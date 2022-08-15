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Саудівська компанія інвестувала 500 мільйонів доларів у «Газпром», «Роснефть» і «Лукойл» – Reuters
Інвестиційна компанія із Саудівської Аравії вклала понад півмільярда доларів інвестицій у компанії «Газпром», «Роснєфть» і «Лукойл» під час російського повномасштабного вторгнення в Україну.
Як повідомило агентство Reuters з посиланням на регуляторні документи, опубліковані в неділю, інвестиційна компанія Kingdom Holding, яку контролює принц Аль-Валід бін Талал, інвестувала понад 500 мільйонів доларів у три великі російські енергетичні компанії в період з лютого по березень 2022 року.
Як пише Reuters, інвестуючи в «Газпром» «Роснефть» і «Лукойл», які контролюються російською державою, саудівська компанія, ймовірно, не мала політичних мотивів, а лише шукала недооцінені активи.
Проте цей крок був зроблений після того, як багато західних країн наклали санкції на російські енергетичні компанії та їхнє керівництво після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Саудівський фонд в лютому інвестував у цінні папери "Газпрому" 365 млн. доларів, у «Роснефть» – 52 млн. доларів. Додатково, як показали документи, оприлюднені в рамках вимоги розкриття останніх інвестицій, у період з лютого по березень компанія Kingdom Holding також інвестувала близько 109 мільйонів у папери «Лукойлу» США. Фонд не повідомив про свою мотивацію конкретних інвестицій.
Як пишуть ЗМІ, принц Аль-Валід бін Талал здобув міжнародну популярність після того, як зробив велику вдалу ставку на банківську компанію Citigroup у 1990-х роках, а також став серед перших інвесторів в компанію Apple. Серед вдалих інвестицій принца-мільярдера, такі компанії, як Uber і Twitter.
Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки поки що намагаються зберігати, як вони кажуть, «нейтральну позицію» щодо війни в Україні, попри зусилля Заходу ізолювати Росію, щоб домогтися виведення російських військ з України.
Але під час своєї поїздки минулого місяця країнами Близького Сходу президент США Джо Байден наголосив, що багато країн регіону засудили війну Росії в Україні.
У своєму виступі на саміті шести країн Перської затоки, до якої входять Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман та Об’єднані арабські емірати, Джо Байден високо оцінив той факт, що всі країни Ради співпраці у Перській затоці, а також Єгипет та Йорданія, проголосувала на Генеральній Асамблеї ООН за осуд російського вторгнення до України.
Він назвав це «переломним моментом», який «показав, що основні цінності суверенітету та територіальної цілісності - справді універсальні».
США закликали уряд Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти, намагаючись стримати стрімке зростання цін на енергоносії. До серпня міжнародні ціни на нафту впали до найнижчого рівня з часів перед лютневим вторгненням Росії в Україну.
Як повідомляє Reuters, трейдери стурбовані можливістю економічної рецесії пізніше цього року, яка може збити попит на енергоносії.
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Яку підтримку США та Канада пропонують приїжджим з України
У зв’язку з повномасштабним вторгенням Росії в Україну, уряди Канади та США розробили програми для українців, які шукають прихистку.
Спеціальна програма в Канаді CUAET (Canada-Ukraine authorization for emergency travel) стала доступною для українців з 17 березня. Це означає, що громадяни України можуть безкоштовно подати заявку на візу і перебувати в Канаді протягом 3 років разом із дозволом на роботу.
Уряд США також запровадив програму гуманітарного паролю для українців “U4U” (Uniting for Ukraine), яка розпочала функціонувати з 26 квітня. Програма передбачає умову, що український біженець повинен мати спонсора у США - людина, яка зобов'язується надати потенційному біженцю фінансову підтримку.
Такий пароль діє до 2 років і дає можливість подати платну заявку на працевлаштування.
У статті ми розглядаємо яку підтримку надає кожна з цих програм для українців, яку втікають від війни.
“Uniting for Ukraine”- на яку підтримку і пільги можна розраховувати
Про те, яку підтримку та пільги пропонує програма “Об'єднання заради України”, розповідає імміграційна адвокатка Ірина Мазур.
