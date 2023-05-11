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Сенатори США вимагають від Пентагону передати суду в Гаазі докази російських злочинів в Україні
Американські сенатори збільшують тиск на Пентагон, щоб змусити військових передати докази російських злочинів в Україні Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.
Під час слухань у Сенаті США низка законодавців різко розкритикували дії Пентагона, який, як вони висловилися, «відсутній у списку тих американських відомств», що співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, який розслідує російські воєнні злочини в Україні.
Серед цих злочинів – викрадення дітей, зґвалтування, тортури та масові страти. Генеральна прокуратура України задокументувала понад 77 тисяч воєнних злочинів і злочинів проти людяності, кількість цих злочинів продовжує зростати, нагадали сенатори.
Голова Юридичного комітету Сенату сенатор-демократ Дік Дурбін запитав міністра оборони США Ллойда Остіна про те, чому міністерство оборони не передало доказів російських злочинів прокурору МКС Каріму Хану.
«Коли я зустрівся з Карімом Ханом, я запитав його, що ще Сполучені Штати можуть зробити, щоб допомогти йому зібрати необхідні докази та документи для переслідування Володимира Путіна за ці жахливі воєнні злочини. Він сказав, що Державний департамент співпрацює, Міністерство юстиції також. Але він не включив Міністерство оборони, ваше відомство», – сказав сенатор Дурбін.
Він нагадав, що з огляду на важливість розслідування та покарання за воєнні злочини, минулого року Конгрес законодавчо дозволив США ділитися критичними доказами воєнних злочинів і розвідданими з Міжнародним кримінальним судом. Але попри це, Пентагон не передав своїх даних МКС.
«У нас один президент. У нас один головнокомандувач. Але я не впевнений, що у нас одна політика щодо воєнного злочинця Володимира Путіна. Я хотів би запитати вас прямо: чому ви не бажаєте поділитися доказами, які ми зібрали в Сполучених Штатах через Міністерство оборони, з тими, хто притягує Володимира Путіна до відповідальності за його воєнні злочини?» – запитав сенатор Дурбін.
На це питання міністр Остін відповів, що повністю погоджується з тим, що президента Путіна потрібно притягнути до відповідальності за воєнні злочини, але його пріоритетом є захист американських військових.
«Я абсолютно згоден із тим, що ви сказали щодо звірств, свідками яких ми стали. Це було абсолютно підло. Ми продовжуємо бачити докази того, що Путін навмисно цілиться по лікарнях, житлових будівлях та інших (цивільних об’єктах, – ред.). У відомстві твердо підтримують мету притягнення Росії до відповідальності за її порушення в Україні», – сказав Остін. Він додав, що українські та міжнародні розслідування важливі для притягнення до відповідальності. Але, як сказав Остін, «я завжди надаватиму пріоритет захисту військового персоналу США та всього, що ми робимо».
Попри те, що сенатор Дурбін вісім разів ставив це питання міністру Остіну, перепитуючи, чи він знає про поправки до законодавства, і чи вважає їх достатніми, він не домігся від нього іншої відповіді.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який виступав наступним, запропонував провести ще одну зустріч між законодавцями й керівництвом Пентагону, щоб з’ясувати, що стримує військових від передачі даних про російські воєнні злочини міжнародному суду.
Як писала газета New York Times у березні цього року, керівництво Пентагону виступає проти допомоги суду в розслідуванні росіян, оскільки вони бояться створити прецедент, який може допомогти прокласти шлях для переслідування в майбутньому американських військових.
За даними журналістів, інформація, яку Пентагон може передати МКС, включає матеріали про рішення російських офіційних осіб навмисно націлити свої обстріли на цивільну інфраструктуру та викрасти тисячі українських дітей з окупованої території.
У грудні 2022 року Конгрес змінив законодавчі обмеження щодо американської допомоги суду. Таким чином законодавці дозволили всім американським відомствам допомагати в розслідуваннях, які веде МКС, і можливих судових переслідуваннях, пов’язаних з війною в Україні.
Але, як кажуть оглядачі, всередині адміністрації Байдена досі точиться політична суперечка щодо того, чи варто це робити.
Як повідомляв Голос Америки, на початку травня президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Гаазі в Нідерландах, заявив про необхідність притягнення Росії до відповідальності за війну в Україні, щоб показати світові покарання агресора.
Президент Зеленський відвідав у Гаазі Міжнародний кримінальний суд, який розслідує звинувачення про воєнні злочини, скоєні в час російського вторгнення в Україні.
