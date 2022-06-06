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«Конфлікт в Україні пройшов 100-денний рубіж, ми стикаємося зі зростанням звинувачень у сексуальному насильстві», - ООН
У Раді Безпеки ООН відбувся брифінг, присвячений тому, як війна в Україні впливає на жінок та дівчат. Серед головних спікерів заходу була Праміла Паттен, спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту. Під час виступу Паттен підкреслила, що неодноразово була в Україні. «Конфлікт в Україні пройшов 100-денний рубіж, проте ми стикаємося зі зростанням звинувачень у сексуальному насильстві», - заявила вона.
Тільки її офіс з лютого зробив три заяви, мета яких, у тому числі, забезпечити увагу до цього питання, щоб воно не було приховане мовчанням та нормалізоване безкарністю.
Погіршує ситуацію те, що через активні бойові дії, масове внутрішнє переміщення, порушення шляхів надання послуг та стигму, пов’язану із сексуальним насильством, жертви часто не можуть або не хочуть повідомляти правоохоронні чи інші органи про насилля.
Станом на 3 червня моніторингова група Верховного комісара ООН з прав людини отримала повідомлення про 124 імовірні акти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, що мали місце проти жінок, дівчат, чоловіків та хлопців у Чернігові, Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Херсонській, Київській, Луганській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Закарпатській та Житомирській областях. 56 з 124 випадків стосуються жінок і дівчат; 49 – дітей (41 дівчат, 7 хлопчиків); 19 - чоловіків.
У той же час вона зазначила: як показує досвід інших конфліктів, дані щодо сексуального насильства найчастіше масово занижуються. Отже, «наявні дані - лише верхівка айсберга».
Відповідальність починається, перш за все, з Росії. Вона має зупинити зґвалтування, насильство та звірства у своїх лавахЛінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН
Про те, що реальні цифри постраждалих набагато більш, аніж офіційна статистика говорила і постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Тому вона закликала членів Ради Безпеки не мовчати, а шукати та досягати справедливості для жертв цих злочинів, а також зробити все можливе, щоб запобігти подальшому насильству.
«Відповідальність починається, перш за все, з Росії. Як нагадування Російській Федерації, резолюція Ради Безпеки 1820 визнала, що зґвалтування та інші форми сексуального насильства можуть бути воєнними злочинами та злочинами проти людства. Крім того, згідно з міжнародним гуманітарним правом, сексуальне насильство заборонено. Росія має вжити заходів у межах своїх сил, щоб забезпечити дотримання цієї резолюції та міжнародного гуманітарного права. Росія має зупинити зґвалтування, насильство та звірства у своїх лавах», - заявила американська посолка.
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Росія запровадила санкції проти 61 громадянина США
МЗС Росії оголосило про запровадження персональних санкцій щодо 61 громадянина США. Як йдеться на сайті відомства, у списку – керівники провідних корпорацій, медійних платформ і рейтингових агентств, авіа- та суднобудівних компаній, а також окремі посадовці Держдепартаменту США, «причетні до вкидів про зловмисні російські кібератаки».
Зокрема, санкції введено проти міністра фінансів Джанет Єллен та міністра енергетики Дженніфер Гренхольм, директора управління Білого дому з контролю за обігом наркотичних речовин Рахула Гупта, керівника Бюро з безпеки кіберпростору та цифрової політики Держдепартаменту Дженніфер Бахус, директора з комунікацій Білого дому Кетрін Бедінгфілд.
Крім них, у списку помічник президента США з питань економіки Браян Діз, помічник глави апарату президента Дженніфер Діллон, старший радник президента Майкл Донілон, радник президента з юридичних питань Дана Ремус, директор управління Білого дому зі зв’язків з урядовими структурами Седрік Річмонд, радник президента Стівен Річчеті, помічник голови апарату Держсекретаря Томас Салліван, старший радник президента Юджин Сперлінг, керівник секретаріату президента Тіна Танден, один із керівників Netflix Рід Гастінгс та інші.
Після вторгнення Росії в Україну США запровадили кілька пакетів санкцій проти РФ. У тому числі, проти Ощадбанку та «Альфа-банку», що передбачають заморожування активів та заборону для громадян та компаній зі США вести бізнес із цими фінансовими установами. Під санкції потрапили також фізичні особи, зокрема Володимир Путін та його доньки, міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова уряду РФ Михайло Мішустін.
На початку червня обмежувальні заходи зачепили офіційного представника МЗС Росії Марію Захарову, віолончеліста Сергія Ролдугіна та його дружину Олену Міртову, мільярдера Олексія Мордашова та його родичів, а також будівельника яхт президента Володимира Путіна Євгена Кочмана та його компанії Imperial Yachts. Крім того, влада США внесла до списку санкцій сім яхт і три літаки, які пов’язують з росіянами, зокрема з Путіним.
США звинувачують російського олігарха Абрамовича в порушенні санкцій
Влада США звинувачує російського бізнесмена Романа Абрамовича в експорті двох літаків без ліцензії, як того вимагають санкції США, запроваджені проти Москви у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.
