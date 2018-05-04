Луценку написали листа 3 сенатори США: вимагають відповісти, чи блокується в Україні слідство щодо Манафорта

Сенатори-демократи Роберт Менендес, Дік Дурбін та Патрік Лігі відправили листа до Генерального прокурора України Юрія Луценка, в якому висловлюють занепокоєння з приводу закидів у нещодавній статті видання The New York Times про те, що ГПУ буцімто по суті створює перепони розслідуванню спеціального прокурора США Мюллера щодо втручання Росії у політичні процеси у США, заблокувавши розслідування в Україні справ, які стосуються Манафорта, та чинячи перепони співпраці українських слідчих із Мюллером. У ГПУ раніше відкинули закиди, які містились у статті американського видання. Про це зокрема заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін.

У ГПУ також заявили, що журналісти видання The New York Times були заздалегідь поінформовані, що в Україні здійснюються кримінальні провадження за одразу кількома справами, в яких фігурує Манафорт.

"Відверто здивований останньою публікацією в New York Times стосовно призупинення співпраці ГПУ з правоохоронними органами США, зокрема щодо Манафорта. Хочу сподіватись, що йдеться про банальну помилку в перекладі (lost in translation), оскільки про жодні проблеми в міжнародно-правовому співробітництві між ГПУ та нашими американськими партнерами не йдеться. Кращим свідченням цього є повернуті з США в Україну понад 600 тисяч доларів США в рамках кримінальних проваджень, згаданих у статті New York Times. Жодних «заборон» виконувати запити про міжнародно-правову допомогу з США не існує в природі! P.S. Ну і наостанок, американські правоохоронці, ані ФБР, ані Мюллер, до ГПУ з жодними запитами про правову допомогу у зв’язку зі справою Манафорта не звертались. Тобто і «забороняти» не було що в принципі", - заявив у четвер заступник генерального прокурора Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook.

Чи будь-які особи з Адміністрації Дональда Трампа, або будь-хто, хто діє в його інтересах, заохочували уряд України, або правоохоронців не співпрацювати із розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера

Між тим американські законодавці, відштовхуючись від статті видання New York Times, спрямували до ГПУ низку запитань:

- Чи вдалося ваше відомство до будь-яких кроків для обмеження співпраці з розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера? Якщо так, то чому?

- Чи будь-які особи з адміністрації Дональда Трампа, або будь-хто, хто діє в його інтересах, заохочували уряд України або правоохоронців не співпрацювати із розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера?

- Чи порушувалось питання розслідування спеціального прокурора Мюллера під час спілкування між урядом України та американськими посадовцями, у тому числі і під час зустрічі президентів Трампа та Порошенка у Нью-Йорку у 2017-му році?

Ми підтримуємо Україну і розчаровані тим, що як видається певні особи у Києві готові відкинути принципи, аби уникнути гніву президента Трампа

При цьому як підґрунтя для звернення сенатори наводять лише закиди із матеріалу The New York Times, які у свою чергу ґрунтуються на коментарях прокурора Сергія Горбатюка цьому виданню.

"Ми підтримуємо Україну і розчаровані тим, що, як видається, певні особи у Києві готові відкинути принципи, аби уникнути гніву президента Трампа. Якщо повідомлення (стаття видання The New York Times - прим. ГА) правдиві, ми рішуче заохочуємо вас змінити ваш курс та припинити будь-які зусилля, покликані ускладнити співпрацю з приводу цього важливого розслідування", - йдеться у листі трьох сенаторів.

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