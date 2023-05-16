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- Голос Америки
Кремль потрібно позбавити «рятівного кола». Які ще санкції можуть застосувати США і союзники?
Запровадити санкції на атомну енергетику, знизити граничну ціну на нафту та посилити контроль за дотриманням санкцій радять експерти з Росії на слуханнях у Сенаті у вівторок, 16 травня.
Американські сенатори шукають шляхів, як зменшити кількість ресурсів, які Росія може використати для того, щоб продовжити воювати проти України. На слуханнях у Конгресі США голова комітету сенатор-демократ Боб Менендес запитав у експертів, яких запросили давати свідчення, які ще кроки щодо санкцій можуть зробити США.
Відповідаючи на його запитання, експертка з Росії Андреа Кендалл Тейлор сказала, що, на її думку, санкційний режим має накопичувальний ефект і Росія вже відчула його наслідки у таких сферах, як автомобілебудування, авіація і всі технологічні сфери, де застосовуються мікросхеми, поставки яких обмежили США.
Але, як вона наголосила, Сполучені Штати можуть вжити кількох додаткових заходів для зміцнення та розширення санкційного режиму, особливо у сфері енергетики, яку директорка Програми трансатлантичної безпеки у Центрі нової американської безпеки вважає «рятівним колом» для Кремля.
«Я вважаю, що перш за все це стосується енергетичної сфери, і я думаю, що Конгрес міг би виступити за зниження ліміту ціни з поточної ціни в 60 доларів за барель. Я думаю, що є також інші сектори, на які ще не накладені санкції, наприклад, такі компанії, як «Росатом», включаючи заборону на російський уран. Існують інші ключові сектори російської економіки, які не потрапили під санкції, і де додаткові санкції можуть мати подальший вплив на Росію», – наголосила експерта.
Вона також вважає, що потрібно посилити контроль над застосуванням санкцій, залучаючи до цього інші країни.
«Вже є докази того, що Росія дуже наполегливо працює, щоб уникнути санкцій, які діють. Тому для того, щоб Конгрес міг створити потенціал правозастосування не лише в Сполучених Штатах, а й у Європейському Союзі, бо я вважаю, що багато наших союзників не мають такого потенціалу правозастосування, як ми в США. Сполучені Штати та Конгрес здатні фінансувати зусилля з підвищення потенціалу наших союзників і партнерів, які допоможуть нам закрутити гайки», – вважає Кендалл Тейлор.
Вона додала, що також може допомогти створення єдиного реєстру усіх підсанкційних установ та осіб, що дозволило б більше ефективне застосування санкцій.
Колишній заступник держсекретаря та екс-посол США в Російській Федерації Джон Салліван наголосив на тому, що президент Росії Володимир Путін впродовж довгого часу готувався до війни проти Заходу, створюючи запас міцності для російської економіки.
Колишній американський дипломат, який перебував у Москві перед початком російської агресії проти України, сказав, що Захід не усвідомлював того, що казав Путін – що він перебуває у стані війни з Росією. А тому його перші реакції на захоплення Криму, чи війну на Донбасі, не були руйнівними для Росії.
Тому масштаб санкцій, запроваджених проти Росії з початком агресії проти України, виявився несподіванкою для Кремля, хоча, і не застала його зненацька, каже колишній посол. Крім того, Росія має широкі економічні зв’язки поза західним світом, які виявилися корисними для режиму в Кремлі, сказав Салліван.
«У нас були секторальні санкції після Криму, після Донбасу, але нічого подібного до того, що ми робимо зараз. Путін не очікував цього, але він це планував, і він мав час попрацювати зі своїми друзями, партнерами, його дорогим другом Сі (Цзіньпін) у новому уряді Пекіна, друзями у Бразилії, Південноафриканській республіці та Індії. Ці зв’язки стали для нього порятунком», – сказав колишній дипломат.
На його думку, США повинні зараз докласти більше зусиль для того, щоб краще роз’яснити у цих країнах, що у війні в Україні не йдеться про інтереси Заходу, а і що від падіння існуючого світового порядку, вони постраждають так само.
