Україна може збільшити експорт пшениці завдяки конфлікту Саудівської Аравії та Канади

Принц Саудівської Аравії розпочав дивне протистояння з Канадою, пише The New Yorker. Суперечка між країнами спалахнула після того, як міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд привернула увагу до порушень прав людини в Саудівській Аравії.

Вона наголосила на підтримці з боку Канади борців за захист прав людини Самари та Раїф Бадаві, яких утримують у в'язниці Саудівської Аравії за критику монархії.

Саудівська Аравія засудила заяву Канади: "Позиція Канади є відкритим і нахабним втручанням до внутрішніх справ Королівства Саудівської Аравії, що суперечить основоположним міжнародним нормам відносин між країнами", - йдеться в повідомленні королівства у Twitter.

Державне агентство Саудівської Аравії надало вказівки експортерам зерна відмовитись від закупівлі пшениці та ячменю з Канади через міжнародні тендери

Саудівська Аравія також видоворила посла Канади і відкликала свого посла з цієї країни. Державна авіалінія припинила авіасполучення з Торонто, а тисячам студентів з Саудівської Аравії було наказано полишити Канаду і здобувати освіту в інших країнах.

Канада не поступилась своїми позиціями. "Я хочу чітко вказати, що Канада завжди захищатиме права людини в Канаді та у всьому світові", - заявила Фріланд в понеділок.

Різка реакція Саудівської Аравії на критику з боку Канади відповідає все більш авторитарному управлінському стилю 32-річного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, наголошує видання.

В королівстві заявили, що планують заморозити відносини в сфері торгівлі між двома країнами, повідомляє Reuters. Державне агентство Саудівської Аравії надало вказівки експортерам зерна відмовитись від закупівлі пшениці та ячменю з Канади через міжнародні тендери. Про це повідомили Reuters європейські трейдери.

Україна є основним постачальником ячменю до Саудівської Аравії, однак, не продавала пшеницю до цієї країни з 2016 року

Водночас, аналітики вважають, що така ситуація може надати Україні шанс поновини експорт пшениці до Саудівської Аравії цього сезону.

Україна є основним постачальником ячменю до Саудівської Аравії, однак, не продавала пшеницю до цієї країни з 2016 року.

"Україна не постачала пшеницю до Саудівської Аравії в сезоні 2017/18, однак в теперішній ситуації, цей ринок може стати багатообіцяючим для українських експортерів зерна", - заявив Reuters аналітик APK-Inform.

В APK-Inform вважають, що рішення державного агентства Саудівської Аравії з закупівлі пшениці на міжнародних торгах може дозволити Україні більше експортувати до королівства.

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