За її словами, однією з найбільших пільг, які надає ця програма у США, це медичне забезпечення.
“Медичне забезпечення, напевне, саме основне. Сполучені Штати Америки не є соціальною країною, тому кожен платить за своє власне медичне забезпечення. Але для тих українців, які приїхали по гуманітарному паролю за програмою "Uniting for Ukraine", відкрили можливість отримання медичної страхівки”, - пояснює Ірина Мазур, імміграційна адвокатка.
Також українці, які приїхали до США, можуть отримати грошову допомогу та допомогу з житлом, проте отримати ці пільги не легко. Зазвичай потрібно шукати спеціальні недержавні програми для біженців від організацій, що допомагають біженцям.
“Дуже часто грошова допомога надається саме організаціями, які спеціально створені для цього, наприклад, Refugees Resettlement Center. Сама держава грошової допомоги не надає, тому потрібно шукати такі організації, які розглянуть ваші умови, це надзвичайно унікальні випадки, коли особа може розраховувати на таку допомогу”, - пояснює Ірина Мазур.
Також, оскільки у США кожен штат має свої закони, умови надання пільг можуть відрізняися, залежно від штату.
“Люди отримують грошову допомогу чи навіть допомогу з житлом, але це, звісно, залежить від штату, тут потрібно дивитися, куди саме ви приїжджаєте, особливо якщо ви з дітьми, дивитися, на які програми штату ви кваліфікуєтесь”, - розповідає адвокатка.
За словами Ірини Мазур, українці за програмою U4U мають право відразу подавати заявку на дозвіл на роботу, що вважається однією з переваг програми. Також адвокатка розповідає, що зараз імміграційна служба США обіцяє розглядати дозволи на роботу для українців в досить швидкі терміни.
“Інформація, якою володію я, що ці документи, які будуть подані онлайн, обіцяють розглянути протягом 6 тижнів з моменту отримання біометрики. Дуже б хотілося, щоб ця інформація була справді правдивою, тому що в порівнянні з громадянами інших країн, таких як Афганістан або Гаїті, їхні документи і на TPS (Temporary Protected Status) і на дозвіл на роботу, розглядається доволі довго”, - пояснила адвокатка.
Зазвичай, щоб влаштуватися на роботу українським біженцям в США, потрібно очікувати близько 6-10 місяців на отримання дозволу на роботу з моменту подачі заявки, тому багато українців, які очікують на дозвіл на роботу, вимушені тимчасово підпрацьовувати нелегально.
За словами Ірини Мазур, факт нелегальної роботи часто заважає в імміграційних процесах. Адвокатка стверджує, що нелегальна робота може завадити у зміні статусу.
Як пояснює адвокатка, програма “Об'єднання заради України” є першою законною програмою, що була запроваджена урядом США для українських біженців. Наразі програма діє до 2 років без можливості отримання громадянства.
CUAET - що пропонує Канада для українських переселенців
Про те, яку підтримку надає Канада для українців, ми вирішили запитатися у Ірини, переселенки з Івано-Франківська, яка переїхала у Торонто з візою CUAET (канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки) ще 3 місяці тому.
“Першим і дуже великим плюсом цієї візи є те, що у Канаді дозвіл на роботу є безкоштовним і надається на 3 роки одразу в аеропорту по приїзду”, - каже Ірина, біженка з України.
За словами жінки, коли відбувається заповнення заявки онлайн на візу CUAET, особа може уточнити, чи хоче отримувати дозвіл на роботу. Якщо особа поставила позначку у зазначеному місці, то такий дозвіл їй видають при в’їзді у Канаду, зазвичай відразу в аеропорту.
Щодо працевлаштування, то для особи, що прибула до Канади з візою CUAET, існують певні обмеження. Наприклад, така віза не дозволяє працювати у сфері медицини, початковій чи середній школі до проходження медичного огляду.
“Всі ці умови щодо сфер роботи уточнюються у вашому дозволі на роботу. Тобто знизу цього дозволу у вас прописані всі умови. Але як тільки людина проходить медичний огляд, всі ці обмеження скасовуються”, - пояснює тимчасова імігрантка.
