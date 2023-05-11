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На Заході "Групу Вагнера" можуть визнати терористами
Британія готується визнати "Групу Вагнера" — російську приватну армію, яка бере активну участь у вторгненні в Україну — терористичною організацією, повідомляє газета The Times of London з посиланням на урядові джерела.
Європейський Союз і Сполучені Штати обговорюють подібне рішення, яке поставили б Групу в один ряд з Ісламською державою та Аль-Каїдою.
Найманці "Групи Вагнера", багато з яких були завербовані з російських в'язниць, відіграють провідну роль в нападі Росії на українське місто Бахмут. Битва за місто точиться місяцями. Український та західні уряди кажуть, що "Вагнер" зазнав десятків тисяч втрат.
"Вагнер" тісно співпрацює з російським урядом. Цю групу звинувачують у масових звірствах в Україні, зокрема тортурах і вбивствах військовополонених і цивільних осіб, зокрема дітей. Командування "Групи Вагнера" заперечує звинувачення, незважаючи на численні докази на місцях і свідчення колишніх найманців.
Члени Групи, включаючи її лідера Євгена Пригожина, перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Британія протягом останніх двох місяців формувала позов до суду і може визнати «Вагнер» терористичною групою вже через кілька тижнів, повідомляє Times. Британський уряд відмовився від коментарів.
За словами Тані Мегри з Міжнародного центру боротьби з тероризмом у Гаазі, членство у "Групі Вагнер", або просування групи чи навіть демонстрація його логотипу стануть кримінальним злочином.
"Це може стримувати компанії від ведення бізнесу з "Групою Вагнер". Але невідомо, який ефект це матиме, оскільки "Група Вагнер" отримує свої фінансові ресурси не так з Європи, як від незаконної діяльності в Африці. То які можуть бути переваги? Можливо, це більше символічно", - каже Мегра в інтерв'ю "Голосу Америки".
Найманці "Групи Вагнер" діяли в Сирії та кількох африканських країнах, включаючи Лівію, Центральноафриканську Республіку, Малі та Судан, зазвичай пропонуючи урядам послуги безпеки в обмін на доступ до мінеральних багатств і підтримку геополітичних цілей Росії.
Бійців "Групи Вагнера" звинувачують у масових порушеннях прав людини. В одному з інцидентів у березні 2022 року близько 300 мирних жителів загинули під час нападу на малійське місто Моура, яке тоді контролювалося силами джихадистів.
Виступаючи тоді, свідки звинуватили малійські сили та російських бойовиків "Вагнер" у стратах без належного судочинства. Амаду, який тримав ларьок у Мурі, поговорив з Reuters після того, як втік від нападу до столиці Малі Бамако. Він не хотів називати своє прізвище.
«Вони [малійська армія] прийшли з великою кількістю білих чоловіків, ми можемо назвати їх росіянами. Вони не розуміли один одного... Вони взяли 15-20 людей. Вони вишикували їх приблизно за 100 метрів від нас. змусив їх стати на коліна, і вони застрелили їх", - сказав Амаду.
Законодавці Національних зборів Франції у вівторок одноголосно проголосували за визнання "Групи Вагнера" терористичною організацією. Резолюція не має обов’язкової сили, але посилює тиск на Європейський Союз, щоб той вжив заходів.
У Вашингтоні група законодавців від обох партій наполягає на тому, щоб Сполучені Штати класифікували "Вагнер" як іноземну терористичну організацію. У березні генеральний прокурор США заявив, що не заперечуватиме проти цього кроку. «Я вважаю, що вони є організацією, яка скоює воєнні злочини, організацією, яка завдає шкоди Сполученим Штатам», — заявив 1 березня генеральний прокурор Меррік Гарланд, зазначивши, що це рішення приймає Державний департамент.
Такий крок Вашингтона може мати великий вплив на "Вагнер", - сказала Мегра.
«Якби їх визнали терористичною групою у США, це мало б далекосяжні наслідки — оскільки будь-хто, хто надаватиме матеріальну підтримку "Групі Вагнера", також може зазнати кримінального переслідування. Отже, це означало б, що держави або державні службовці з африканських держав, які будуть співпрацювати з "Групою Вагнера", можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - каже Мегра.