Під час слухань експерти наголосили, що Китай потрібно попередити про неприпустимість військової підтримки Росії, і в разі, якщо попереджень не почують, застосовувати санції проти китайських компаній. При цьому експерти зауважили, що Європейський Союз має набагато більші важелі впливу на Китай, ніж США.
Як повідомляв Голос Америки, минулого тижня китайське міністерство закордонних справ заявило, що Пекін негативно дивиться на можливість санкцій Європейського Союзу щодо китайських компаній, які співпрацюють з військово-промисловим комплексом Росії.
Представник міністерства коментував повідомлення про наміри Європейської комісії занести в санкційні списки китайські компанії, які постачають в Росію пристрої, що можуть застосовуватися у виробництві зброї для російської війни проти України.
Згідно з повідомленням агенції Reuters речник Ван Веньбінь назвав санкції «хибним шляхом» і сказав, що Китай вдався б до відповідних кроків для захисту своїх інтересів.
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- Голос Америки
"Безпідставні звинувачення": Держдеп засудив арешт в Росії колишнього працівника посольства США в РФ
Сполучені Штати засудили арешт Роберта Шонова, колишнього співробітника посольства США в Росії. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба Державного департаменту США, уточнивши, що Шонов є громадянином Росії, відтак Москва не має зобов'язання повідомляти США про його арешт.
За повідомленням російських державних ЗМІ, Шонова звинувачують у "співробітництві на конфіденційній основі з іноземною державою або міжнародною чи іноземною організацією".
“Звинувачення проти пана Шонова абсолютно безпідставні. Пан Шонов є громадянином Росії, який понад 25 років працював у Генеральному консульстві США у Владивостоці. Після розпорядження російського уряду від квітня 2021 року про примусове звільнення всіх місцевих співробітників місії США в Росії пана Шонова найняла на роботу компанія, що уклала контракт про надання послуг посольству США в Москві, відповідно до законів і правил Росії”, - повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
У Держдепі наголосили, що укладання контрактів на місцеві послуги для роботи дипломатичних місій є традиційною практикою дипломатів в різних країнах, включно з Росією.
“Єдина роль пана Шонова на момент його арешту полягала в написанні зведень ЗМІ та прес-релізів із загальнодоступних російських ЗМІ. Його переслідування за статутом про “конфіденційне співробітництво” свідчить про відверте використання Росією все більш репресивних законів проти власних громадян”, - мовиться у заяві речника Державного департаменту Метью Міллера.
Напередодні російське прокремлівське видання ТАСС повідомило про арешт в Росії Роберта Шонова, який колись працював в американському посольства в Росії. Його, за повідомленням російської влади, утримують в Лефортово за звинуваченнями у змові, що передбачає 8 років ув'язнення.
Чому підготовка до контрнаступу триває так довго - західні оглядачі
Україна місяці планує контрнаступ й найбільшим викликом для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного є накопичення ударної сили для протистояння добре укріпленим російським силам, кажуть експерти у США.
Це означає "синхронізацію" роботи різноманітного західного військового обладнання, мобілізованих солдатів, а також українських захисників, які проходили навчання у низці країн світу. Про це у своїй колонці для Washington Post пише колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.
"Наступальні операції вимагають більше сил"
"Як професійний військовий, український генерал Валерій Залужний знає, що в наступі він має лише дві головні переваги: вибір часу та місця атаки", - зазначає Гертлінг. Він вказує на те, що лінія фронту в Україні надзвичайно велика, й координація дій в таких умовах - непросте завдання.
навіть кмітливим і добре навченим силам надзвичайно важко досягти масової бойової потужності в кількох вирішальних точках атаки
"Наступальні операції вимагають більше сил, більшої спритності маневру, точного прицілювання та стрільби, а також довших і надійніших ліній постачання. Нічого схожого такого масштабу українська армія не робила. З мого досвіду навчання та бою, навіть кмітливим і добре навченим силам надзвичайно важко досягти масової бойової потужності в кількох вирішальних точках атаки. Але це те, що має робити українська армія", - пише генерал у відставці.
Він переконаний, що ЗСУ вдасться досягти успіху й звільнити з російської окупації більшість, якщо не всю українську землю. Однак це буде важкий бій зі значними жертвами з обох сторін, після чого необхідно буде починати тривалу роботу із розмінування й відбудови деокупованих територій. Гертлінг вважає, що навіть за умов певної політичної домовленості про мир Росії не можна буде довіряти, а Україна залишиться вразливою, тож США і союзникам НАТО потрібно й надалі підтримувати Київ.