Наступна підтримка, яка діє для українських біженців за цією візою, це одноразова грошова допомога, яку отримати доволі легко, розповідає Ірина.
“Українці мають право отримати одноразову грошову підтримку, яка складає 3 тисячі канадських доларів. Цю підтримку можна одержати протягом 5 днів з моменту подачі заявки. Оформити таку заявку потрібно на офіційному сайті уряду Канади”, - розповідає біженка з України.
За словами Ірини, для того, щоб отримати цю грошову допомогу, потрібно мати дозвіл на роботу, документ, який підтверджує вашу участь у програмі CUAET. Далі потрібно подати заявку на допомогу і відкрити рахунок у канадському банку.
Іншу підтримку, яку пропонує Канада для українців по цій програмі, це безкоштовна медична страхівка.
“Переселенці можуть отримати безкоштовну медичну карту, яка покриває все, крім стоматолога та окуліста”, - каже біженка.
Крім цього, відомо що переселенці з України, які прибули до Канади по цій візі, мають право на безкоштовне проживання протягом 14 днів у готелях чи хостелах.
Детальнішу інформацію щодо тимчасового житла у Канаді можна дізнатися на офіційному сайті уряду Канади.
Важливо зазначити, що програма "Об'єднання заради України", це гуманітарний пароль, який не надає права на повторний в'їзд у Сполучені Штати Америки, якщо особа хоче повернутися в Україну. Тобто пароль анулюється при в'їзді.
Віза CUAET є мультивізою, яка надає право на необмежену кількість заїздів з Канади в Україну і навпаки.
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- Голос Америки
Юристи Бріттні Ґрайнер подали апеляцію. Можливість обміну полонених між США та Росією підтвердили у Москві
Юристи американської баскетбольної зірки, яку російський суд засудив до дев’яти років ув’язнення, подали апеляцію у понеділок. Про це адвокат засудженої зірки WNBA Бріттні Ґрайнер повідомив у розмові з телеканалом CNN.
Державний департамент США вважає, що Ґрайнер затримали неправомірно, а її справу використовують у політичних цілях на тлі війні Росії проти України.
Ґрайнер була заарештована 17 лютого в московському аеропорту Шереметьєво з картриджами для вейпа з гашишною олією в її багажі. За звинуваченням у контрабанді наркотиків російський суд засудив її до дев'яти років ув'язнення.
Ґрайнер, якій у Сполучених Штатах призначили медичний канабіс для полегшення болю від хронічних травм, сказала, що вона зробила щиру помилку, ненавмисно упакувавши картриджі для вейпа, коли поспішала на літак. Медичний канабіс заборонений до використання в Росії.
За словами державного секретаря Ентоні Блінкена, американська сторона запропонувала потенційний обмін ув'язненими, щоб повернути додому Ґрайнер та ще одного американця Пола Велана, якого російська влада звинувачує у шпигунстві.
Це питання він обговорював під час нещодавньої розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Лавров заявив, що президент Володимир Путін і президент США Джо Байден домовилися про дипломатичний канал, який слід використовувати для обговорення можливих обмінів в’язнями.
Як повідомляли американські ЗМІ, Ґрайнер та Велана пропонують обміняти на засудженого у США російського торговця зброєю Віктора Бута.
Про те, що російська сторона зацікавлена у поверненні в Росію Віктора Бута, підтвердив російський дипломат Олександр Дарчієв в розмові з державним агентством новин ТАСС.
«Обговорення вельми чутливої теми обміну ув'язненими громадянами Росії та США йде у рамках визначених нашими президентами каналів. Російська сторона давно домагається визволення Віктора Бута», – зазначив у суботу, 13 серпня, директор департаменту Північної Америки МЗС РФ Олександр Дарчієв.
У квітні Росія та Сполучені Штати обміняли колишнього морського піхотинця Тревора Ріда на російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річний термін у США.
Москва вже багато років вимагає екстрадиції колишнього радянського офіцера Віктора Бута, який у 2012 році був визнаний винним у змові з метою вбивства американців та офіційних представників США. Він був засуджений на 25 років в'язниці.