Проте уряди повинні бути обережними з використанням терактів як політичного інструменту, додає експертка.
"Група Вагнер" - не просто звичайна терористична організація. Можливо, ми стираємо відмінності тут, і я думаю, що важливо бути обережним з цим. Насправді "Вагнер" є приватною військовою охоронною компанією. "Вагнер" має дуже сильні взаємозв’язки з російською державою", – сказала вона.
"Я думаю, що, називаючи їх терористичною групою, ми повинні дивитися на довгостроковий ефект від цього і чи є це зараз лише політичним інструментом, чи ми дійсно говоримо про інший рівень санкцій і чи справді вони також відповідатимуть критеріям… щоб бути визначеними терористичною групою", – каже Мегра.
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- Голос Америки
Російська війна проти України показала, що США мають розвивати ракети великої дальності для протистояння Китаю – Міллі
Командувач Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що США мають поповнити свій запас ракет великої дальності, які Росія використовує у війні проти України, і які у великих кількостях є в Китаї. Ці ракети дають можливість знищувати цілі на великій відстані, не маючи переваги у повітрі.
«Війна в Україні підкреслює стратегічний і руйнівний ефект від ракет великої дальності. Об’єднані сили повинні мати здатність завдавати ударів на великій відстані, не потребуючи також утримувати перевагу в повітрі», – сказав генерал Міллі, виступаючи на слуханнях у Комітеті Сенату з асигнувань, де обговорювався бюджет та на 2024 фінансовий рік для Міністерства оборони.
За словами очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США, ракети великої дальності зменшують ризик для критичних активів Сполучених Штатів, а оборонний тягар, що покладається на ворога, збільшується. Як каже Міллі, потенційні противники США розвивають ці потужності, тому Америці також потрібно інвестувати у цей вид зброї, щоб мати можливість конкурувати зі своїми суперниками, зокрема з Китаєм.
«У своєму арсеналі КНР має тисячі далекобійних ракет наземного базування, яким Сполученим Штатам буде важко протистояти, враховуючи їхні поточні запаси. Інвестиції в ракети великої дальності та гіперзвукові ракети, які запускаються з наземних, морських і повітряних платформ, є ефективною стратегією, яка покращує нашу здатність конкурувати з КНР. Останні бюджетні запити підвищили смертоносність і стійкість Об’єднаних сил завдяки розробці та розширенню наявних видів систем стрільби на великій відстані», – сказав Міллі.
Говорячи про допомогу Україні, генерал нагадав, що за підтримки Конгресу США Сполучені Штати надали безпрецедентну кількість зброї для українських захисників і вони «сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну засобами самозахисту».
«Сполучені Штати зобов’язалися надати Україні 160 155-мм гаубиць, понад 1 000 000 155-мм артилерійських снарядів, 38 високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), батарею протиповітряної оборони Patriot, 8 національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), 31 Abrams. танки та 109 бойових машин піхоти Bradley», – нагадав генерал Міллі.
Як повідомляв Голос Америки, генерал Міллі після понад 40 років служби у збройних силах США і останніх чотирьох з них на посаді Командувача Об'єднаного комітету начальників штабів США, у жовтні цього року іде у відставку, і це був його останній виступ в комітеті Сенату США.
Як повідомляли американські ЗМІ, ймовірним наступником Міллі буде колишній пілот F16, генерал ВПС Чарльз Браун. За даними агентства АР, 61-річний генерал Браун є кар’єрним пілотом винищувача F-16, у нього за спиною - понад 3000 годин польоту та досвід командування на всіх рівнях.
Раніше генерал Міллі заявляв, що в результаті контрнаступу Україні буде важко визволити всі свої території, особливо він виділяв Крим. «Це мета, якої надзвичайно важко досягнути», – наголошував Міллі під час попередніх слухань у Конгресі США у березні цього року.
Він наполягав, що мета США – допомогти Україні захиститися, але при цьому не вступити у конфлікт з Росією. Низка військових оглядачів та експертів у США вважають, що спроби Києва звільнити Крим з-під російської окупації можуть збільшити ймовірність ескалації війни.
