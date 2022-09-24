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Сенат США може проголосувати за додаткові $12 мільярдів для України вже цього тижня
Сенат США наступного тижня може розглянути законопроект, який, серед іншого, передбачає допомогу Україні на суму близько 12 мільярдів доларів. За даними американських ЗМІ, голосування у Сенаті, ймовірно, відбудеться у вівторок або середу.
Білий дім на початку вересня надіслав запит до Конгресу виділити додаткове фінансування на програми, пов'язані з Україною, обсягом у 13,7 мільярдів доларів. З них 11.7 мільярдів - на безпекову та економічну допомогу, і ще 2 мільярди - на подолання наслідків енеретичної кризи у США.
Лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер напередодні закликав колег підтримати цей законопроект.
«Україна досягла значних успіхів проти Росії у війні, жорстокій війні, яку Путін розв’язав проти українського народу. Я буду наполягати на тому, щоб в бюджеті виділити принаймні 12 мільярдів доларів допомоги Україні, щоб вони могли продовжувати перемагати у цій війні”, - заявив сенатор Шумер.
“Зараз критичний час, щоб змінити ситуацію в Україні, і Сполучені Штати не можуть підвести їх у цей момент”, - додав лідер сенатської більшості під час прес-конференції у Нью-Йорку.
Сенатор-демократ Марк Ворнер під час розмови з журналістами висловив переконання, що законодавці проголосують за додаткове фінансування для України.
“Я переконаний, що Сенат продовжить підтримувати прохання президента про додаткове фінансування для України, йдеться про суму приблизно 14 мільярдів доларів. Республіканські лідери дали зрозуміти, що підтримають це. Україна отримує значні здобутки на полі бою. Ми маємо продовжувати озброювати наших українських союзників. Я сподіваюся, що європейські союзники продовжуватимуть надсилати в Україну озброєння. Україна наступає. Надзвичайно важливо, щоб до початку зими вони повернули якомога більше території”.
У Республіканській партії та деякі сенатори вже висловили підтримку додатковому фінансуванню, втім частина законодавців цієї партії виступає проти надсилання допомоги Україні.
Сенатор-республіканець Роб Портман, виступаючи цього тижня перед колегами у Сенаті наголосив на важливості того, щоб продовжувати і збільшувати допомогу Україні.
“Я хочу, щоб ця жорстока війна закінчилася, так само, як і всі інші в цій залі, але відповідальний спосіб покласти край цій війні — не припиняти допомогу нашим союзникам, спостерігаючи, як Україна повільно падає під панування Росії. Правильний спосіб закінчити цю війну - це фактично виграти її, продовжувати забезпечувати Україну зброєю, необхідною їй для подальшого просування та звільнення території, як це було протягом останніх кількох тижнів. Заради глобальної свободи Україні має бути дозволено закінчити цю війну на її власних умовах, не на російських. … Я закликаю колег підтримати запит на додаткове фінансування України”, - заявив сенатор від штату Огайо Роб Портман.
У Twitter сенатор Портман заявив: “Меч російського імперіалізму має бути зламаний в Україні, українцями. Сполучені Штати та наші союзники повинні продовжувати забезпечувати відважних українців інструментами, необхідними для перемоги у цій війні".
Проти додаткового фінансування для України виступила конгресвумен від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін. За її словами, Сполучені Штати переживають надто великі власні труднощі, щоб допомагати українцям.
“Президента Байдена не турбують наші кордони, але є кордони, за які він дуже переживає - це не кордон нашої країни, це український кордон. Нас всіх хвилює і ми всі переживаємо за народ України, але я голосувала “проти” кожного цента, який йде на війну маріонеток проти Росії, війни Байдена з Росією, тому що я вважаю, що гроші американських платників податків мають використовуватися лише для нашої країни”, - відеозвернення із цими словами конгресвумен Тейлор-Грін опублікувала на своїй Twitter-сторінці.
Видання CNN пише, що у Республіканській партії росте опозиція до підтримки України. Видання наводить цитату сенатора Кріса Мерфі, який заявив, що очікує підтримки додаткового фінансування для України цього разу, втім зауважив, що стурбований підтримкою України з боку Республіканської партії в майбутньому.
"Я думаю, що підтримка республіканцями допомоги Україні буде у довгій перспективі зменшуватися. Гадаю, рішення екс-президента Трампа критикувати допомогу Україні – і атакувати республіканців, які її підтримують – матиме вплив”, - вважає сенатор-демократ Крис Мерфі.
