США оголосили санкції проти розкрадачів українського зерна

США оголосили у четвер, 15 вересня, про нові санкції щодо тих, хто сприяв розкраданню українського зерна.

Про це оголосив Державний департамент у заяві державного секретаря Ентоні Блінкена.

«Сьогоднішні дії включають визначення 22 російських довірених осіб, у тому числі п’ятьох, які контролювали конфіскацію або крадіжку сотень тисяч тонн українського зерна, що сприяло загостренню проблем з продовольчою безпекою в усьому світі», мовиться у заяві Блінкена.

У списку підсанкційних осіб – призначені росіянами керівники окупованих територій України.

Євген Балицький, який, за словами заяви, був призначений урядом Росії головою Запорізької військово-цивільної адміністрації та контролював вилучення українського зерна із Запорізької області.

Андрій Сигута – призначений головою військово-цивільної адміністрації Мелітопольського округу, який сприяв вилученню українського зерна з Мелітополя.

Антон Кольцов, призначений головою військово-цивільного управління в Запорізькій області, який згідно заяви, курує розкраданням українського зерна.

У списку також призначений Росією «мер» окупованого Бердянська Олександр Сауленко та Валерій Пахніц, призначений урядом Росії головою Старобільського району так званої ЛНР, і якого державний департамент США вважає причетним до організації розкрадання українського зерна.

В іншій, окремій заяві, виданій Державним департаментом у четвер і присвяченій продовольчій безпеці у зв’язку з «невиправданою війною президента Путіна», мовиться, що повномасштабне вторгнення Кремля в Україну, одну з найбільших у світі експортерів продовольства, призвело до пошкодження або повного знищення багатьох магістральних доріг, залізниць, портів і складів продовольства в Україні.

На брифінгу Державного департаменту речник Нед Прайс також зауважив, що згідно з дослідженням Conflict Observatory, організації, яку підтримує Державний департамент США, російські військові навмисно пошкодили майже 16% сховищ врожаю в Україні.

«Постраждали шоста частина українських сховищ врожаю. Це означає, що їх захоплювали роосійські війська, чи їхні «проксі», або їх знищували, пошкоджували, чи нищили їхній вміст», – пояснив речник державного департаменту.

За його словами, угода, досягнута за посередництва ООН і Туречиини про вивезення українських продуктів харчування через порти у Чорному морі, «буде під загрозою», якщо будуть знищуватися українські зерносховища.

«Дослідження зауважує, що навмисне знищення таких об’єктів може становити воєнний злочин і порушення додаткового протоколу від 1977 року Женевської конвенції, підписаної у 1949 році», – сказав Прайс.

Наприкінці липня Україна та Росія за посередництва ООН та Туреччини досягли угоди про відновлення експорту зерна.

За даними координатора ООН з питань Чорноморської зернової ініціативи Аміра Абдулли, станом на 13 вересня від початку дії угоди було загалом здійснено 129 рейсів, завантажених майже трьома млн тонн зерна.

У 2021 році Всесвітня продовольча програма ООН розподілила по всьому світу 4,4 млн. тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.