Також, за повідомленнями ЗМІ, Росія, наполягаючи на тому, що має бути обмін двох осіб на двох, намагалася додати до запропонованого обміну Вадима Красікова, засудженого за вбивство чеченського втікача в Берліні. Красіков перебуває у в'язниці в Німеччині.
У матеріалі використані повідомлення CNN та Reuters.
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США, ЄС та понад 40 країн світу закликали Росію вивести війська із Запорізької АЕС
42 країни і Європейський союз закликають Росію негайно вивести свої війська з Запорізької атомної електростанції і з усієї території України. Їхня спільна заява оприлюднена на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні.
«Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої військові сили і весь інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України, а законний оперативний персонал міг виконувати свої обов’язки без зовнішнього втручання, загрози або неприйнятно важких умов праці», – йдеться в заяві.
Автори документу наголосили, що це дозволить МАГАТЕ здійснювати верифікацію, відповідно до зобов’язань України щодо гарантій, у безпечних умовах і вчасно.
Країни висловили «рішучу підтримку» важливості основоположних семи стовпів ядерної безпеки і наголосили, що «велику небезпеку для цих принципів становить контроль Росії над Запорізькою атомною електростанцією – найбільшою АЕС Європи».
«Розміщення російського військового персоналу й озброєння на ядерному об’єкті є неприйнятним і порушує принципи безпеки і гарантій, які всі члени МАГАТЕ зобов’язалися поважати. Присутність російських військових сил на Запорізькій атомній електростанції заважає оператору й українській владі виконувати свої зобов’язання з ядерної та радіаційної безпеки, відповідно до міжнародних конвенцій і стандартів безпеки МАГАТЕ, а також заважає МАГАТЕ виконувати свій мандат із гарантій», – йдеться у заяві.
Країни також вкотре наголосили, що вторгнення Росії і її подальша присутність на ядерних об’єктах України «значно підвищують» ризик ядерних інцидентів і аварій.
«Ми рішуче засуджуємо використання Росією дезінформації для спроби виправдати свої незаконні дії в Україні. Міжнародна спільнота притягне Росію до відповідальності за її агресію, і Росія має понести повну відповідальність за свої протиправні дії в Україні», – наголошується у заяві.
До заяви приєдналися Європейський союз, а також окремі країни – Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембурга, Мальта, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Південна Корея, Молдова, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Велика Британія, Сполучені Штати Америки.
Запорізька АЕС зазнає обстрілів останні кілька днів. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор».
Росія звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому РФ раніше відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.
Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами.
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Хто за, а хто проти заборони віз для росіян у Європі і чому?
Заклики України та низки інших країн запровадити ширші обмеження на подорожування російських громадян у Європі ймовірно стануть однією з тем наради міністрів закордонних справ Європейського Союзу 31 серпня у Празі.
Повітряний простір Європейського Союзу, а також США та інших країн вже майже півроку закритий для авіарейсів з Росії в межах міжнародних санкцій у відповідь на російське вторгнення в Україну.
Візові обмеження для громадян Російської Федерації справедливі...Володимир Зеленський
Але російські громадяни мають можливість подорожувати на захід через треті країни, а також переходити кордони сусідніх держав і подорожувати далі в ЄС безперешкодно, використовуючи візи будь-якої з 26 країн - учасниць Шенгенської угоди про вільний перетин кордонів.
Ця обставина підштовхує у Європі доводи, що обмеження на видачу віз громадянам Росії має бути частиною колективних санкцій у відповідь на російську війну.
За такий крок виступає Україна та чільні представники таких країн як Данія, Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія, Чехія тощо, але в інших країнах такі заклики розглядають стримано, а канцлер Німеччини відверто висловився проти.
Обґрунтування думок за і проти зосереджені зокрема на тому, чи дасть така заборона бажані результати і довкола справедливості принципу колективної відповідальності:
За - Кая Каллас, прем’єр-міністерка Естонії, написала в Twitter: «Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи це привілей, а не право людини. Авіасполучення з Росією зупинене. Це означає, що в той час, як візи видають шенгенські країни, тягар несуть сусіди Росії (Фінляндія, Естонія, Латвія - єдині пункти в’їзду). Зараз пора припинити туризм з Росії».
