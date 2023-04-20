“Ознака геноциду” - члени Конгресу засудили депортацію українських дітей

Конгресмени Дон Бейкон (республіканець), Джиммі Панетта (демократ) та сенаторка Емі Клобучар (демократка) разом із генпрокурором України Андрієм Костіним нагадали про важливість двопартійної резолюції Конгресу, яка засуджує викрадення українських дітей Російською Федерацією.

Цю резолюцію представники обидвох партій представили одночасно у Палаті представників та в Сенаті ще 29 березня, але поки не голосували. Цей документ не лише засуджує дії Росії, а й закликає країну негайно повернути незаконно вивезених українських дітей.

Посилаючись на дані української влади, Дон Бейкон під час виступу 19 квітня звернув увагу, що росіяни викрали вже понад 16 тисяч дітей, які втрачають своє коріння, зв’язок зі справжніми родинами й своєю країною, етнічністю та культурою. Він зазначив, що ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду за цим звинуваченням — це перший із багатьох важливих кроків для притягнення вищого політичного керівництва Росії до відповідальності.

“Найгірші люди в історії нашого світу здійснювали такі злочини: Йосип Сталін, Адольф Гітлер, Мао Цзедун, Пол Пот, Августо Піночет. Тепер ми можемо додати до цього списку злочинців Путіна,” — сказав законодавець.

Емі Клобучар, співавторка резолюції в Сенаті США, яка неодноразово відвідувала Україну, розповіла, що найбільше у війні Росії в Україні її вразило “нелюдське варварство” Володимира Путіна. Посилаючись на дослідження Єльського університету, вона розповіла, що принаймні 6000 українських дітей були вивезені до таборів в Росії.

“Їх буквально вирвали із сімей, з місця, яке вони називають домом, щоб відвезти їх до таборів, де вони живуть в нелюдських умовах і можуть стати жертвами хто знає чого,” — розповіла сенаторка.

“Вони намагаються забрати цих дітей і промити їм мізки в іншій країні. І тому ми закликаємо Володимира Путіна і Росію повернути цих дітей не просто на їхню батьківщину, а й до їхніх сімей”, — підсумувала вона.

Член Палати представників США Джиммі Панетта розповів, що ця резолюція має продемонструвати, що американський народ підтримує прагнення українського народу боротися за свою демократію та повернути цих дітей до їхніх домівок.

“Росіяни намагаються перевиховати українських дітей за допомогою російської пропаганди, щоб виконати план із переселення цих дітей. Для мене це не лише воєнний злочин. Це ознака геноциду, спроби стерти саму ідентичність нації,” — заявив він.

Законодавці сподіваються, що ця резолюція отримає беззаперечну двопартійну підтримку обох палат Конгресу — як Сенату, так і Палати представників, і переважна більшість законодавців готові за неї проголосувати.

“Вони — теж батьки, і чудово розуміють, який це біль. Я впевнений, що в нас буде 95-100% підтримка Конгресу,” — запевнив Дон Бейкон.

Це — крадіжка майбутнього української нації.

Генеральний прокурор України Андрій Костін, який приєднався до законодавців після слухань щодо викриття злочинів Путіна у Конгресі, заявив, що ця резолюція — “потужне політичне послання,” яке допоможе об’єднати світ, щоб повернути українських дітей.

“Ми будемо просуватися вперед не тільки у справі Путіна і Львової-Бєлової, а й з усіма іншими, хто причетний до цієї жахливої війни, воєнних злочинів і примусової депортації та усиновлення українських дітей. Це крадіжка майбутнього української нації,” — сказав генпрокурор.