“У нас буде достатньо голосів, щоб забезпечити цю допомогу (Україні - ред.) на фінішній прямій. Але довгострокова траекторія підтримки України республіканцями дійсно загрозлива. Що це означає? Це означає, якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників і Сенаті, я не думаю, що ви можете розраховувати на те, що Конгрес продовжуватиме підтримувати Україну”, - додав він.
Проміжні вибори у США призначені на 8 листопада 2022 року. За даними видання The Hill, з початку року на боротьбу з Росією Конгрес США на двопартійній основі схвалив понад 53 мільярди доларів на безпекову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.
У травні президент Байден підписав пакет законів на загальну суму допомоги Україні у 40 мільярдів, ці кошти мають витратити до кінця вересня, коли у США закінчується фінансовий рік.
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«Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна». ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів
Фінляндія планує заборонити російським туристам в’їзд до країни. Таким чином, Гельсінкі стала останньою зі столиць країн ЄС, що мають спільний кордон з Росією, і яка ухвалила таке рішення після того, як в Росії оглосили мобілізацію на війну з Україною.
За словами міністра закордонних справ Пекки Хаавісто, Фінляндія ризикувала «стати великою транзитною країною», залишивись єдиною країною з відкритим кордоном з Росією. За статистикою прикордонних служб, близько 60% росіян, які потрапляли в ЄС з початку повномасштабної війни з Україною, в'їжджали до Європи через територію Фінляндії та Естонії.
Рішення Гельсінкі, кажуть оглядачі, було ухвалено під тиском фінської громадськості, яка рішуче виступала за заборону. За опитуваннями, близько 70% фінів не хочуть впускати росіян у свою країну. Як зауважують кореспонденти Financial Times, після ухвалення рішення про вступ до НАТО, фіни, які протягом десятиліть, були змушені оглядатися на Москву, відчули більшу відвагу обстоювати власні інтереси.
«Метою є значно зменшити кількість людей, які приїжджають до Фінляндії з Росії», – сказав президент Саулі Нііністе державному мовнику Yle.
Ще перед оголошенням мобілізації цього тижня Балтійські країни, а також Польща, обмежили подорожі громадян Росії через свої кордони, заявляючи, що росіяни не повинні подорожувати, поки їхня країна перебуває у стані війни з Україною.
А опівночі в понеділок ще до телевізійного виступу президента Володимира Путіна, в якому він оголосив про «часткову мобілізацію», вони закрили свої кордони для російських туристів. Згідно зі словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, президент Володимир Путін наказав негайно призвати 300 тисяч резервістів.
Рішення Фінляндії було прийнято після того, як Чехія, яка нині головує в ЄС, скликала термінове засідання щодо реагування на кризу.
Посли держав-членів зберуться в понеділок у рамках формату, розробленому в ЄС для координації дій під час катастроф, щоб обговорити перспективи імовірного збільшення потоку еміграції з Росії та спільні дії на тлі ескалації війни Росією, через її плани щодо анексії українських територій шляхом так званих «референдумів».
Росіяни протестують не проти війни, а проти мобілізації, кажуть Балтійські країни
Європейські країни розділилися в оцінках того, як ставитися до втечі російських чоловіків від мобілізації, які замість того, щоб протестувати проти війни їхньої країни в Україні, покидають країну.
У середу Латвія, Литва та Естонія заявили, що не нададуть притулку росіянам, які тікають від мобілізації, пояснюючи це громадянською відповідальністю росіян за дії свого уряду та міркуваннями безпеки для Балтійських держав.
«Багатьом росіянам, які зараз тікають з Росії через мобілізацію, було в порядку вбивати українців, вони тоді не протестували, вважати їх свідомими відмовниками не правильно. Існують значні ризики для безпеки, якщо їх прийняти, і є багато країн і за межами ЄС», – написав у Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.
Його естонський колега Урмас Рейнсалу в електронному листі до агентства Reuters так само наголосив, що для росіян втеча – це не прояв громадянської відповідальності.
«Відмова виконувати свій громадянський обов’язок у Росії або бажання це зробити не є достатньою підставою для отримання притулку в іншій країні», – заявив міністр закордонних справ Естонії.
Вони не тікали з Росії, коли сталася Буча, коли обстрілювали Київ. Раптом, коли війна торкнулася їх, вони тікаютьГабріеліус Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви, Габріеліус Ландсбергіс написав у Twitter, що його країна не впускатиме людей, які «втікають від відповідальності».
«Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна», – написав Ландсбергіс.
Напередодоні, у розмові з New York Times, він пояснив, що росіяни не протестують проти війни, а лише проти перспективи на ній загинути.
