу отримати номінацію, стати офіційним кандидатом від партії на виборах президента США 2020-го року.

"Національний комітет демократичної партії, який також називають DNC, знову чаклує з метою знищити божевільного Берні Сандерса", - твітував Трамп.

У ході виборчої кампанії 2016-го року та після неї Трамп наголошував, що Демократична партія США заважала Сандерсу отримати номінацію кандидата від партії. Заяви Трампа з цього питання повторюють заяви колишніх посадовців Національного комітету Демократичної партії США, провідних політиків, повідомлення ЗМІ.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що його противником на майбутніх виборах президента стане або екс-віце-президент США Байден, або сенатор Сандерс.

"Думаю, що у фінал (Демократичних дебатів - прим. ГА) вийдуть божевільний Берні Сандерс та сонний Джо Байден. Один з них буде змагатись (у виборчій кампанії - прим. ГА) проти найкращої економіки США в історії нашої країни (та багатьох інших значних досягнень)! Нетерпляче чекаю на змагання з будь-ким. Хай Бог упокоїть їх душу!", - твітував Трамп у квітні.

Президент США Дональд Трамп приписує собі покращення стану американської економіки під час його терміну. Критики заявляють, що основи оздоровлення американської економіки заклав попередник Трампа, Барак Обама.

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