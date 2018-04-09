Росія не має чим відповісти США, ситуація для неї може стати ще гіршою - коментатори про наслідки санкцій

Кремль не зможе рівнозначно відповісти на нові дошкульні санкції США, а єдиним виходом для Москви є виведення своїх сил з України. Про це, коментуючи нові санкції США щодо Росії заявив відомий західний експерт з питань України, Андерс Аслунд з аналітичного центру Atlantic Council.

Саме зараз добрий час для ЄС розпочати дискусію щодо додаткових санкцій проти Росії

Під останні санкції США підпали сім російських олігархів, включаючи Олега Дерипаску, Віктора Вексельберга та інших наближених до Путіна олігархів, а також 12 компаній, які вони контролюють, та 17 російських високопосадовців, державну компанію з торгівлі зброєю та її дочірню структуру і російський банк. Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.

У Кремлі пообіцяли відповісти на санкції з боку США.

"Голова уряду Росії Медведєв у понеділок заявив, що наказав уряду розробити проект можливих кроків у відповідь на накладені США нові санкції. Краще, щоб Кремль зрозумів, що його можливості обмежені. Краще хай виведіть свої сили з України!", - заявив з даного приводу Андерс Аслунд.

Санкції прокоментував і Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.

"Не думаю, що ці санкції вдарять по російській економіці, як це зробили санкції запроваджені за Обами проти оборонної, енергетичної та фінансової сфери Росії, але це безсумнівно дуже сильний крок проти осіб близьких особисто до Путіна", - розповів Карпентер в інтерв'ю каналу Сі-Ен-Ен.

Ставало очевидно що ця адміністрація жорсткіша за своїх попередників у питанні Росії. Тепер це ще очевидніше

Для інших коментаторів нові кроки США проти Росії стали свідченням того, що політика Трампа проти Росії за жорсткістю вже перевершила заходи його попередника демократа Барака Обами.

"Ще до видворення російських дипломатів та запровадження санкцій, ставало очевидно що ця адміністрація жорсткіша за своїх попередників у питанні Росії. Тепер це ще очевидніше", - твітує Байрон Йорк з видання The Washington Examiner.

Як повідомляє Reuters, курс рубля, біржові індекси, ціна на акції ряду великих російських компаній різко впали в понеділок, адже інвестори почали продавати ці активи після введення нових американських санкцій.

Деякі оглядачі у США звернули увагу і на те, що запровадження нових санкцій проти Росії співпало із черговим падінням курсу криптовалют.

Зокрема Стів Генке (Steve Hanke), професор економіки престижного університету Джонса Хопкінса заявив, що санкції вже обернулись "супутніми втратами".

"Криптовалюти обвалились на фоні впливу російських санкцій на ринки цінних паперів. Військова машина Мінфіну потягнула до великих супутніх втрат. Закон непередбачуваних наслідків знову здобув підтвердження", - твітує Генке.

Між тим президент України Петро Порошенко у п'ятницю відзначив високу ефективність нових санкції США щодо Росії і заявив, що вірить - ЄС аналогічним чином посилить і свої обмежувальні заходи проти кремлівської верхівки.

"Вільний світ і надалі зміцнює свою коаліцію проти Москви, за чіткого лідерства Вашингтона та на засадах потужної трансатлантичної єдності та спільних цінностей", - відзначив президент України.

Колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер у коментарі для "Голосу Америки" висловив певні застереження щодо можливості запровадження ЄС аналогічних до американських санкцій щодо Кремля.

А чому у санкційному списку немає Газпрома, Роснафти, Сбербанку, ВТБ та ін.? Лише уявіть, що з ними відбулося би, якби вони потрапили до переліку

"Знадобиться час та чимало координаційної роботи перш ніж ЄС буде готовим запровадити аналогічні американським санкції. Нажаль політичний клімат у ЄС після виборів в Італії та Угорщині не сприяє накладенню нових санкцій на Росію. Але саме це і стало би правльним кроком. Особливо з огляду на повідомлення про те, що до Східної України прибувають нові російські танки та роль Росії у хімічній атаці у Сирії. Саме зараз добрий час для ЄС розпочати дискусію щодо додаткових санкцій проти Росії", - відзначив Карпентер.

Між тим, як відзначили у самій Росії "санкційний потенціал" з боку США ще не вичерпано. В запасі у США лишається чимало засобів.

"Я дивлюсь на те, що відбуваєтся із компанією Русал. Замисліться над простим запитанням а чому у санкційному списку немає Газпрома, Роснафти, Сбербанку, ВТБ та ін.? Лише уявіть, що з ними відбулося би, якби вони потрапили до переліку", - заявив Володимир Мілов, колишній міністр енергетики Росії.

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