У березні той суд видав ордери на арешт російського президента Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Белової, у зв’язку з масовими депортаціями українських дітей в Росію.
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ЗСУ успішно знищують російські ППО перед контрнаступом - Forbes
Українцям вдається систематично знищувати російські засоби протиповітряної оборони, які захищають сухопутні сили РФ від ракет та авіаударів. На додачу до успішного відбиття російських атак українськими засобами ППО, це потенційно може зіграти велику роль у майбутньому контрнаступі, дозволяючи ЗСУ потенційно контролювати повітряний простір над Україною. Про це пише Forbes.
Російські військові мають "вражаючий набір" систем протиповітряної оборони, деякі з їхніх новітніх систем, включаючи "Стрілу-10" та "Тунгуску", здатні збивати дуже складні ракетні атаки, пише видання. Але малоймовірно, що росіяни змогли оснастити всі свої підрозділи цими системами, і їм доводиться покладатися на старіші радянські системи для багатьох своїх тактичних груп, менш броньовані й мобільні, а отже, більш вразливі до ударів ЗСУ, пише видання.
Попри це, російські системи ППО виявилися ефективними у 2014 році під час незаконного захоплення Криму. Ці системи швидко закрили повітряний простір над півостровом для українських сил, хоча точна кількість збитих українських літаків невідома. Повідомляється також, що росіяни передали протиповітряні засоби групам прокремлівських сил на Донбасі, які збили рейс MH117 Malaysia Airline.
За даними Oryxspioenkop, що збирає з відкритих даних статистику втрат українських та російських сил у війні, українці, хоч і втратили значну частину авіації та ППО, але також змогли знищити чимало російських протиповітряних систем, й Кремль навряд чи має можливість компенсувати ці втрати сучасним озброєнням.
ЗСУ переживають відчутний брак боєприпасів для ППО, нагадує Forbes, але українські можливості протиповітряної оборони збільшуються внаслідок допомоги США, ЄС, НАТО, та інших союзників, включаючи ракетний комплекс Patriot, який вперше збив ракету "Кинджал".
Важливим показником втрат російських систем протиповітряної оборони може бути вперше включення ракет Hydra-70 до нещодавнього пакета військової допомоги від США для України. Це некерована авіаційна ракета, що може допомогти Україні послабити російські наземні позиції та забезпечити підтримку для контрнаступу з повітря.
Оскільки війна триває, нові засоби протиповітряної оборони України від НАТО в поєднанні зі знищенням російських засобів протиповітряної оборони можуть призвести до того, що українці зможуть отримати контроль над своїм повітряним простором із наближенням контрнаступу.
Раніше Голос Америки повідомляв, що за даними дослідників, хоча Росія роками до повномасштабної війни накопичувала боєприпаси, тепер використовує проти України нещодавно вироблені крилаті ракети. Це може свідчити про те, що Кремль стикається зі значним скороченням запасів боєприпасів.
Також нині стало відомо, що вперше Велика Британія надсилає Україні крилаті ракети далекої дії Storm Shadow, призначені вражати високозахищені цілі з відстані до 250 кілометрів.
Цього тижня також Пентагон оголосив новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 1,2 мільярда доларів. Серед іншого, США замовлять для України системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із ППО України, боєприпаси для боротьби з дронами, артилерійські снаряди калібру 155 мм. За повідомленням Міністерства оборони США, цей пакет посилить протиповітряну оборону України та сприятиме забезпеченню українських потреб в артилерійських боєприпасах.
- Голос Америки
Карл Більдт: На саміті НАТО сподіваюсь на компроміс щодо України
Про євроатлантичні амбіції України, переозброєння ЗСУ та необхідність посилити європейську армію говорили цими днями у Брюсселі на Саміті з питань європейської безпеки та оборони.
Міністр оборони України Олексій Резніков вкотре звернувся до європейськоїʼ аудиторії з проханням про переозброєння української армії, мовляв, це допоможе послабити вплив Росії на Європу.
“Чим менше у Росії зброї, тим менший буде російський вплив. Відтак це в наших найкращих спільних інтересах, щоб Україна отримала якомога більше вже наявної зброї і якомога швидше. Ми її використовуватимемо, щоб розбити російський наступальний потенціал, водночас європейські країни отримають можливість інвестувати не в догляд за обладнанням, яке врешті застаріє, а у власне переозброєння новою зброєю. Це дасть Європі перевагу, посилить її оборону, а також стимулюватиме вашу економіку”, - зазначив Олексій Резніков.
За посилення збройної допомоги України виступила представниця Литви - заступниця міністра оборони країни Грета Тучкуте.