Брак західної зброї
При цьому коли президент України Володимир Зеленський заявив в нещодавньому інтерв'ю BBC, що ЗСУ відкладають контрнаступ, це викликало дискусію про те, чи було це сказано, щоб дезінформувати Росію, чи йдеться про те, що Київ чекає на більші поставки західної зброї, пише New York Times.
Тої кількості (зброї), яку ми зібрали за останні місяці, ще не достатньо для успішного контрнаступу
Тарас Чмут, голова благодійного фонду "Повернись живим", зауважив виданню: "Тієї кількості (зброї), яку ми зібрали за останні місяці, ще недостатньо для успішного контрнаступу".
Нові багатомільярдні пакети допомоги включають британські ударні дрони, а також вперше - ракети великої дальності Storm Shadow, - які, як повідомляє CNN із посиланням на джерела, Україна вже застосувала проти російських цілей.
Американські системи ППО Patriot також показали ефективність у захисті Києва, вперше дозволяючи перехопити російські надзвукові ракети "Кинджал". При цьому, джерела каналу у США повідомляють, що під час російського удару система Patriot була пошкоджена, але не знищена. "США все ще оцінюють ступінь пошкоджень", - сказав неназваний посадовець. Від цього залежить, чи установку заберуть назад до США, чи ремонтуватимуть в Україні, пише видання.
Потужний пакет допомоги, оголошений під час візиту пана Зеленського до чотирьох європейських столиць за останні дні, може означати, що західні високопосадовці вірять, що Україна може відвоювати значні території в ході контрнаступу, сказав New York Times Якоб Функ Кіркегор, колишній офіцер розвідки данської армії: "На цей момент ми б не відправляли Україні таку кількість зброї, якби вважали, що малоймовірно, що вони досягнуть успіху".
Водночас українській армії все ще не вистачає всього – від боєприпасів і артилерійських снарядів до бронетехніки та систем протиповітряної оборони, каже Чмут.
Контрнаступ вже розпочався?
Тим часом деякі оглядачі припускають, що контрнаступ насправді вже розпочався. Зокрема минулого тижня засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що наступ ЗСУ "у розпалі".
У багатьох в голові образи.., що наступ починається, коли наступають танки
Контрнаступ "триває деякий час", - сказав радіо Deutschlandfunk військовий експерт Маркус Кеупп з ETH Zurich: "У багатьох в голові образи Другої світової війни, тобто те, що наступ починається, коли наступають танки. Це нісенітниця, тому що це завершення наступу, а не його початок".
Підготовчі етапи контрнаступу також, імовірно, включають удари дронів чи ракет по російських складах боєприпасів чи палива, диверсії у російському тилу на залізниці тощо.
За словами Кеуппа, наступ "зазвичай починається спочатку з розвідки, тобто потенційні слабкі місця та цілі визначаються за допомогою підготовчого вогню, тобто ударів артилерії та безпілотників". Він вважає, що зараз Україна перебуває в цій фазі.
Експерт Макс Бергманн в інтерв'ю NPR також висловив думку, що попри "багато очікувань, що українці спробують просунутися на південь у бік Криму", український контрнаступ "уже триває на сході України".
українці не хочуть показувати свої карти
"Просто зараз вони намагаються змусити російські сили рухатися на схід, щоб як би підкріпити (сили) в Бахмуті. І це може створити тактику відволікання, щоб вони могли прямувати на південь, - сказав він. - Гадаю, хороша новина полягає в тому, що ми багато чого не знаємо. І я думаю, що це цілком навмисне, що українці не хочуть показувати свої карти".
В будь-якому випадку, погоджуються чимало оглядачів, контрнаступ повинен продемонструвати успіх для продовження підтримки Заходу. Й українські високопосадовці намагаються зменшити очікування на тлі того, як від самого початку повномасштабної російської війни ЗСУ раз за разом перевищували всі сподівання.
