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Санкції ЄС «позбавляють Росію ресурсів для ведення війни» – Боррель
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що санкції Європейського Союзу мають «серйозні наслідки» для Росії і «позбавляють Росію багатьох ресурсів для ведення війни».
Про це головний дипломат ЄС написав на сторінці у своєму твітері.
«Наші санкції вже мають серйозні наслідки для Росії в стратегічних секторах: оборона, нафтова та автомобільна промисловість, авіакомпанії. Навіть якщо санкції не змінять російську траєкторію в короткостроковій перспективі, вони позбавляють Росію багатьох ресурсів для ведення війни», – написав Боррель.
Якби не санкції, каже Боррель, Росія мала б усе, що вона хотіла так, як вона хотіла, а санкції накладають дуже високу ціну на її дії, вважає Боррель.
«Без санкцій Росія буде «сидіти на двох стільцях». З санкціями вона буде змушена «вибирати між маслом і зброєю», замикаючи Путіна в лещата, які поступово стискаються. Ціна розриву Росії з міжнародним порядком буде дуже високою», – написав Боррель, у твіттері, запрошуючи читачів озноймитися з його аналізом того, як санкції вплинули на економічне та політичне становище Росії, яке на початку серпня опублікував Мадридський університет.
21 липня 2022 року Рада Європейського Союзу прийняла новий, сьомий пакет санкцій, метою яких є змусити Росію припинити свою агресію проти України. Загалом до санаційного списку потрапили 1 229 фізичних осіб, а також 110 компаній і організацій.
Росія стверджує, що санкції шкодять більше європейським країнам, ніж Москві. Ціни на енергоносії виросли в кілька разів, в країнах ЄС піднялася інфляція.
Однак нове дослідження команди Єльського університету доходить висновку, що санкції працюють і мають «катастрофічний вплив» на економіку Росії. У Кремля закінчуються гроші, промисловість зупиняється, більше 1000 компаній виходять з Росії, що ставить під удар 40% російскої економіки, говорять дослідники.
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Британська розвідка: принаймні 10 російських генералів загинули у війні Росії проти України
З початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло принаймні 10 російських генералів. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
«Щонайменше 10 російських генералів убиті на полі бою в Україні», - йдеться у звіті британської розвідки. За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, це разом із звільненнями в командуванні російської армії впливає на злагодженість російського керівництва армії, сприяє тактичним і оперативним труднощам Росії.
Щонайменше 10 російських генералів убиті на полі бою в УкраїніМіністерство оборони Великої Британії
За даними британської розвідки, з лютого 2022 року через неефективність збройних сил РФ було звільнено 6 командирів російської армії. Зокрема, у травні з посади командувача Східного військового округу був звільнений генерал-полковник Олександр Чайко, а генерал-полковник Олександр Журавльов – командувач Західного військового округу з 2018 року – не брав участі у святкуванні дня ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня, і, найімовірніше, його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков. Генерал Олександр Дворніков був відсторонений від командування операцією в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південною групою військ від генерала Генадія Жидка.
У звіті вказано, що «погана робота збройних сил Росії під час вторгнення в Україну дорого обійшлась РФ».
Експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) заявляють, що російські окупаційні сили на тимчасово окупованих територіях мають справу із триваючою українською партизанською діяльністю і цивільним опором.
Нагадаємо, що один з провідних фахівців у галузі стратегічних досліджень Великої Британії, почесний професор військових досліджень в Королівському коледжі Лондона, Лоуренс Фрідман заявив, що причина у тому, що росіяни мають проблеми з надходженням сучасної зброї та заміною особового складу, який швидко вибуває. На його думку, хід війни з Росією змінився на користь України, і українські війська мають "вікно можливостей", щоб почати наступ на півдні.
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- Голос Америки
Швеція приєднується до програми тренування українських військових Великою Британією
Швеція оголосила про приєднання до програми з тренування українських військових, яку очолює Велика Британія. Про це 7 серпня повідомив міністр оборони Швеції Пітер Хултквіст.
