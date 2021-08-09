США готуються запровадити санкції проти Білорусі - слідом за Великою Британією та Канадою

США готуються запровадити санкції проти режиму у Білорусі. Про це сьогодні повідомляє інформаційна агенція AFP з посиланням на Білий дім. За інформацією агенції, санкції будуть спрямовані проти Олімпійського комітету країни.

Сьогодні Великобританія запровадила санкції проти білоруського експорту калійних добрив і нафтопродуктів з метою чинити тиск на президента Олександра Лукашенка і його оточення.

Пакет санкцій включає також заходи щодо запобігання польотам білоруських авіаперевізників над Великобританією і їх посадкам на британській території. Забороняється також надання технічної допомоги літакам, які належать самому Лукашенко.

Лукашенко заявив в понеділок, що запрошує західні країни сісти за стіл переговорів, а не сприяти ескалації санкцій війни. «Та вдавіться ви цими санкціями», - сказав Лукашенко.

Санкції високо оцінив колишній координатор санкцій Держдепу США, а нині експерт аналітичного центру Atlantic Council Даніель Фрід. "Очікую, що незабаром діятимуть США", - твітує Фрід.

Санкції привітала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

"Я ціную, що Велика Британія наклала нові широкі секторальні санкції проти режиму. Пакет торговельних, фінансових та авіаційних заходів проти державного апарату Лукашенка допоможе боротись проти його безкарності та примусити його до діалогу", - відзначила вона у соціальній мережі Twitter.

Про запровадження санкцій проти Білорусі сьогодні повідомив і уряд Канади.

"Ці нові заходи накладають обмеження на ключові сектори економіки Білорусі та мінімізують доступ урядових суб'єтків Білорусі до міжнародних фінансів", - відзначає заява уряду Канади.

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