До Дня подяки у США президент Трамп помилував індичок. Відео

Дональд Трамп вшанував президентську традицію напередодні американського Дня подяки – він помилував святкову індичку в Трояндовому Саду Білого дому. На очах у невеликої групи глядачів, Трамп помилував птаху на імя Горох, який разом із своїм «дублером» Морквою були доставлені до Вашингтона із Південної Дакоти. Це означає що їм пощастило не стати частиною традиційної святкової вечері в останній четвер листопада. Замість цього їх буде відіслано до Політехнічного університету Вірджинії.