«Війна Росії проти України триває вже більше п’яти місяців, і надзвичайно важливо, щоб решта світу продовжувала підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет і самовизначення. Важливо, що Швеція є частиною цих зусиль, і шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України»,- заявив міністр оборони Швеції.
В програмі з тренувань українських військових у Великій Британії візьме участь близько 10 тисяч українців. Очікується, що одночасно в Великій Британії перебуватиме максимум 60 шведських інструкторів. «Очікується, що це не матиме значного впливу на інші види діяльності збройних сил Швеції», - йдеться в урядовому прес-релізі.
«Я радий, що Швеція стала новим міжнародним партнером, який забезпечує важливу підготовку українських солдатів у Великій Британії, разом з нашими канадськими та голландськими партнерами. Збройні сили Швеції нададуть безцінний досвід, озброївши українських чоловіків і жінок необхідними навичками та вмінням, отриманими завдяки широкому спектру міжнародної підтримки», - прокоментував рішення Канади міністр оборони Великобританії Бен Воллес.
4 серпня про приєднання до програми тренувань українських військових оголосила Канада. Збройні сили Канади надішлють до Великобританії 225 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами спільно з британськими військовими задля навчання українських Збройних сил. Перші курси під керівництвом Канади проходитимуть за гнучкою навчальною програмою, зосередженою на індивідуальних навичках, необхідних для бойових дій на передовій, включно з поводженням зі зброєю, наданням першої допомоги на полі бою, польовими вміннями, тактикою патрулювання та законами збройних конфліктів.
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- Радіо Свобода
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Другий караван суден із зерном вийшов з українських портів
Другий караван із чотирьох суден із зерном і олією вийшов з українських портів у неділю вранці, повідомляє Міноборони Туреччини.
«Судна стоятимуть на якорі на північ від Стамбула і будуть проінспектовані спільним координаційним центром», – йдеться в твіттері Міноборони в неділю вранці.
Згідно з ним, йдеться про судно Riva Wind, що йде в Іскендерун з 44 тисячами тонн кукурудзи, Mustafa Necati, що йде до Італії з 6 тисячами тонн соняшникової олії, Star Helena, що йде в Китай із 45 тисячами тонн насіння соняшнику і Glory, що йде в Стамбул з 66 тисячами тонн кукурудзи.
Ресурс MarineTraffic підтверджує, що всі чотири судна вийшли з українських портів Одеса і Чорноморськ.
Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з Одеського порту. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямувало до порту Тріполі у Лівані. Прибуття очікується сьогодні, 7 серпня.
Два тижні тому представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасшабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».
Зерновий коридор через Чорне море завдовжки 111 морських миль та 3 морські милі завширшки, усіяний дрейфуючими вибуховими мінами, що сповільнює роботу.
Також у рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи було відправлено ще три судна: NAVI STAR, ROJEN і POLARNET.
Згідно з угодою, частина — не вся — експортованої їжі буде надходити до країн, які відчувають нестачу продовольчої безпеки. Це означає, що людям в Африці можуть знадобитися тижні, щоб побачити зерно з нових поставок і навіть більше, щоб побачити вплив на ціни, сказав Шон Ферріс, кенійський радник із питань сільського господарства та ринків Католицької служби допомоги. партнер у розподілі Всесвітньої продовольчої програми.
У Східній Африці тисячі людей загинули тоді, як Сомалі та сусідні Ефіопія та Кенія зіткнулися з найсильнішою посухою за чотири десятиліття. Після того, як Росія вторглася в Україну, Сомалі та інші африканські країни звернулися до нетрадиційних зернових партнерів, таких як Індія, Туреччина та Бразилія.
- Голос Америки
- Наталія Чурікова
Guardian повідомляє про нові випадки знущання над українськими військовополоненими на Донбасі
Про нові випадки знущання з українських військовополонених на окупованих Росією територіях Донбасу повідомляє британська газета Guardian.
Кореспондент газети, який висвітлює війну в Україні, пише про відео та фотографії, на яких видно голову людини, наколоту на стовп на паркані біля будинку в східноукраїнському місті Попасна, яке було захоплене російськими військами в травні. Попасна розташована поблизу лінії фронту на Донбасі.
