Санкції ЄС «позбавляють Росію ресурсів для ведення війни» – Боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що санкції Європейського Союзу мають «серйозні наслідки» для Росії і «позбавляють Росію багатьох ресурсів для ведення війни».

Про це головний дипломат ЄС написав на сторінці у своєму твітері.

«Наші санкції вже мають серйозні наслідки для Росії в стратегічних секторах: оборона, нафтова та автомобільна промисловість, авіакомпанії. Навіть якщо санкції не змінять російську траєкторію в короткостроковій перспективі, вони позбавляють Росію багатьох ресурсів для ведення війни», – написав Боррель.

Якби не санкції, каже Боррель, Росія мала б усе, що вона хотіла так, як вона хотіла, а санкції накладають дуже високу ціну на її дії, вважає Боррель.

«Без санкцій Росія буде «сидіти на двох стільцях». З санкціями вона буде змушена «вибирати між маслом і зброєю», замикаючи Путіна в лещата, які поступово стискаються. Ціна розриву Росії з міжнародним порядком буде дуже високою», – написав Боррель, у твіттері, запрошуючи читачів озноймитися з його аналізом того, як санкції вплинули на економічне та політичне становище Росії, яке на початку серпня опублікував Мадридський університет.

21 липня 2022 року Рада Європейського Союзу прийняла новий, сьомий пакет санкцій, метою яких є змусити Росію припинити свою агресію проти України. Загалом до санаційного списку потрапили 1 229 фізичних осіб, а також 110 компаній і організацій.

Росія стверджує, що санкції шкодять більше європейським країнам, ніж Москві. Ціни на енергоносії виросли в кілька разів, в країнах ЄС піднялася інфляція.

Однак нове дослідження команди Єльського університету доходить висновку, що санкції працюють і мають «катастрофічний вплив» на економіку Росії. У Кремля закінчуються гроші, промисловість зупиняється, більше 1000 компаній виходять з Росії, що ставить під удар 40% російскої економіки, говорять дослідники.