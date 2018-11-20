Трамп засудив вбивство Хашокджі, але підтримав Саудівську Аравію

Президент США Дональд Трамп розмістив заяву стосовно відносин США з Саудівською Аравією. Заяву було розміщено на сайті Білого дому під назвою: "Заяву президента Дональда Трампа на підтримку Саудівської Аравії" у вівторок.

У заяві Дональд Трамп засудив вбивство журналіста Хашокджі. "Злочин проти Джамаля Хашокджі був жахливий і такий з яким наша країна не може змиритись. Справді, ми вжити потужних зусиль проти тих, хто брав участь у вбивстві. Після незалежного розслідування, нам стало відомо багато деталей цього жахливого злочину. Ми запровадили санкції проти 17 саудитів, про яких відомо, що вони брали участь у вбивстві Хашокджі і розчленуванні тіла".

Трамп також відзначив, що король Салман та принц Мохаммед бін Салман заперечують те, що вони знали про планування, або виконання вбивства. "Можливо ми ніколи не дізнаємось всіх фактів навколо вбивства Хашкоджі", - йдеться в заяві.

Сенатор Даян Файнстін засудила надто м'яку заяву Трампа стосовно вбивства журналіста. "Я шокована, що президент Трамп говорить, що покарання для принца Мухаммада бін Салмана за вбивство Джамала Хашкоджі не буде", - написала сенатор у Twitter.

Вона також заявила, що буде блокувати продажі зброї Саудівській Аравії і закликала запровадити нові санкції проти принца і припинити роботу посла Саудівської Аравії в США.

В своїй заяві Трамп також відзначив, що Саудівська Аравія є важливим союзником США у боротьбі проти Ірану. Він наголосив, що Саудівська Аравія планує провести значні угоди зі США. "Королівство погодилось витратити та інвестувати 450 мільярдів доларів до США. Це – рекордний обсяг грошей. Це створить сотні тисяч робочих місць, спонукає до економічного розвитку і принесе додаткові статки для Сполучених Штатів", - йдеться в заяві.

З цієї суми, 110 мільярдів доларів США буде витрачено на закупівлю військової техніки від американських компаній Boeing, Lockheed Martin, Raytheon та інших.

"Якщо ми нерозумно скасуємо ці контракти, Росія та Китай будуть у великому виграші і з радістю отримають ці нові контракти", - наголосив президент.



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