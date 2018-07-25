США закріпили невизнання анексії Криму на рівні офіційної Декларації

Державний департамент США оприлюднив офіційну Декларацію щодо Криму, яку сам уряд США прирівнює до Декларації Веллеса у 1940-му році, що засудила окупацію країн Балтії з боку СРСР та закріпила невизнання Америкою їх анексії. Декларація Веллеса, оприлюднена тодішнім держсекретарем США Самнером Веллесом, поклала початок політиці невизнання анексії країн Балтії, яка зберігалась аж до здобуття ними незалежності.

США нині наголошують на політиці невизнання заяв Кремля про суверенне право щодо територій захоплених силою з порушенням міжнародного права

"Росія, через своє вторгнення до України у 2014-му році та спробу анексії Криму прагнула підірвати основний міжнародний принцип, який поділяють демократичні країни: жодна країна не може змінювали кордони іншої країни силою. Держави світу, включно із Росією, погодились із цим принципом у Хартії ООН, зобов’язавшись утримуватись від погроз використання сили проти територіальної цілісності, або політичної незалежності будь-якої держави. Цей фундаментальний принцип - який закріплений у Гельсінських угодах - є одною із основ на яких базується наша спільна безпека", - йдеться у Декларації оприлюдненій Держдепом США.

Документ відзначає, що так само, як свого часу це було зроблено у Декларації Веллеса, США нині наголошують на політиці невизнання заяв Кремля про суверенне право щодо територій захоплених силою з порушенням міжнародного права.

Своїми діями Росія повела себе у спосіб, який недостойний великої держави та із власної волі ізолювала себе від міжнародної спільноти

"Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою, США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у Декларації.

Документ закликає Росію поважати принципи, про дотримання яких вона сама тривалий час заявляє, та припинити окупацію Криму.

"Демократичні держави намагаються побудувати вільний, справедливий та процвітаючий світ і ми маємо зберігати відданість міжнародному принципу рівності держав та поважати територіальну цілісність інших країн. Своїми діями Росія повела себе у спосіб, який недостойний великої держави та із власної волі ізолювала себе від міжнародної спільноти", - твердить Декларація.

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