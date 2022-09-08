Зернова угода працює і вона ефективна. Білий дім відповів на заяву Путіна

Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що угода щодо експорту українського зерна, укладена за посередництва ООН, порушується, заявив речник Білого дому.

Коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна щодо того, що Росія може загальмувати угоду, яка розблокувала експорт продуктів харчування з українських портів на Чорному морі, речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що угода «не розвалюється» і має очікуваний ефект.

«Ми не бачимо жодних ознак того, що зараз угода розвалюється, вона фактично має очікуваний ефект», – сказав речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі.

Путін звинуватив Захід у тому, що той «обманув» Росію, та що зерно, замість того, щоб вивозитися до бідних країн, нібито вивозиться до Євросоюзу, який скористався угодою на шкоду країн, що розвиваються.

«Всупереч тому, що пояснив пан Путін, світові ціни на зерно насправді впали за останній місяць. А за нашими підрахунками, понад мільйон метричних тонн зерна та соняшникового насіння покинуло Україну з того часу, як було укладено угоду і потрапило на глобальний ринок, – сказав Кірбі. – Частина зерна надходить до інших країн для подальшої переробки в інші харчові продукти для подальшого розповсюдження на світовому ринку».

Побоювання, що Росія може припинити підтримку угоди, що розрахована на 120 днів, викликали у середу зростання цін на ф’ючерсні контракти на пшеницю майже на 7% після того, як президент Росії Володимир Путін погрозив обмежити експорт зерна з українських портів.

За словами Кірбі, в рамках цієї ініціативи Всесвітня продовольча програма за допомогою США, які виділили на це додаткові 68 мільйонів доларів, закупила два кораблі пшениці, призначені для Ємену і країн Сомалійського півострова.

«Тому ми вважаємо, що ця угода, досягнута за посередництва ООН у Туреччині, є важливою і вона працює. Ми вже бачимо її ефект на цінах на продукти харчування і на їхньому розподілі. Ми продовжуватимемо працювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити продовження дії угоди», – сказав Кірбі.

У середу, 7 вересня, Всесвітня продовольча програма ООН повідомила, що до Ефіопії прибула перша партія зерна з України, яка було закуплена в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

У 2021 році Всесвітня продовольча програма ООН розподілила по всьому світу 4,4 млн. тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.