Раніше Голос Америки повідомляв, що деякі експерти вважають, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься не як одна велика воєнна кампанія, а різні наступи у багатьох місцях. При цьому владі потрібно буде вміло комунікувати про успіхи на полі бою як для власних громадян, так і для Заходу.
“Це і є становлення верховенства права в Україні,” — американський експерт про справу щодо голови ВСУ Князєва
16 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді України за участі суддів та керівництва суду. 17 травня прокурори САП підтвердили — голову Верховного Суду Всеволода Князєва затримали за підозрою в отриманні хабаря на суму близько 2,7 млн доларів США.
За даними слідства 19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго — залишив 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, пов'язаним із Жеваго компаніям, і скасував визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому. У прес-службі Жеваго звинувачення відкидають.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час спеціального брифінгу, назвав цю справу “найбільш резонансним викриттям в судовій гілці влади".
Судді Верховного Суду вже проголосували за недовіру до голови, однак Князєв і надалі матиме статус судді. Тільки Вища рада правосуддя може звільнити його із судової системи або дозволити його арешт за клопотанням прокуратури.
Клименко також повідомив, що прокуратура перевіряє інших співучасників злочину і проводить обшуки у 18 суддів ВСУ, які слухали справу, за вирішення якої передали хабар.
Генеральний прокурор України Андрій Костін привітав ефективну роботу антикорупційних детективів та наголосив, що винні повинні понести відповідальність.
“Хто порушив закон, — постане перед судом. Нульова толерантність до корупції — запорука нашої перемоги та мирного європейського майбутнього,” — написав він у своєму телеграм-каналі.
Князєв поки не коментував звинувачення. Раніше він наполягав на пріоритетності боротьби з корупцією. “Наше важливе завдання, завдання всієї України — це боротьба з корупцією і формування сильної демократичної потужної держави. Без боротьби з корупцією, без наявності сильних органів суддівської влади, ці завдання виконати неможливо,” — казав у інтервʼю Голосу Америки Князєв в лютому.
У Сполучених Штатах цю резонансну справу сприймають обнадійливо. Ерік Гонц, заступник директора з питань Європи та Євразії в аналітичному центрі СІРЕ, підтверджує, що це — хороший показовий крок, щоб продемонструвати, що закон — перед усім, і навіть голова Верховного суду може понести відповідальність.
“Ми не думали, що корупція досі є на вищому рівні, тому що ми були впевнені, що ці системи вже реформували. Однак це свідчить про те, що в Україні ніхто не стоїть вище закону, і що навіть голова Верховного Суду може понести покарання — це і є процес становлення верховенства права в Україні,” — розповів він у коментарі Голосу Америки.
Водночас, експерт наголошує, що це — лише перший крок і далі звинувачення потрібно довести в суді. Саме на етапі ефективного судового розгляду справ проти ймовірної корупції, система піддається найбільшим випробуванням, вважає він.
“Здається ще колишній посол США в Україні Стівен Пайфер колись сказав, що незважаючи на те, що було багато звинувачень у корупції, усі знають про ці схеми за лаштунками, іноді їх навіть розкривають, але реальна кількість олігархів, які сидять за ґратами, залишається нульовою”, — каже Гонц.
На його думку, Україна зараз воює з двома ворогами — зовнішнім — російською армією, та внутрішнім — корупцією. Гонц впевнений, що Україні вдасться перемогти зовнішнього ворога. Однак він має сумніви, щодо перемоги над ворогом внутрішнім, який “поширений і вбудований у саму систему”.
Боротьба з корупцією — одна з передумов вступу України до Європейського Союзу. Цього року Україна посіла 116-е місце зі 180 країн в індексі сприйняття корупції від Transparency International (TI) за 2022 рік. Країна отримала 33 бали зі 100, де 100 — дуже низький, майже відсутній рівень корупції. Попри російське вторгнення цьогорічний показник — найкращий за останні 10 років і дозволив Україні увійти до списку з 25 країн, які відчутно покращили свої результати в боротьбі з корупцією.
"Шість "Кинджалів" ще одночасно не застосовувалися", – Артур Артеменко. Відео
"Шість "Кинджалів" ще одночасно не застосовувалися (ред. – раніше). На моїй памʼяті є, думаю, максимум – два. Тому для систем протиповітряної оборони ситуація була надскладною", – Артур Артеменко
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