Цей крок не має жодної реалістично досяжної мети.Жерар Аро
Проти - Олаф Шольц, канцлер Німеччини, пояснив німецьким журналістам у Берліні: «Ми вже запровадили дуже далекосяжні санкції, які також стосуються багатьох конкретних осіб, олігархів і тих, хто підтримує владні структури в Росії. І ми, безумовно, будемо це робити далі. Дієвість цих заходів була би послаблена, якби вони були спрямовані проти всіх, включно з цілком невинними людьми».
За - Володимир Зеленський, президент України, сказав у зверненні: «Звичайно, ми всі розуміємо: є люди, які справді потребують захисту, яких переслідують у Росії, навіть можуть убити, а отже, вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми – через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти й підтримати. Але ж це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують. І це не має стосуватися відпочинку громадян Росії у Європі, туризму, розваг, бізнесових справ. Працювати на державу-терориста не можна...
По-перше, має бути гарантія, що російські вбивці й посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. А по-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить – головне, щоб людина просто розплатилася за товари. Тому візові обмеження для громадян Російської Федерації справедливі, і всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати».
Проти - Серґей Алексашенко, російський опозиціонер, колишній заступний міністра фінансів Росії, сказав в інтерв’ю британському Times Radio: «Через свій вік Володимир Зеленський не знає, що таке жити в тоталітарній державі. Я дуже добре розумію його емоції, бо Україна бореться за виживання, воюючи проти російської армії, і я бачу відвагу й твердість українського народу, який чинить опір агресії. Але тим не менше нам треба пам’ятати історію. Наприклад 1933 року в Німеччині були 970 тисяч євреїв і 400 тися з них виїхали до запровадження німецької заборони євреям на виїзд. Інші, які залишилися, були вбиті в концентраційних таборах. Не треба забувати, що це були США, Велика Британія, Норвегія та багато інших, які приймали євреїв з нацистської Німеччини. Мені також відомо, що Зеленський та його посадовці знають, що є багато росіян - десятки чи сотні тисяч, які проти війни і підтримують Україну фінансово, ідейно. Вони намагаються пояснювати російському народу, що відбувається, намагаються зупинити війну. Я вважаю, що такі заклики пана Зеленського викликані тим, що він розчарований через недієвість санкцій, які не зламали російську економіку і мораль, і не зламали воєнну машину. Але я не можу уявити, які би могли бути санкції, що би це зробили. Я розумію почуття Зеленського, але вважаю, що колись він пошкодує через такі заяви… Якщо заклики Зеленського втілити і якби всіх росіян, які зараз живуть у Європі, депортувати в Росію, то це посилило б режим Путіна. Бо десятки тисяч росіян виїхали з Росії, оскільки боялися політичних переслідувань. Десятки тисяч політичних активістів в Росії зараз ув’язнені чи під слідством у кримінальних справах через їхню відверту позицію щодо війни. Тому я не думаю, що депортація росіян з Європи в Росію, чи заборона на видачу віз росіянам зашкодить Путіну, але це точно послабило б російську політичну опозицію і посилило б режим Путіна».
За - Каі Мукканен, лідер фракції Партії національної коаліції у фінському парламенті Фінляндії, сказав телеканалу Євроньюз: «Це не чорно-біле питання, і ми у себе багато обговорюємо доводи за і проти. Головна проблема в тому, що закриття можливості росіянам приїздити сюди викличе обурення проти нас, в той час як мета полягає в тому, щоб обурення було спрямоване проти режиму Путіна і проти війни. Але, взявши все це до уваги, правильно було б показати росіянам, що вони також як країна несуть відповідальність за підтримку чинного режиму і того, що той режим робить. І в той час як в Україні порушення відбуваються в таких масштабах, ми не можемо мати нормальні відносини між двома нашими країнами» .
Проти - Жерар Аро, колишній посол Франції в ООН і в США, написав у Twitter: «Я виступаю проти заборони на візи для росіян з двох причин: 1) Цей крок не має жодної реалістично досяжної мети; 2) Він суперечить європейським цінностям, без розбору караючи невинних осіб. Те що інша сторона не поважає наші цінності не означає, що про них повинні забувати ми».
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