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Сенатори критикують Адміністрацію Байдена за затримку із наданням виділеної Конгресом допомоги на мільярди доларів
Двопартійна група з тринадцяти сенаторів критикує Адміністрацію президента Байдена за "неефективне" та "повільне" адміністрування фондів, призначених на допомогу постраждалим від війни Росії проти України.
У прес-релізі, розміщеному 12 липня на сайті Комітету із закордонних справ Сенату та офіційних сторінках кількох сенаторів-підписантів, містяться закиди на адресу USAID (Агентство США міжнародного розвитку) в тому, що вони не змогли вчасно та ефективно адмініструвати понад 10 мільярдів доларів, у тої час, як «десятки мільйонів людей страждають від голоду через путінську війну».
«Визнаючи гостру потребу в житлі, ліках і їжі як в Україні, так і за її межами, Конгрес схвалив майже 10 мільярдів доларів гуманітарної та продовольчої допомоги, яка міститься у двох окремих пакетах екстрених заходів – одного ухваленого в березні 2022 року, а іншого - в травні 2022 року – але Агентство США міжнародного розвитку (USAID) не вдалося швидко надати допомогу», - мовиться у повідомленні сенатського Комітету із закордонних справ.
Сенатори пишуть, що USAID ще не надало або навіть не виділило все фінансування з першого пакету, і вирішило утримати більше половини фінансування з другого пакету до наступного фінансового року.
Сенатори звернулися із відкритим листом до адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманти Пауер із проханням негайно надати інформацію щодо дій та планів організації, які, на думку сенаторів, зможуть пришвидшити надання допомоги.
У цих двох законопроектах Сенату, пояснюється в листі сенаторів до адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку Саманти Пауер, закладена допомога для 13.1 мільйонів громадян України, які потребують їжу, медичну допомогу та притулок. А також – тим, хто постраждав від блокування чорноморських портів та ненадходження українського експорту зерна та продуктів харчування.
У листі, адресованому Пауер, наводяться дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), згідно з якими до 181 мільйона людей в 41 крані світу потерпають від гострої нестачі продуктів харчування.
Сенатори вважають, що USAID працює повільно та неефективно, у тому числі через брак критично важливого персоналу.
«Зупинка російської військової кампанії в Україні є необхідністю з точки зору безпеки; запобігання широкомасштабній гуманітарній кризі запобігає глобальним заворушенням, масовій міграції, широкомасштабному голоду та зберігає американську безпеку та процвітання тут, удома», - наголошують сенатори.
У відповідь, USAID охарактеризувало реакцію США на продовольчу кризу як неперевершену "за швидкістю і масштабами". В листі агенства, яке цитує видання The Washington Post, USAID обіцяє до кінця фінансового року, 30 вересня, витратити понад 60 відсотків з 7 мільярдів доларів додаткового фінансування на гуманітарну допомогу.
"Ця допомога мала вирішальне значення для посилення не просто надійної відповіді для задоволення потреб українців, але й для швидкого збільшення допомоги в місцях, які вже відчувають гостру продовольчу незахищеність і сильно постраждали від війни Росії в Україні, таких як Сомалі, Ефіопія, Кенія та Ємен", - заявив в.о. речника USAID Шеджал Пуліварті.
Як повідомляв Голос Америки, 12 липня Україна отримала додаткові 1,7 мільярда доларів допомоги від уряду США на зарплати медикам із постраждалих територій та фінансування інших послуг.
Як повідомляє Агентство США з міжнародного розвитку, на сьогоднішній день USAID вже надало Україні 4 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки. Ці ресурси допомогли українському уряду продовжувати виконувати основні функції, а саме - підтримувати газо- та електропостачання до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури, продовжувати гуманітарні поставки потребуючим мешканцям, безперервно виплачувати зарплати держслужбовцям і вчителям.
У статті використана інформація видання The Washington Post.
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Американська родина приймає українську біженку з інвалідністю. Відео
Ця американська родина приймає українську біженку з інвалідністю. Коли Бані Матіс та Кен Клевенджер вирішили відкрити двері свого дому для сім'ї біженців з України, вони не здогадувалися, що у них буде жити перша українська тетрамодель. Подробиці – в сюжеті Христини Шевченко.
Білий дім прокоментував звернення конгресвумен Вікторії Спартц щодо України
В Білому домі пообіцяли відповісти на звернення конгресвумен-республіканки Вікторії Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні.
“Ми відповімо конгресвумен належним чином, я не буду забігати наперед листування з цього приводу. Те, що ми робимо, і на чому зосереджені, це спілкування з українцями на всіх рівнях, рівнях помічників, і аж до президента Зеленського, щоб переконатися, що ми розуміємо їхні потреби. А також на спроможності, які їм потрібні в цій війні, що зараз зосереджена, в основному, на Донбасі. І переконатися, що ми їм відповідаємо”, - розповів у коментарі "Голосу Америки" координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Він додав, що президент впевнений, що США роблять все можливе, щоб задовольнити потреби України.
Щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України. Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою.Джон Кірбі, координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій
“Ми, очевидно, поділяємо стурбованість, висловлену членами Конгресу, адже важливо переконатися, що існує належна відповідальність за матеріали, які отримує Україна. Але ми повинні пам’ятати: щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України. Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду, і готові працювати з нами над цим”, - відповів Джон Кірбі.
