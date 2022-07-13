Сенатори критикують Адміністрацію Байдена за затримку із наданням виділеної Конгресом допомоги на мільярди доларів

Двопартійна група з тринадцяти сенаторів критикує Адміністрацію президента Байдена за "неефективне" та "повільне" адміністрування фондів, призначених на допомогу постраждалим від війни Росії проти України.

У прес-релізі, розміщеному 12 липня на сайті Комітету із закордонних справ Сенату та офіційних сторінках кількох сенаторів-підписантів, містяться закиди на адресу USAID (Агентство США міжнародного розвитку) в тому, що вони не змогли вчасно та ефективно адмініструвати понад 10 мільярдів доларів, у тої час, як «десятки мільйонів людей страждають від голоду через путінську війну».

«Визнаючи гостру потребу в житлі, ліках і їжі як в Україні, так і за її межами, Конгрес схвалив майже 10 мільярдів доларів гуманітарної та продовольчої допомоги, яка міститься у двох окремих пакетах екстрених заходів – одного ухваленого в березні 2022 року, а іншого - в травні 2022 року – але Агентство США міжнародного розвитку (USAID) не вдалося швидко надати допомогу», - мовиться у повідомленні сенатського Комітету із закордонних справ.

Сенатори пишуть, що USAID ще не надало або навіть не виділило все фінансування з першого пакету, і вирішило утримати більше половини фінансування з другого пакету до наступного фінансового року.

Сенатори звернулися із відкритим листом до адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманти Пауер із проханням негайно надати інформацію щодо дій та планів організації, які, на думку сенаторів, зможуть пришвидшити надання допомоги.

У цих двох законопроектах Сенату, пояснюється в листі сенаторів до адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку Саманти Пауер, закладена допомога для 13.1 мільйонів громадян України, які потребують їжу, медичну допомогу та притулок. А також – тим, хто постраждав від блокування чорноморських портів та ненадходження українського експорту зерна та продуктів харчування.

У листі, адресованому Пауер, наводяться дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), згідно з якими до 181 мільйона людей в 41 крані світу потерпають від гострої нестачі продуктів харчування.

Сенатори вважають, що USAID працює повільно та неефективно, у тому числі через брак критично важливого персоналу.

«Зупинка російської військової кампанії в Україні є необхідністю з точки зору безпеки; запобігання широкомасштабній гуманітарній кризі запобігає глобальним заворушенням, масовій міграції, широкомасштабному голоду та зберігає американську безпеку та процвітання тут, удома», - наголошують сенатори.

У відповідь, USAID охарактеризувало реакцію США на продовольчу кризу як неперевершену "за швидкістю і масштабами". В листі агенства, яке цитує видання The Washington Post, USAID обіцяє до кінця фінансового року, 30 вересня, витратити понад 60 відсотків з 7 мільярдів доларів додаткового фінансування на гуманітарну допомогу.

"Ця допомога мала вирішальне значення для посилення не просто надійної відповіді для задоволення потреб українців, але й для швидкого збільшення допомоги в місцях, які вже відчувають гостру продовольчу незахищеність і сильно постраждали від війни Росії в Україні, таких як Сомалі, Ефіопія, Кенія та Ємен", - заявив в.о. речника USAID Шеджал Пуліварті.

Як повідомляв Голос Америки, 12 липня Україна отримала додаткові 1,7 мільярда доларів допомоги від уряду США на зарплати медикам із постраждалих територій та фінансування інших послуг.

Як повідомляє Агентство США з міжнародного розвитку, на сьогоднішній день USAID вже надало Україні 4 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки. Ці ресурси допомогли українському уряду продовжувати виконувати основні функції, а саме - підтримувати газо- та електропостачання до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури, продовжувати гуманітарні поставки потребуючим мешканцям, безперервно виплачувати зарплати держслужбовцям і вчителям.

У статті використана інформація видання The Washington Post.

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