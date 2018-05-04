Відсторонення Трампа - це справжня мета cпеціального прокурора Мюллера - федеральний суддя про справу Манафорта

Вам байдужі банківскі махінації пана Манафорта...

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який вповноважений розслідувати втручання Росії у політичні процеси в Америці, можливо переслідує колишнього очільника виборчого штабу Дональда Трампа та екс-радника "Партії Регіонів" Пола Манафорта з метою отримати від нього інформацію, яка призвела би до відсторонення Дональда Трампа від влади.

Про це заявив Федеральний суддя США Т.С. Елліс у штаті Вірджинія, який розглядає звинувачення проти Манафорта у фінансових порушеннях пов'язаних із роботою Трампа в Україні. Обвинувачення наполягає, що робота Манафорта в Україні цікавить їх тому, що Манафорт міг контактувати з росіянами через українські контакти.

"Не бачу, який зв'язок дані обвинувачення мають з мандатом на розслідування, який отримав спеціальний прокурор", - заявив суддя.

Вас цікавить інформація, яку пан Манафорт може надати вам, яка б позначилась на Дональді Трампі, або призвела би до його переслідування у судовому порядку та імпічменту

"Вам байдужі банківські махінації пана Манафорта, - припустив суддя звертаючись до команди обвинувачення у п'ятницю у суді у Вірджинії, де розглядається одна із справ проти Манафорта. - Вас цікавить інформація, яку пан Манафорт може надати вам, яка б позначилась на Дональді Трампі, або призвела би до його переслідування у судовому порядку та імпічменту".

При цьому суддя відзначив, що подібна тактика з боку прокуратури є традиційною і необов'язково виходить за межі закону.

Манафорт наполягає, що спеціальний прокурор США вийшов за межі наданого йому мандату на розслідування втручання Росії у політичні процеси у США і добивається закриття справи щодо нього.

Ми у цій країні не хочемо необмеженої влади. Не думаю, що ви спробуєте мене переконати, що спеціальний прокурор має повноваження робити все, що йому заманеться

Суддя також зауважив, що повноваження Спеціального прокурора США, здається, позбавлені обмежень. Аналогічні коментарі на адресу Мюллера раніше озвучував і президент США Дональд Трампа та його прихильники.

"Ми у цій країні не хочемо необмеженої влади. Не думаю, що ви спробуєте мене переконати, що спеціальний прокурор має повноваження робити все, що йому заманеться", - також заявив суддя.

При цьому Т.С. Елліс не виніс рішення щодо вимоги Манафорта про закриття справи.

Я б сказав, що слухання пройшло за найкращим сценарієм для Манафорта

"Жодних сумнівів у тому, що суддя сьогодні був дуже жорстким до команди Мюллера та ставив питання, чому вони переслідують Манафорта за звинуваченням, які стосуються події десятирічної давнини. Я б сказав, що слухання пройшло за найкращим сценарієм для Манафорта", - твітує про сьогоднішні події Джордж Ґерстін з видання Politico.

Суддя також затребував спеціальну доповідну записку із мін'юсту США від серпня 2017-го року на основі якої було розпочато роботу спеціального прокурора США. На основі повного тексту записки суддя має скласти уявлення про реальний мандат діяльності спеціального прокурора.

Частина згаданої даної доповідної записки захищена грифом таємності, а відкрита її частина містить закиди які, серед іншого, спираються на надані НАБУ американським ЗМІ у серпні 2016-го року дані про згадки платежів Манафорту від "Партії Регіонів".

"Суддя Елліс піддав команду Мюллера потужній критиці. Це, мабуть, найгостріші зауваження щодо нього з боку суду. Але він не виніс рішення щодо петиції з боку Манафорта з вимогою відхилити звинувачення на його адресу. Таке рішення є значно більш серйозним, ніж гострі коментарі. Далі буде", - твітує про сьогоднішні події у суді Маршал Коен, кореспондент Сі-Ен-Ен.

Напередодні, конгресмен-республіканець Тодд Рокіта представив до Палати представників Конгресу США резолюцію, яка закликає спеціального прокурора США Мюллера закінчити розслідування, або навести докази того, що він досягнув значного поступу у вивченні можливих зв'язків між Росією та адміністрацією Дональда Трампа.

"Розслідування Мюллера тягнеться вже майже рік і коштує десятки мільйонів доларів, не принісши при цьому і дещиці доказів змови - тобто саме того, що мало бути розслідувано. Я очікую надання доповіді про прогрес протягом наступних 30 днів, або ж закриття розслідування", - заявив Рокіта у зверненні.

Законодавець додав, що навіть державні службовці мають відповідати за свої дії, хоча щодо Мюллера відсутні звинувачення у будь-яких порушеннях відносно розслідування.

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