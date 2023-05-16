«Майбутнє Росії визначить Україна». Слухання у Сенаті про майбутню політику США щодо Росії

Сполучені Штати не мають великих можливостей, щоб змінити напрямок розвитку Росії, яка будує авторитарний агресивний режим, що загрожує світовому миру.

Натомість Україна може змінити траєкторію розвитку Росії і спрямувати її в демократичний бік, якщо переможе у нинішній війні, вважають експерти, які свідчили на слуханнях у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин у вівторок, 16 травня.

«Єдиний найважливіший спосіб сформувати цю траєкторію – дати Україні змогу перемогти Росію. Росія, яка досягає успіхів в Україні, швидше за все, знову набереться сміливості. Військова поразка Росії, навпаки, може бути тим типом сейсмічної події, яка необхідна для каталізації тиску знизу вгору, який буде необхідний, щоб направити Росію на інший шлях», – вважає експертка з Росії Андреа Кендалл Тейлор, директорка Програми трансатлантичної безпеки у Центрі нової американської безпеки.

На її думку, навіть відхід влади президента Володимира Путіна не змінить довгостроковий вектор розвитку країни, бо найімовірніше, люди, які нині перебувають у Кремлі, там і залишаться після його відходу. Але якщо цей відхід не відбудеться на тлі, чи внаслідок рішучої воєнної поразки, буде більший шанс на зміни, вважає експертка.

Колишній заступник держсекретаря та посол США в Російській Федерації Джон Салліван вважає, що попри видимість підтримки добрих відносин зі Заходом, Кремль впродовж довгого часу готувався до війни, не лише у військовому плані, а перш за все економічно, накопичуючи ресурси.

А зараз Путін не має наміру завершувати війну, якщо тільки він не зможе досягти своїх цілей, тому переговори на цю тему з ним є безперспективними, сказав колишній американський дипломат. Він погодився, що Україна має зіграти ключову роль у тому, щоб зберегти світопорядок, який дозволив підтримувати мир у світових масштабах впродовж десятиліть після Другої світової війни.

«Якщо ми не здолаємо його імперську місію в Україні, то міжнародна система, від якої Сполучені Штати, наші союзники та партнери в усьому світі, включно з Китаєм, вигравали понад 75 років з кінця Другої Світової війни, буде знищена», – сказав колишній американський дипломат, який перебував у Москві до 2022 року.

На слуханнях у Конгресі США сенатори хотіли дізнатися, якими шляхами США можуть відповісти на виклики, які Росія створює для світового порядку, як США і союзники можуть посилити свою безпеку і притягнути Росію до відповідальності за її злочини в Україні.