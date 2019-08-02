Нові санкції США проти Росії назвали слабкими, але рубль падає

Експерт російського центру Carnegie (Carnegie Russia) Андрій Мовчан відзначив, що нові санкції США навряд чи серйозно вплинуть на Росію. Між тим, за повідомленнями російських ЗМІ, у п'ятницю фондовий ринок Росії побачив зниження індексів. Також просіла російська валюта.

"Схоже, що заходи (санкції США - прим. ГА) обирали, виходячи з їхньої нешкідливості. Уряд Росії не позичає в американських банків і не намає наміру цього робити. Росія не позичає і у міжнародних фінансових інститутів, таких як МВФ. Державного боргу санкції не торкнуться", - навів слова Мовчана американський експерт Carnegie Ендрю Вейсс.

Мовчан також припустив, що санкції не позначаться на курсі російського рубля, але це, як видається, спростували подальші події. За повідомленнями ЗМІ, у п'ятницю російський рубль помітно послабшав - до 65 за долар - на тлі повідомлень про запровадження нових санкцій США, а також погроз Трампа запровадити багатомільярдні мита на китайським імпорт.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадення нового раунду санкцій проти Росії у зв'язку із отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля. Вашингтон наказав уряду США заборонити міжнародним фінансовим інситутам, таким як Світовий банк, позичати гроші урядам, щодо яких Вашингтон запровадив санкції через використання хімічної зброї.

Критично про запроваджені американські санкції висловився і відомий експерт з питань України, економіст Андерс Аслунд, який працює а аналітичному центрі Atlantic Council.

"Міжнародні фінансові інститути або банки США у будь-якому випадку не позичають гроші Росії. То навіщо цей жест?", - твітує Аслунд.

"Питання полягає у тому, чи забороняється банкам США фінансувати держвний борг США. Досі ми не почули пояснення Білого дому", - писав Аслунд.

У липні група американських законодавців закликала Трампа якнайшвидше запровадити нові санкції через отруєння Скрипалів.

"Закон про хімічну і біологічну зброю (CBW Act) вимагав запровадження друго раунду санкцій протягом трьох місяців, між тим, з часу атаки минуло понад рік. Тому ми закликаємо вас вдатись до негайний дій", - йшлося у листі очільників Комітетут плати представників із закордонних справ до президента США.

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