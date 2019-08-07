Все про прибульців пообіцяв розповісти кандидат у президенти США від Демократичної партії

Інтерв'ю, яке тривало понад годину, надало Сандерсу можливість розлого розкрити свою позицію з приводу таких питань, як доступ до охорони здоров'я для американців та ін.
Популярний кандидат у президенти США від Демократичної партії сенатор Берні Сандерс у ході інтерв'ю пообіцяв, у разі обрання на посаду поділиться із американцями усім обсягом інформації про прибульців. Відповідну пропозицію Сандерс озвучив під час появи на популярному у США подкасті комедіанта та ведучого бійцівських шоу UFC Джо Рогана. Відповідно до опитувань, Сандерс є один із найбільш популярних претендентів на номінацію Демократичної партії США на президентські вибори 2020-го року.
Відповідаючи на запитання ведучого, Сандерс заявив, що у разі обрання президентом, з'явиться на шоу знову, щоб повідомити про інформацію, доступ до якої отримає.
Загалом інтерв'ю, яке тривало понад годину, надало Сандерсу можливість розлого розкрити свою позицію з приводу таких питань, як доступ до охорони здоров'я для американців та ін. Сандерс також висловив жаль з приводу того, що формат президентсьих дебатів Демократичної партії не дає кандидатам розкрити зміст їх програм та позицій.
Один із слухачів подкасту висловив захоплення з приводу того, що "отримує найбільш інформативні, придатні для сприяння інтерв'ю з кандидатами з подкасту, який веде комедіант".
Президент США стверджує, що Демократична партія прагне завадити Сандерсу отримати номінацію на вибори президента 2020
У ході подкасту Сандерс заявив, що у разі обрання його уряд не буде складатись з мільярдерів, а міститите "представників робочого класу, профспілок".
Президент США часто критикує Сандерса, і в одному із нещодавних твітів назвав його "божевільним". При цьому президент США стверджує, що Демократична партія прагне завадити Сандерсу отримати номінацію, стати офіційним кандидатом від партії на виборах президента США 2020-го року.
У ході виборчої кампанії 2016-го року та після неї Трамп наголошував, що Демократична партія США заважала Сандерсу отримати номінацію кандидата від партії. Заяви Трампа з цього питання повторюють заяви колишніх посадовців Національного комітету Демократичної партії США, провідних політиків, повідомлення ЗМІ.
Президент США Дональд Трамп приписує собі покращення стану американської економіки під час його терміну. Критики заявляють, що основи оздоровлення американської економіки заклав попередник Трампа, Барак Обама.
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