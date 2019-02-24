Саудівська Аравія вперше призначила жінку послом своєї країни. Принцеса Ріма бінт Бандар буде послом Саудівської Аравії у США.

Це свідчить про бажання уряду модернізуватися та розширити роль жінок у суспільстві – заявляють проурядові інформаційні агентства Саудівської Аравії. Оглядачі у США припускають, що це призначення є спробою Ель-Ріяда відновити добрі відносини з Вашингтоном, зіпсовані вбивством журналіста Джамаля Хашкоджі. Американська розвідка назвала наслідного принца Мухаммеда бін Салмана відповідальним за це вбивство.

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