Вашингтон наклав санкції на понад 20 росіян за участь в організації «фільтраційних таборів» та фіктивних референдумів в Україні – Мінфін США

Сполучені Штати запровадили санкції проти понад 40 осіб та організацій у Росії та ще восьми країнах світу, які вони звинувачують у порушенні прав людини і корупції, повідомило у п'ятницю Міністерство фінансів США.

Як заявило Міністерство фінансів США, воно запровадило санкції проти «порушників прав людини та корупціонерів у всьому світі, зокрема санкції проти десятків фізичних та юридичних осіб, зокрема на Західних Балканах, у Білорусі, Ліберії, Гватемалі, Російській Федерації, Бірмі, та Ірані».

За порушення прав цивільних українців на окупованих територіях Міністерство фінансів США наклало санкції проти чотирьох осіб, звинувачених у «фільтраційних операціях Росії».

Згідно з повідомленням, «безпосередню участь у плануванні та впровадженні фільтраційних пунктів на окупованій Росією Україні» брали посадові особи Адміністрації президента Росії Олег Юрійович Нестеров та Євген Радіонович Кім.

Вони, за словами повідомлення, контролювали "фільтрацію" чиновників міської влади та інших цивільних осіб з Маріуполя, в тому числі через центр "фільтрації" в Мангуші, що на окупованому російськими військами Донбасі. Посилаючись на словам свідків, Міністерство фінансів США звинувачує Несторова і Кіма у важких умовах перебування та знущаннях над в’язнями у "фільтраційному центрі" Мангуш.

Як додається у заяві, Нестеров також допомагав координувати фіктивний «референдум», який відбувся в Запорізькій області України наприкінці вересня 2022 року.

Також у санкційний список потрапила громадянка Росії Марина Костянтинівна Середа, яку американські урядовці звинувачують у тому, що «вона співпрацювала з МВС так званої Донецької Народної Республіки (ДНР) для управління фільтраційними пунктами в окупованій Росією Донецькій області України».

За те, що він «очолював закупівлю необхідного обладнання та технологій для підтримки пунктів фільтрації в окупованій Росією Донецькій області» у санкційному списку є офіцер так званої «ДНР» Олексій Валентинович Муратов, який координував роботу фільтраційного пункту з ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним, мовиться у повідомленні.

Державний департамент США також застосував санкції до громадян Росії Очур-Суге Теримовича Монгуша та Людмили Миколаївни Зайцевої. Обоє, згідно з повідомленнями, на які спирається відомство, причетні до порушень прав людини проти цивільних осіб в Україні. Монгуша звинувачують у застосованні тортур, а Зайцеву – в участі у викраденні та примусовому переселенні дітей з України.

Численні звіти урядових та громадських організацій звинувачують Росію у численних військових злочинах після її вторгнення в Україну в лютому, в тому числі в організації так званих "фільтраційних таборів" для переміщення українців з окупованих територій до Росії, де в’язнів піддають побоям і тортурам.

Росія заперечує звинувачення у порушенні прав людини в Україні, звинувачує у них саму Україну, і заявляє, що Київ та його союзники на Заході проводять проти Росії кампанію з дискредитації.

За допомогу в організації "фіктивних референдумів", які проводилися в підконтрольних Росії районах України, Вашингтон запровадив санкції проти Центральної виборчої комісії Росії та проти усіх 15-ти її членів.

У списку перераховано таких осіб:

Памфілова Елла Олександрівна – Голова ЦВК,

Булаєв Микола Іванович – заступник Голови,

Бударіна Наталія Олексіївна – секретар,

Андрєєв Павло Вікторович,

Борисов Ігор Борисович,

Ебзєєв Борис Сафарович,

Ельміра Абдулбарієвна Хаймурзіна,

Колюшин Євген Іванович,

Курдюмов Олександр Борисович,

Левічев Микола Володимирович,

Лопатін Антон Ігорович,

Маркіна Людмила Леонідівна,

Мазуревський Костянтин Сергійович,

Шевченко Євген Олександрович,

Шутов Андрій Юрійович.

Як зазначено у повідомленні, раніше Памфілова і Левічев потрапили під санкції Канади, Європейського Союзу, Швейцарії та Великої Британії, а Булаєв є під санкціями ЄС, Швейцарії та Великої Британії.

У повідомленні Міністерства фінансів мовиться, що проти зазначених осіб буде використана низка санкційних інструментів, у тому числі той, що «базується на Глобальному законі Магнітського про підзвітність у сфері прав людини», чим уряд США засвідчує свою відданість «просуванню поваги до прав людини та протидії корупції».

П’ятничне рішення заморожує будь-які американські активи тих, хто входить до списку, і забороняє американським установам та громадянам мати з ними справу.

Як повідомляв «Голос Америки», раніше цього тижня Білий дім вніс 24 компанії та організації до списку експортного контролю за їхню підтримку військово-промислового комплексу Росії, ядерної програми Пакистану та за постачання електроніки іранським компаніям.

Також «Голос Америки» повідомив, що минулого тижня Сполучені Штати включили Росію та російську приватну військову компанію «Група Вагнера», яка діє на території України, Сирії та низки африканських країн до переліку країн та організацій, які завдають найбільших утисків релігійним свободам.