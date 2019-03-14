США мають зупинити Північний потік-2 санкціями - американські експерти

Якщо трубопровід збудують, Україна втратить транзит російського газу, а це щорічні збитки розміром до трьох мільярдів доларів

Європарламент закликає припинити будівництво трубопроводу Нордстрім-2. Відповідну резолюцію ухвалили європейські законодавці у вівторок. У документі йдеться, що російський трубопровід збільшує енергетичну залежність Євросоюзу від Росії, загрожує внутрішньому європейському ринку, суперечить стратегічним інтересам ЄС і повинен бути припинений.

Основним європейським адвокатом Північного потоку-2 є Німеччина. Якщо трубопровід запустять, саме Німеччина стане головним дистриб’ютором російського газу по всій Європі, німці зароблятимуть на зберіганні і транзиті природного палива.

Саме тому, кажуть оглядачі, Ангела Меркель публічно лобіює цей проект. Деякі американські експерти вважають, що Німеччина намагається монополізувати право всього Євросоюзу на дозвіл будівництва трубопроводу в обхід України.

«Німці поводяться дуже однобічно, хитро та високомірно», - розповідає Стівен Бланк, старший науковий співробітник Американської ради закордонної політики.

Німеччина, її політичні та бізнес кола ... хочуть змінити європейську енергетичну політику в цьому питанні з багатосторонньої на двосторонній німецько-російський догові

Його колега Владімір Сокор із аналітичного центру "Фундація Джеймстаун" додає:

«Німеччина, її політичні та бізнес кола, від імені яких говорить Ангела Меркель, хочуть змінити європейську енергетичну політику в цьому питанні з багатосторонньої на двосторонній німецько-російський договір».

Якщо цей газ піде в обхід України, це стане потужним ударом по економіці країни, аналізує Сокор.

«Україна втратить 2 чи 3 мільярди доларів щорічного прибутку за транзит. Це дуже важкий удар для України, це практично весь оборонний бюджет країни на рік. Саме тому це важливо для США зупинити Нордстрім-2 з санкціями. Бо в Європі ніхто не спроможний його зупинити», - розповів експерт аналітичного центру "Фундація Джеймстаун".

Для Вашингтона є неприйнятним завершення будівництва трубопроводу Північний потік-2, який сприяє російським інтересам і загрожує європейській безпеці - заявила представниця американського Держдепу на початку березня під час енергетичній конференції у Брюсселі.

Для Вашингтона є неприйнятним завершення будівництва трубопроводу Північний потік-2, який сприяє російським інтересам і загрожує європейській безпеці

Вона не виключила запровадження санкцій проти європейських компаній, залучених до проекту. Віце-президент США Майк Пенс висловив американську позицію щодо цього проекту Ангелі Меркель у лютому під час конференції з безпеки

«Я висловив їй нашу стурбованість щодо угоди Північний потік-2. Так само як це робив раніше президент Трамп. Захід не стане сильнішим, якщо посилить залежність від Сходу», - заявив журналістам тоді Майкл Пенс.

Сполучені Штати сподіваються, що експорт американського пального до Європи диверсифікує поставки газу і стане конкуренцією росіянам. Державний секретар Майкл Помпео: «Наші значні поставки енергоресурсів дозволяють нам допомогти нашим друзям у диверсифікації. Ми не хочемо, щоб європейські союзники залежали від російського газу в проекті "Північний потік 2».

Утім американські енергоносії значно дорожчі за російські, тому поки що американський експорт важко назвати конкурентноздатним на європейському континенті, переконаний Стівен Бланк .

Ми не хочемо, щоб європейські союзники залежали від російського газу в проекті "Північний потік 2"

«Треба вирішити продавати дуже багато газу в Європу за цінами, нижчими російських. Бо це єдиний шлях, як можна економічно конкурувати. І також треба накласти санкції на Німеччину. І втілення обох варіантів надзвичайно складне. По-перше, США не мають достатньо інфраструктури, щоб це зробити і доставити туди газ. І по-друге, це комерційно збиткова пропозиція», - вважає співробітник Американської ради закордонної політики Стівен Бланк.

За планом, будівництво трубопроводу Північний потік-2 має бути завершене до кінця цього року. Утім більшість країн Євросоюзу виступають проти. Данія, через територію якої має проходити труба, ще не дала згоди на проект.

На думку оглядачів, проект швидше всього запізниться із будівництвом приблизно на два роки. Утім більшість опитаних експертів висловили переконання, що Північний потік-2 найймовірніше буде запущений в дію.

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