«Вони не тікали з Росії, коли сталася Буча, коли обстрілювали Київ або коли в Україні відбувалися інші жахливі речі, їм було байдуже, а деякі з них навіть підтримали це публічно. Раптом, коли війна торкнулася їх, вони тікають», – додав литовський міністр.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі, який прийматиме нараду послів у понеділок, підтримав позицію колег з півночі та сходу Європи. Він заявив у четвер, що росіяни, які тікають з країни через те, що хочуть уникнути мобілізації, не відповідають умовам для надання гуманітарної візи, бо вони не протестують проти війни, а лише не хочуть виконувати зобов'зання перед своєю державою.
При цьому у ЄС пояснюють, що заборона не є тотальною, і що країни Балтії, а також Польща та Фінляндія дійсно посилюють перевірки навіть тих росіян, які мають дійсні візи для в’їзду в Європу, але кордони залишаються відкритими для російських дисидентів, які шукають притулку в ЄС.
«Не брати участі у жахливих злочинах – все одно краще, ніж брати» – юристка фонду Навального
Представники російської опозиції обурені тим, що росіян, які хочуть втекти від призову, не впускатимуть в Європу. Про це пише в Twitter Любов Соболь, юристка російського Фонду боротьби з корупцією та соратниця опозиційного політика Олексія Навального.
Вона пояснює свою позицію тим, що «не всі можуть бути хоробрими». І добре вже те, що людина не хоче брати участі у війні, пише Соболь у відповіді під час дискусії, яка розгорнулась під її твітом.
«Якщо людина не бере участі у війні та цих жахливих злочинах — це все одно краще, ніж якщо вона братиме участь у них. Не всі можуть бути хоробрими, хоча мені цього теж хочеться», – каже Соболь.
ЄС солідарний з росіянами, що втікають від участі у війні, німці обговорюють для них «полегшення в’їзду»
Але позиція Балтійських країн не відображає позицію всього ЄС. Речник Європейської комісії Петер Стано заявив, що ЄС солідарний з росіянами, які не хочуть воювати і покидають країну «легальними шляхами».
«Росіяни голосують ногами», – сказав він на брифінгу. Але він додав, що запропонувати притулок або навіть швидший процес, щоб допомогти їм швидко вибратися з Росії, проблематично.
За його словами, рішення про допуск на свою територію осіб, які прибувають з Росії, залежить від окремих країн-членів Європейського Союзу. Згідно з угдою, що діяла до вересня цього року про спрощений візовий режим, ЄС видав близько мільйона віз громадянам Росії, багато з них - терміном на три і п'ять років.
Захистити росіян закликав колишній міністр регіонального розвитку Португалії Мігель Поярес Мадуро. Він каже, що ЄС має надати притлок росіянам, які відмовляються йти на війну.
«ЄС повинен розглянути можливість створення швидкого шляху для надання притулку всім громадянам Росії, які підлягають призову, оголошеному Путіним. Ми повинні захистити росіян, які відмовляються вести злочинну війну, і це було б ефективним способом тиску на режим Путіна», – написав Мадуро в Twitter.
У Німеччині цю ідею вирішили взяти на озброєння. Після того, як у Росії почалася мобілізація, парламент країни почав обговорення, як полегшити в’їзд росіянам, які відмовляються від військової служби. За те, щоб приймати росіян, що втікають від мобілізації, у Бундестазі висловлюються як учасники коаліції, так і опозиційні політики.
Як пояснила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (SPD) в інтерв’ю недільному виданню газети Frankfurter Allgemeine «кожен, хто сміливо виступає проти режиму президента Володимира Путіна і тому наражає себе на найбільшу небезпеку, може подати заяву на надання притулку в Німеччині через політичні переслідування».
Міністерка зазначила, що Німеччина вже прийняла 438 противників Кремля, переважно журналістів, яким погрожували, чи яких переслідувала російська влада.
Щоправда, з практичним використанням цієї можливості, для багатьої росіян можуть виникнути проблеми. Німеччина далі зберігає перевірку службами безпеки правдивості заявки, щоб, як кажуть німцькі аналітики, виключити надання притулку тим росіянам, які схвалюють війну, але брати участь у ній не хочуть.
Також залишається незрозумілим, як росіяни, що втікають від призову, можуть потрапити до Німеччини, якщо прикордонні країни закрили транзит, а літаки до ЄС не літають уже півроку.
«Празький консенсус» схиляється в бік позиції сусідів Росії
Експерти говорять, що найчастіше те, як європейські країни розцінюють питання, як ставитися до звичайних росіян, залежить від того, який історичний досвід вони мали з Росією.
