Санкцій США проти Луценка домагається у Сенаті екс-президент Світового конгресу українців

Аскольд Лозинський, колишній президент "Світового конгресу українців" (1998-2008 рр.), домагається у Сенаті США накладення санкцій на генерального прокурора України Юрія Луценка та ін. Про це сам Лозинський заявив в інтерв'ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними експертами, дослідниками України.

Мені опонували, що мовляв вони бандити, але вони "наші". Що означає "наші"? Якщо крадуть у нашого народу, то вони перестають бути нашими

"Він використовує прокуратуру проти невинних людей, але ігнорує реальні порушення", - розповів Лозинський.

Критики української влади часто закидають уряд України та президенту Петру Порошенку буцімто зумисне гальмування реформ, особисте збагачення та ін.

Лозинський звернув увагу на буцімто стрімке збагачення генерального прокурора за час перебування на посаді.

"Я вніс листи до 5 сенаторів і тепер буду далі іти по цій лінії, щоб окремих українських олігархів, включно із президентським оточенням, Ахметовим, Луценком, Стельмахом та ін. притягнути до відповідальності", - заявив Лозинський.

Він прагне запровадження персональних санкцій проти тих, кого називає українськими олігархами, а саме: заборони в'їзду до США, замороження рахунків у США та країнах-партнерах США.

"Думаю, що це мало би ефект", - відзначив Лозинський.

"Мені опонувуали, що мовляв вони бандити, але вони "наші". Що означає "наші"? Якщо крадуть у нашого народу, то вони перестають бути нашими. Якщо простий українець бідний, то така Україна йому не потрібна. За будь-яку ціну нам в Україні треба викорінити корупцію, бо інашке Україна саме на витримає і українці не будуть підтримувати таку державність", - наголосив колишній президент "Світового конгресу українців".

З повним інтерв'ю Аскольда Лозинського можна ознайомитись на сторінках UkeTube у соціальних мережах Twitter, YouTube та Facebook.

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