“Ми зараз на переломному моменті за виживання, де вирішується доля нашого майбутнього. То ж для нас дуже важливо мати сильну позицію, яка продемонструє решті світу, що ми готові створити добре майбутнє для наших дітей, де працює верховенство права, і що потенційні супротивники, їхні автократичні системи й диктатури не зможуть переламати цю лінію. Ми достатньо сильні”, - зазначила представниця оборонного відомства Литви пані Тучкуте.
Вона також висловила розчарування тим, що пересічні росіяни мовчки переживають нинішні події й не демонструють своєму уряду жодних ознак невдоволення.
Грета Тучкуте зазначила, Литва “з нетерпінням чекає, що Україна стане членом НАТО”.
“У питанні України, якби це було моє особисте рішення, Україна вже повинна бути членом НАТО. Тому що Україна вже показує всі можливі та неможливі потужності, як країна, яка воює з ворогом з усієї сили, використовуючи модерні технології, спроможна відповідно реагувати, спроможна реорганізовувати своє військо. Це надзвичайно - спостерігати, до яких рішень вони вдаються. Є так багато речей, яких ми можемо від них навчитися, як, наприклад, інновації з використання військового обладнання, яке було випробувано на полі бою”, - розповіла заступниця міністра оборони Литви, додавши, що її країна поважатиме думки союзників щодо України на саміті НАТО влітку.
Саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться 12 липня цього року у Вільнюсі, Литві.
На “дипломатичний компроміс” щодо України сподівається від саміту НАТО Карл Більдт, співголова Європейської ради з міжнародних відносин, а в минулому - міністр закордонних справ Швеції.
“Сподіваюсь, у Вільнюсі вони знайдуть дипломатичний компроміс. Але хочу зауважити, це не питання цього часу, ніхто не говорить про відправлення американської армії у Бахмут. Цього не станеться, НАТО не піде на війну з Росією. Що ми маємо робити? Ми маємо допомогти Україні - на коротку, середню та довгу перспективу - боєприпасами, танками, літаками, всім, що потрібно, щоб вони побудували надійну оборонну армію, і щоб Україна могла себе захистити з тою допомогою, яку ми можемо їм дати. Це нагальне питання, яке має статися зараз. І я впевнений, що Україна cтане стабільною та в безпеці, і паралельно приєднається до ЄС, вона стане і частиною НАТО. А тим часом я сподіваюсь, вони знайдуть дипломатичне рішення”, - зазначив політик.
Учасники саміту рекомендували Європі посилити власні оборонні спроможності. Як показала війна Росії, рекомендовані витрати на оборону для країн НАТО 2% від ВВП цілком виправдані, зазначили учасники форуму.
“Дуже важливо Європі інвестувати в дослідження та розробки, разом розвивати нові можливості, звертатись до стартапів, до малих та середніх підприємств, стимулювати виробництво товарів подвійного призначення, співпрацювати через кордони, формувати коаліції, залучати підприємства, уряди, збройні сили, установи і так далі. Тож я б назвав цю співпрацю “золотою екосистемою в межах Європи. І те відставання, яке ми накопичили за всі ці роки скорочення бюджету на оборону, неможливо легко і швидко подолати. Коли ви говорите про промисловість, це справді потребує довгострокових зобов’язань у Європі з боку Європейської комісії, Європейського оборонного агентства та держав-членів суверенної Європи”, - наголосив віце-адмірал Арі Жан де Ваард, директор з національного озброєння Нідерландів.
Ваард закликає збільшити інвестиції в європейську оборонну промисловість. “Потрібно посилити європейську стратегічну автономію. Я не маю нічого проти США, але ми повинні інвестувати у власні можливості, в рамках союзу”, - наголосив директор з національного озброєння Нідерландів.
Завданням для ЄС він називає посилення інновацій в оборону та зменшення фрагментації ринку. “Потрібно прагнути до сумісності та навіть там, де можливо, взаємозамінності”, - додав віце-адмірал Арі Жан де Ваард.
Карл Більдт наголосив, що для України російська війна - це війна за виживання. Тоді як для Росії - це війна за виживання режиму Путіна.
“Ця війна, звісно, це про існування України, в них на кону - незалежність та територіальний суверенітет. Але також це екзистенційна війна для Путіна та його режиму та його бажань. Але це не є екзистенційна війна для Росії”, - сказав Більдт.
Незалежна Україна, як нагадав Більдт європейській аудиторії, є загрозою для тої Росії, яку хоче збудувати режим.
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