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Комісія із цінних паперів та бірж США запровадила правило, яке торкнеться китайських компаній

Як повідомляють американські ЗМІ, Комісія із цінних паперів та бірж США запровадила проміжне правило, яке торкнеться китайських компаній, чиї акції торгуються на фондових біржах США.

Йдеться про заходи на виконання положень Закону про відповідальність закордонних компаній (Holding Foreign Companies Accountable Act - англ.), підписаного тогочасним президентом США Дональдом Трампом в грудні 2020 року.

Співавтори закону сенатор-республіканець Джон Кеннеді та сенатор-демократ Крим Ван Голлен на час прийняття закону заявляли, що китайський уряд неодноразово не дозволяв Правлінню з нагляду за публічними компаніями перевіряти компанії, зареєстровані в Китаї та Гонконгу, пише The Hill. «Комуністичний Китай роками був забіякою на гральному майданчику американського фондового ринку і це припиниться зараз», - наводить видання слова Кеннеді.

Згідно з новими правилами, вимагається, щоб закордонні компанії повідомляли, що вони не належать іноземному уряду та не перебувають під його контролем. Комісія із цінних паперів та бірж США також вимагатиме у компаній оприлюднення у річних звітах інформації про будь-який вплив із-за кордону.

Відповідно до закону, контрольованим закордонними урядами компаніям може бути заборонено брати участь у торгах та їм може бути скасовано реєстрацію, якщо вони не відповідали вимогам американського аудиту три роки поспіль.

Як відзначається на сайті установи, у закордонних компаній, серед іншого, вимагається наводити інформацію про присутність у керівних органах посадовців Комуністичної партії Китаю, і чи містять установчі документи компанії будь-які положення КПК.

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