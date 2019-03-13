Помпео: Росія позбавила Україну доступу до власних енергоресурсів

Напавши на Україну, Росія позбавила її доступу до власних енергоресурсів і використовує енергетику задля політичного тиску. Про це заявив Держсекретар США, під час своєї промови на відкритті форуму Кембриджської організації досліджень енергоресурсів у Г'юстоні, штат Техас.

Росія використовує трубопроводи, щоб чинити тиск – політичний тиск на український народ

Вторгнення Росії до України заблокувало доступ до енергоресурсів. "Це позбавило Україну можливості видобувати енергоресурси для власних потреб і використовувати трубопроводи та мережі, щоб доставляти енергоресурси власному народу. Натомість, вона (Росія - ГА) використовує ці трубопроводи, щоб чинити тиск – політичний тиск на український народ", - проголосив Помпео.

Америка перейшла від доби дефіциту енергоресурсів до масштабного експорту, і це має вплив на міжнародні відносини США. Такою була основна тема виступу Майка Помпео під час відкриття конференції.

США можуть стати вагомим постачальником енергоресурсів до Європи і допомогти континенту подолати залежність від російського газу, наголосив він.

Ми не хочемо, щоб європейські союзники залежали від російського газу в проекті "Північний потік 2", як і ми не хочемо залежати від поставок нафти з Венесуели

"Справді, це дуже просто. Наші значні поставки нафти дозволяють нам допомогти нашим друзям у диверсифікації енергоресурсів. Ми не хочемо, щоб європейські союзники залежали від російського газу в проекті "Північний потік 2", як і ми не хочемо залежати від поставок нафти з Венесуели", - заявив Помпео.

"Очевидно, так Німеччина дає росіянам гроші, - прокоментував Держсекретар Майк Помпео проект "Північний потік 2" в інтерв'ю каналу CNBC у день відкриття конференції. - Ми б закликали їх не завершувати трубопровід. Ми хочемо, щоб вони мали диверсифіковані поставки енергоресурсів".

США здатні стримувати вплив російського газу в Європі. Цю тезу підтвердив і міністр енергетики США Рік Перрі. "Абсолютно так", - наголосив Перрі відповідаючи на питання CNBC, чи мають США достатні можливості з експорту газу, щоб обмежувати вплив російського газу в Європі. Він зауважив, однак, що Сполучені Штати ще мають працювати над створенням відповідної інфраструктури всередині країни.

Очевидно, що російський газ надходить з додатковими умовами. Гадаю, важливо для наших друзів у Центральній Європі та у Західній Європі знати, що вони можуть отримати зріджений газ зі Сполучених Штатів, Катару, Австралії та інших

"Американський виробник має можливість виходити на ринки і конкурувати з усіма в світі. Тому наше послання таке: американські енергоресурси доступні. Наш зріджений газ йде до 34 країн на п'яти різних континентах", - заявив Перрі.

"Американські енергоресурси не мають додаткових умов, - наголосив міністр енергетики Перрі. – Очевидно, що російський газ надходить з додатковими умовами. Гадаю, важливо для наших друзів у Центральній Європі та у Західній Європі знати, що вони можуть отримати зріджений газ зі Сполучених Штатів, Катару, Австралії та інших. Диверсифікація палива, його поставок, маршрутів – це справді ключове питання. Американський зріджений газ може справді звільнити Європу від такого російського втручання".

В серпні минулого року, Сполучені Штати обійшли Росію в якості найбільшого виробника світу. Коли йдеться про світові поставки, видобуток нафти США зростав найшвидше за всю історію – найбільше зростання нафтового видобутку за один рік, яке бачив світ, повідомив Помпео в промові на відкритті конференції.

Зрештою, біля десятка років тому, ми жили у світі, де ми імпортували 60 відсотків нафти і тепер ми скинули цю енергозалежність

"Зрештою, біля десятка років тому, ми жили у світі, де ми імпортували 60 відсотків нафти і тепер ми скинули цю енергозалежність, не лише завдяки нафті, але тепер те саме відбувається і в сфері газовидобутку. Не варто також забувати і про надзвичайне зростання виробництва енергії з відновлюваних джерел", - наголосив він у виступі.

Дивіться також: ​"Росія спробує встромити свої кібер-щупальця": що американські експерти кажуть про активізацію втручання Росії в вибори в Україні