Нагадаємо, 9 липня конгресвумен Вікторія Спартц оприлюднила заяву, в якій закликала Президента України Володимира Зеленського взятися за вирішення, як вона написала, тривалої внутрішньої проблеми в особі Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента України.
Також у зверненнях вона озвучила занепокоєння щодо нагляду за поставками американської зброї Україні, про що детальніше розповіла в інтервʼю “Європейській правді”. Зокрема, конгресвумен Спартц припустила, що надана зброя може опинитися в Сирії чи Росії.
Своєю чергою, в українському МЗС заявили, що Україна “максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки”.
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Чутки про поганий контроль над американською зброєю в Україні – "вкиди російської пропаганди" - Подоляк
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що американсьака зброя в Україні «проходить ретельний облік та відправляється на фронт», а сумніви щодо її використання не за призначенням є «російськими пропагандистськими вкидами», мета яких – зірвати постачання зброї в Україну для протистояння російській агресії.
«Усі види зброї, зокрема далекобійної, яку отримує Україна, проходять ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України – питання виживання. Контроль за нею – пріоритет. Усі «чутки» про інше – банальні російські пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання», – написав Михайло Подоляк у твітері.
За даними Держдавного департаменту США, з 2014 року Сполучені Штати надали Україні безпекової допомоги та послуг з навчання і підготовки військових на понад 10 мільярдів доларів.
З них з лютого 2022 року – на близько 7,3 мільярда доларів. Це є одна з наймасштабніших програм військової допомоги США.
Раніше деякі опозиційні політики та неназвані високопосадовці у сфері оборони у США заявляли в ЗМІ, що є «ризик у тому, що в довгостроковій перспективі частина цієї зброї може опинитися в руках інших військових і ополченців, які США не збиралися озброювати». Зокрема, про це повідомляв телеканал CNN.
У вівторок 12 липня під час телефонного брифінгу заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародною безпекою Бонні Дженкінс заявила, що США впевнені у тому, що український уряд «належно захищає» американську військову техніку та технології, які були передані Україні для боротьби з російською агресією. Вона висловила впевненість, що Україна стежитиме за тим, щоб американська зброя не опинилась у третіх країнах.
«Ми активно взаємодіємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність допомоги, що надається, в умовах складного конфлікту. США на постійній основі оцінюють ризики можливої передачі американських військових технологій у будь-якій точці світу. Ми впевнені у прихильності українського уряду до належного захисту та обліку військової техніки американського походження. Не вдаючись до подробиць, можу сказати, що Сполучені Штати активно взаємодіють з урядом України, щоб забезпечити відповідальність за надане військове майно та допомогу у сфері безпеки», – сказала представниця Державного департаменту.
Вона додала, що США і надалі планують передавати Україні інше військове обладнання для оборони від Росії.
«США також розглядають варіанти надання Україні іншого військового обладнання у майбутньому для захисту. Мета допомоги, що надається, – змусити Росію припинити війну, яку вона веде в Україні».
У законодавстві, яке ухвалив Конгрес для передачі зброї Україні, вбудовано процес обліку цього масштабного фінансування, щоб контролювати, яка зброя насправді купується, а також є програма «моніторингу кінцевого використання», щоб гарантувати, що зброя, надіслана в Україну, опиниться за призначенням.
Закон про контроль над експортом зброї 1976 року вимагає уряду США моніторингу кінцевого використання зброї. Однак цей закон не відстежує, як уряд чи країна використовує обладнання.
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В Білому домі прокоментували використання ленд-лізу для України
В Білому домі прокоментували, яким чином планують використати програму ленд-лізу для України.
“Наразі ми ставимо в пріоритет безпекову допомогу для України, за яку їм пізніше не потрібно буде повертати кошти”, - відповів посадовець Білого дому на запит "Голосу Америки".
Він додав, що програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші програми, за якими США постачають допомогу Україні, як то USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень, не передбачають повернення коштів.
Останні поставки американського озброєння в Україну відбуваються за цими програмами. Наразі Адміністрація президента США використовує для них кошти, які виділив Конгрес Сполучених Штатів. Йдеться про пакет на суму в 40 мільярдів доларів, більше половини з якого закладені на військову допомогу та супутні витрати. Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.
Своєю чергою координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтервʼю "Голосу Америки" додав, що адміністрація все ще розглядає повноваження, які надає програма ленд-лізу.
“Ми вдячні Конгресу за цей законодавчий акт. Його було ухвалено на двопартійній основі, і це чітко вказує на те, наскільки члени Конгресу цінують підтримку, надану Україні, і хочуть впевнитись, що ми можемо і надалі це робити”, - сказав Джон Кірбі.
“Лише минулої п’ятниці президент Байден підписав виділення ще 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень. Ми вже маємо багато повноважень, і ми їх використовуємо”, - додав посадовець.
Нагадаємо, закон про ленд-ліз, серед іншого, розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.
Він дозволяє Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за пришвидшеною процедурою, тобто не чекаючи на спеціальне виділення коштів для цього Конгресом США.
Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американську військову допомогу постачали супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.
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