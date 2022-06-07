Міністерство фінансів США заявляє, що будь-яка купівля російського боргу та акцій заборонена в рамках санкцій

Міністерство фінансів США повідомило керуючим фінансами США, що санкції Вашингтона проти Москви забороняють будь-які покупки на вторинному ринку боргів або акцій, що належать російському уряду та компаніям, а не лише нещодавно випущених, що ще далі посилює обмеження щодо країни після її вторгнення в Україну.

У опублікованій в понеділок інструкції Мінфіну зазначено, що накази про введення санкцій проти Росії "забороняють особам США купувати як нові, так і існуючі боргові та акціонерні цінні папери, випущені юридичною особою в Російській Федерації".

Раніше Вашингтон забороняв американцям купувати будь-які нові російські борги. У новій інструкції роз’яснюється, що заборона також поширюється на будь-які борги, які вже знаходяться в обігу на вторинному ринку.

Аналітики Morgan Stanley підрахували, що обсяг російського державного та корпоративного боргу на міжнародних ринках на початку року склав трохи більше 472 мільярдів доларів США, що робить його одним із найбільших за розміром на ринках, що розвиваються.

Сполучені Штати та їхні союзники запровадили кілька раундів санкцій проти Москви з моменту її вторгнення в Україну 24 лютого, зокрема проти найбільших кредиторів країни та самого президента Росії Володимира Путіна.