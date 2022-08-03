Санкції мають катастрофічний вплив на економіку Росії, а переможній статистиці Кремля вірити не можна – Єльські дослідники. Відео

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“Поки невинні люди страждають від незаконної війни Росії, союзники Путіна збагачуються” – заявила міністерка фінансів Джанет Єллен, і наголосила: “Мінфін використовуватиме всі наявні інструменти, щоб переконатися, що російські еліти та посередники Кремля будуть притягнуті до відповідальності за свою співучасть у війні, яка вже коштувала незліченних життів”. Тим часом науковці Єльського університету минулого тижня опублікували результати ґрунтовного дослідження про вплив санкцій на Росію. Чи дійсно економічний тиск заходу може змінити розрахунки Путіна – розповідає економічна кореспондентка Оксана Бедратенко.