ЗСУ вражає російську армію завдяки розвідданим ситуаційних центрів. Відео
В українські ситуаційні центри стікаються розвідувальні дані, як від професійних розвідників, і так і пересічних українців. Аналітики вивчають дані, наносять на карту розташування російських військ і передають українським військовим на передову. Це називається ситуаційною обізнаністю.
- Голос Америки
Остін: США та НАТО не "дадуть себе затягнути" у війну Путіна, але будуть підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно"
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США та НАТО не «дадуть себе затягнути» у війну, розв'язану російським президентом Володимиром Путіним в Україні, але вони будуть підтримувати українську боротьбу за свободу «стільки, скільки потрібно».
«Ми не дамо себе втягнути у війну, яку обрав Путін, але ми будемо поряд з Україною, поки вона захищається, і ми продовжуватимемо зміцнювати колективну оборону НАТО та можливості стримування», – сказав шеф Пентагону у своєму виступі на слуханнях в Сенаті у четвер.
На слуханнях, що проводилися у Комітеті Сенату з асигнувань для обговорення бюджету на 2024 фінансовий рік для Міністерства оборони, керівник відомства наголосив, що запит президента США Джо Байдена на оборонний бюджет у 842 мільярди доларів на 2024 фінансовий рік є безпрецедентно високим, але він відповідає безпековим викликам, які стоять перед Сполученими Штатами у світі.
Міністр Остін процитував Байдена, який сказав, що США перебувають у "вирішальному десятилітті", і "вибір, який ми робимо сьогодні, визначить наш курс для майбутніх поколінь — не лише для Сполучених Штатів, але й для всього світу".
"Тож Департамент йде назустріч цьому моменту, використовуючи можливості випередити наших конкурентів, зміцнити безпеку та рухати світ до більш безпечного майбутнього", – сказав Остін.
Говорячи про загрози, пов’язані з війною, яку Росія веде проти України, він нагадав, що Сполучені Штати протягом минулого року виділили понад 32 мільярди доларів на безпекову допомогу України у її боротьбі з російською агресією.
"Це допомогло задовольнити найнагальніші потреби України – включно з протиповітряною обороною, артилерійськими системами, танками та іншою броньованою технікою та іншими важливими можливостями – і це призвело до відчутних успіхів на полі бою. За рік від початку несправедливої загарбницької війни з боку Росії, Збройні сили України виграли битви під Києвом, Харковом і Херсоном — і вони надихнули світ своєю мужністю та стійкістю", – сказав Остін.
Керівник оборонного відомства США нагадав, що Вашингтон також згуртував країни-однодумці по всьому світу, "щоб підтримати відважних захисників України".
У рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", за назвою американської бази в Німеччині, коаліція близько 50 країн регулярно збирається, щоб координувати підтримку України.
"Наші союзники та партнери спільно виділили близько 20 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні, включаючи сотні танків, тисячі інших бронетехніки, життєво важливі системи протиповітряної оборони, сотні артилерійських систем та інші важливі засоби", – наголосив, який додав, що ця підтримка триватиме "стільки, скільки потрібно", щоб Україна виборола свою свободу.
Для того, щоб забезпечити потреби безпеки України, та підтримати власну боєготовність, США будуть розширювати виробничу базу оборонної промисловості, наголосив Остін.
Він додав, що і союзники по НАТО, які "стикаються з історичним викликом з боку агресивної Росії Путіна", зміцнюють європейську безпеку. Ці інвестиції, за словами Остіна, почалися після вторгнення Росії в Україну та захоплення Криму в 2014 році, а у 2022 році вони вже "принесли дивіденди", коли "ми швидко спрямували додаткові 20 000 військовослужбовців США на європейський театр дій, щоб стримати російську агресію та заспокоїти наших союзників по НАТО".
Сполучені Штати змогли швидко розгорнути додаткову бойову потужність, перемістили американські сили, які вже були в Європі, і об’єднати сили розгортання із заздалегідь розміщеними запасами боєприпасів і припасів, наголосив Остін. І ці дії, за його словами, "допомагають стримувати російську агресію проти НАТО – зараз і в майбутньому".
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