Міністерство торгівлі США повідомило 6 червня, що Абрамович назвав своїх російських дітей бенефіціарами компаній, які володіють двома літаками, – Boeing 787 Dreamliner і Gulfstream G650 ER. Але Абрамович фактично продовжував їх контролювати, повідомили в відомстві.
Міністерство юстиції ухвалило рішення про арешт двох літаків. У судових матеріалах вказано, що вони були доставлені на територію Росії раніше цього року в порушення експортного контролю США.
Ці звинувачення висуваються, коли влада США намагається тиснути на лідерів бізнесу, близьких до президента Росії Володимира Путіна, щоб переконати Москву зупинити війну в Україні.
«Росія несе виняткову відповідальність за цю продовольчу кризу», - Шарль Мішель, президент Європейської Ради
Під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченому впливу війни в Україні на жінок та дівчат, президент Європейської Ради Шарль Мішель прямо звернувся до російського посла в ООН, закликаючи бути чесними щодо того, що «Кремль використовує постачання їжі як стелс-ракети проти країн, які розвиваються, що підвищує ціни на продовольство».
«Люди потрапляють у бідність. Це дестабілізує цілі регіони. І Росія несе виняткову відповідальність за цю продовольчу кризу. Лише Росія, незважаючи на кремлівську кампанію брехні та дезінформації. Я бачив це на власні очі. Кілька тижнів тому в Одесі мільйони тон зерна та пшениці застрягли в контейнерах через російські військові кораблі в Чорному морі та через атаки Росії на транспортну інфраструктуру. І саме російські танки, бомби та міни заважають Україні саджати та збирати», - заявив він.
Президент Європейської ради також додав, що Кремль спеціально обстрілює зерносховища та викрадає збіжжя з України, покладаючи провину за те, що відбувається, на інших. «Це боягузливо. Це пропаганда», - переконаний Мішель.
Кремль використовує постачання їжі як стелс-ракети проти країн, які розвиваються, що підвищує ціни на продовольствоШарль Мішель, президент Європейської Ради
За його словами, Європейський союз не накладав санкцій на сільськогосподарську або транспортну галузь Росії. Саме в цей момент постійний представник Росії вийшов з зали засідання, на що президент Євроради сказав, що посол може залишити кімнату, напевно, легше не слухати правду.
Мішель також додав, що ЄС робить все, що може, аби допомогти відстежувати експорт сільськогосподарської продукції та підтримати український сільськогосподарський сектор у сезоні, який наближається.
«Глобальна продовольча безпека – найвищий пріоритет для ЄС і ми зробимо все, що допомогти здолати виклики та допомогти країнам, які розвиваються. Ми повинні розблокувати Чорне море та підтримуємо зусилля Генерального секретаря у пошуку шляхів відкриття морських шляхів для українського експорту», - заявив він.
- Голос Америки
Генерал Марк Міллі: Боротьба за Україну – це вшанування пам’яті ветеранів Другої світової війни
Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть надавати «значну» підтримку Україні, бо не хочуть повалення світового порядку, що був встановлений в результаті Другої світової війни. Про це у Франції під час святкування 78-ї річниці висадки десанту союзників на березі Нормандії заявив генерал Марк Міллі, який очолює Об'єднаний комітет начальників штабів США.
«Минуло майже вісім десятиліть з моменту поразки нацистської Німеччини, імперіалістичної Японії та фашистській Італії. Але ми знову бачимо смерть і руйнування на європейському континенті. Так, Київ, можливо, за 2000 кілометрів звідси, але люди там теж зараз сьогодні є переживають ті самі жахи, які пережили громадяни Франції під час Другої світової війни від рук нацистських загарбників», – сказав генерал Міллі в понеділок.
У своєму виступі він сказав, що захист України – це данина пам’яті героїв Другої світової війни, які віддали своє життя за встановлення нового світового порядку, в якому великі і сильні країни не можуть нападати безкарно на менші та слабші держави.
«Світ об’єднався на підтримку захисту України від загарбника, що визначився у своїх цілях. Боротьба за Україну – це вшанування пам’яті ветеранів Другої світової війни. Йдеться про підтримку так званого «глобального міжнародного порядку, заснованого на правилах», порядку, який був встановлений загиблими, які поховані тут, на цьому кладовищі. В основі цього порядку лежить принцип, що сильні країни не можуть просто вторгнутися в малі країни. Не може бути права сильного. Цю агресію не можна залишати непокараною. Кожна країна є суверенною, і кожна країна має право на свою територіальну цілісність».
6 червня 1944 року британські, американські та канадські збройні сили висадилися на узбережжі Нормандії, окупованої на той час нацистськими військами. Ця висадка на територію Франції була першою частиною стратегічної операції «Оверлорд», що ставила за мету захоплення союзниками північно-західної Франції. Висадка десанту в «День Д» була найбільшою операцією з висадки морського десантну у світі.
Менше, ніж через рік Німеччина капітулювала.
У статті використано матеріали Associated Press.
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