Британська газета посилається на фото, яке у п’ятницю опублікував голова військово-цивільної адміністрації Луганської області Сергій Гайдай у мережі Facebook.
Як пише кореспондент британської газети, відтоді знімок широко поширили в соціальних мережах. Українці звинуватили російських військових у середньовічному варварстві та порівняли дії росіян з персонажами кіноепопеї «Володар перснів».
«Вони справді орки. Двадцять перше століття, окупована Попасна, людський череп на паркані», – написав Гайдай. «У росіянах немає нічого людського. Ми воюємо з нелюдами», – написав Гайдай у Facebook.
"На відео, - йдеться в статті Guardian, - видно безголове і безруке тіло чоловіка, одягненого у військову форму, що лежить у дворі будинку. Голова наколота на дерев'яний стовп, а кисті рук – на металеві шипи на паркані по обидві сторони від голови".
Голос Америки не наводить фото, яке є поширене в соціальних мережах, через його жорстокість.
Газета Guardian каже, що не може підтвердити автентичність фотографії. Але за даними геолокації, фото, імовірно, є справжнім і зробленим наприкінці липня неподалік від центру Попасної, за адресою вулиця Нагірна, 21. Адресу видно на фотографії.
Українська армія відступила з Попасної на початку травня. У липні в результаті тривалих боїв російські війська захопили всю Луганську область. Українські офіційні особи підтвердили, що запеклі бої тривають. Попасна зазнала значних руйнувань.
Ця фотографія є останнім опублікованим випадком звірств, скоєних російськими солдатами після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, пише Guardian.
У п’ятницю, 5 серпня міжнародна розслідувальна група журналістів Bellingcat опублікувала в себе на сайті розслідування попереднього випадку звірств російських військових проти українського військовополоненого.
Розслідувачі вивчали три відеозаписи, на яких бойовик, що, ймовірно, належить до чеченського формування Ахмада Кадирова, яке входить до складу російських сил, кастрував зв'язаного українського полоненого, якого потім застрелили». Як кажуть автори дослідження, вони вивчали «очевидний військовий злочин у Луганській області України».
Як кажуть автори розслідування, відео першими опублікували російські Telegram-канали, що підтримують російську війну в Україні та публікують фото вбитих українських солдатів.
На цих каналах фото спочатку схвалювали адміністратори каналів та більшість користувачів, які коментували, а через кілька годин вони «раптово відреклися» від них як «імовірних підробок», що нібито були підкинуті на проросійські канали агентами України з метою дискредитації російської армії.
Розслідувачі ідентифікували російського солдата, якого видно на кадрах та підтвердили, що на місці події були присутні чеченські воєнізовані формування. Солдат заперечував свою участь у катуванні та страті, але підтвердив, що російські служби безпеки допитували його про це, повідомляє Bellingcat.
Керівник Bellingcat Христо Грозев написав у твіті, що понад 20 хвилин розмовляв з імовірним катом, який плутався у свідченнях.
«Він губився в суперечностях і неправді, але намагався переконати мене, що «відео - фейк, мені так сказала ФСБ», – написав журналіст-розслідувач у себе в твіті.
Як встановили Bellingcat місцем злочину був занедбаний санаторій у Привіллі поблизу міста Лисичанськ. Відстань від Лисичанська до Попасної – приблизно 45 кілометрів.
У п'ятницю, 5 серпня, речник Білого дому з питань національнгої безпеки Джон Кірбі повідомив про розсекречені дані, згідно з якими, Росія планує покласти на Україну відповідальність за вбивство близько 50-ти українських полонених в Оленівці, Донецької області.
Підконтрольні Росії сили 29 липня заявили про 53 загиблих та 75 поранених. 30 липня Росія заявила про 50 загиблих від ракетного удару Збройних сил України. Російська сторона не повідомила про загибель жодного зі співробітників в'язниці.
Організація Об’єднаних Націй минулої суботи пообіцяла допомогу Україні у розслідувані нападу на в’язницю в Оленівці. Про це повідомив у заяві представник генерального секретаря ООН.
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