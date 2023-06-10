Шольц планує «поговорити з Путіним», але не для того, щоб змусити Україну «узаконити і прийняти розбій» Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним «найближчим часом».

"Я постійно спілкувався з російським президентом знову і знову, і не тільки до війни, але з початку війни, іноді дуже довго. І оскільки ми не спілкувалися досить довго, я маю намір поговорити з ним знову в якийсь момент у найближчому майбутньому», – заявив Шольц під час виступу на конгресі Німецької протестантської церкви в Нюрнберзі.

Шольц повторив позицію Берліна про те, що передумовою для переговорів з Москвою має бути виведення російських військ з території України, зазначивши, що це буде єдиний спосіб забезпечити «справедливий мир».

«Нерозумно примушувати Україну схвалювати та приймати розбій, який вчинив Путін, і те, що частини України стали російськими просто так», – додав Шольц.

Канцлер зазначив, що вважає, що Берлін прийняв правильне рішення, коли діяв «узгоджено» з партнерами щодо України.

Відповідаючи на вигуки натовпу, які закликали канцлера «вести переговори», Шольц сказав: «Вести переговори нормально. Питання в тому, хто з ким і про що веде переговори?»

Шольц вже вдруге за останні три тижні говорить про можливість розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Наприкінці травня він згадав про таку можливість у розмові з Kölner Stadt-Anzeiger. Тоді Шольц так само висловив свою позицію, що переговори не означають «встановлення якогось холодного миру з перетворенням теперішньої фронтової смуги на новий кордон між Росією та Україною».

«Це лише узаконювало б путінський грабіж», – сказав тоді Шольц. У тому ж інтерв’ю він додав сказав, що планує поговорити з Путіним «у належний час».

Як повідомляв Голос Америки, Німеччина, яка раніше вагалася щодо постачання зброї, стала протягом останнього часу другим після Сполучених Штатів постачальником військової допомоги Україні.

Всередині травня Берлін оголосив про найбільшу досі партію зброї, яку зібрав для України, на суму понад 3 мільярди доларів. Вона включала 30 додаткових танків Leopard 1, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 безпілотників-розвідників.

У статті використані повідомлення CNN та DW.