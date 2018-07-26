У Сенаті закликали США, ЄС та НАТО не допустити консолідації окупаційної влади у Криму

Резолюція закликає уряд США спільно з ЄС та НАТО і міжнародною спільнотою зробити пріоритетними зусилля по недопущенню подальшої консолідації незаконної окупаційної влади у Криму

Комітет Сенату США з міжнародних відносин у четвер ухвалив двопартійну резолюцію, яка засуджує незаконну окупацію Криму Росією. Текст резолюції оприлюднено на сайті комітету.

Текст документу наголошує, що Крим є частиною суверенної України, а США мають відкинути усі спроби змінити цей статус, демографічний склад та політичну природу Криму.

Резолюція закликає уряд США спільно з ЄС та НАТО і міжнародною спільнотою зробити пріоритетними зусилля по недопущенню подальшої консолідації незаконної окупаційної влади у Криму. Документ також вітає санкції США накладені на Росію та ін. щодо Криму та закликає уряд Америки заохочувати нові санкції щодо Криму з боку Європейською союзу.

Законодавці також закликають уряд США "оголосити державною політикою довічне невизнанання нелегальної анексії Криму Російською Федерацією подібно до того, як у 1940-му році у Декларації Веллеса США відмовились визнавати анексію країн Балтії Радянським союзом".

Резолюція закликає уряд США "оголосити державною політикою довічне невизнанання нелегальної анексії Криму Російською Федерацією"

Напередодні Державний департамент США оприлюднив офіційну Декларацію щодо Криму, яку сам уряд США прирівнює до Декларації Веллеса у 1940-му році, що засудила окупацію країн Балтії з боку СРСР та закріпила невизнання Америкою їх анексії. Декларація Веллеса, оприлюднена тодішнім держсекретарем США Самнером Веллесом, поклала початок політиці невизнання анексії країн Балтії, яка зберігалась аж до здобуття ними незалежності.

"Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою, США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у Декларації, яку оприлюднив Держдеп.

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