«Естонці, литовці, латвійці, поляки та чехи дуже добре розуміють, що означає поневолення репресивним режимом у Москві — і яке це відчуття бути за Залізною завісою», – пишуть у часописі Foreign Policy Мінна Аландер, науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин та Бенджамін Талліс, науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин.
Але, на їхню думку, не все можна пояснити лише історією – наприклад, Угорщина не приєдналася до країн, які вимагають жорсткішого контролю над кордонами ЄС. І навпаки, Нідерланди і Данія, які не були під радянською окупацією, підтримали ініціативу східноєвропейських країн.
Інші аналітики вказують на те, що російська агресія, і те, як до неї були неготові Франція, Німеччина, Італія та інші країни, що перебували по вільний бік від Залізної завіси, збільшили вагу в ЄС сусідів Росії.
«Один із висновків цієї війни полягає в тому, що нам варто було слухати тих, хто знає Путіна. Ми мали слухати наших друзів в Україні та Грузію, опозицію в Білорусі. Треба було слухати голоси всередині ЄС - в Польщі, країнах Балтії, Центральній і Східній Європі. Вони багато років казали нам, що Путін не зупиниться і діяли відповідно», – визнала нещодавно Урсула фон дер Ляєн, очільниця Європейської Комісії у виступі перед Європарламентом.
Чеський дипломат Петр Тума вважає, що нещодавня неформальна нарада в Празі показала, що в ЄС змінюється баланс сил на користь колишніх країн Східного блоку.
«Празький консенсус вказує на приклад, коли погляди Центральної та Східної Європи значною мірою сформували результат, незважаючи на вагання Франції, Німеччини, Італії та Південної Європи. Це ще один показник перебалансування сил в ЄС», – пише дипломат у статті для Атлантичної ради.
Тума каже, що напевно, процес збільшення впливу країн Центральної Європи в ЄС не буде простим, як показують останні політичні події в Угорщині та Словаччині, але те, що вони, через два десятиліття після приєднання до ЄС, взялися демонструвати лідерство в моральних, політичних та безпекових питаннях, уже не викликає сумніву.
- Голос Америки
Конгрес США розгляне новий законопроект про покарання урядовців РФ за воєнні злочини в Україні
Група конгресменів від обох провідних партій США запропонувала законопроект із санкцій проти російських урядовців, відповідальних за порушення прав людини та воєнні злочини в Україні, що має назву Акт щодо захисту прав людини в Україні (Ukraine Human Rights Policy Act - ред.), пише The Hill.
Законодавча ініціатива закликає, серед іншого, виявляти росіян, що беруть участь у примусовій депортації, затриманнях та фільтрації українських громадян на окупованих РФ територіях. Такі дії належать до переліку злочинів проти людяності згідно із Женевською конвенцією, зазначає видання.
Також законопроект включає вимогу до Держдепу скласти закритий для громадськості звіт для Конгресу щодо масштабу російських воєнних злочинів в Україні.
Конгресмен-республіканець, один з авторів законопроекту, заявив, що виявлені нещодавно докази злочинів російської армії на звільненій силами ЗСУ Харківщині свідчать про те, що "воєнна машина відповідальна за примусове переселення понад мільйона громадян України та майже 15 тисяч смертей серед цивільного населення" і назвав це варварством. "Володимир Путін і Російська Федерація повинні відповідати за кожне звірство, яке вони скоїли", - додав він.
Конгресмен-демократ Джиммі Панетта, співавтор законопроекту, написав у Twitter: "Завдяки розширенню повноважень накладати санкції проти Росії наш Акт щодо захисту прав людини в Україні - це інструмент притягнення Росії до відповідальності за її жахливі дії і стримування подальших злочинів проти людяності".
Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що група експертів Ради ООН з прав людини виявила докази воєнних злочинів в Україні, скоєних під час російської війни.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня змогло підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні.
У статті використано матеріали The Hill, Florida Politics
Ядерна та продовольча безпека – головні події Генеральної Асамблеї ООН для України. Відео
Що думають учасники Генасамблеї про виключення Росії з Радбезу ООН та про підсумки тижня роботи української делегації на цій щорічній події – розказує Ірина Соломко зі штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.
ООН має задокументовані докази воєнних злочинів РФ, скоєних в Україні
Незалежна міжнародна комісія слідчих ООН заявила, що має задокументовані докази воєнних злочинів, скоєних в Україні після початку російської війни. Голова комісії розповів, що експерти ООН працювали у чотирьох областях, частини яких перебували під окупацією російських військ.
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