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Україна

ЄС продовжив санкції проти Росії на півроку

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії, пов’язані з її агресією в Україні. Про це повідомляє Associated Press.

Згідно із заявою Брюселю, рішення про продовження дії санкцій прийнято «одностайно» 28 країнами-членами ЄС. Голосування з цього питання відбулось за два тижні до запланованого Гельсінського саміту між американським та російським президентами.

Європейські санкції сфокусовані на фінансовому, енергетичному та оборонному секторах. Втім, здебільшого ЄС не вдалось змінити зовнішню політику Росії щодо конфлікту в Україні за допомогою цього інструменту.

Нагадаємо, що ЄС наклав санкції проти Росії після анексії українського Криму, а також підтримки Кремлем про-російських сепаратистів на сході України. Продовження санкцій було очікуваним.

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Росія може покращити відносини зі США, якщо не буде втручатися у проміжні вибори у листопаді - сенатор. Відео

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