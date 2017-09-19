Детально: Сенат схвалив нову оборонну допомогу Україні за умови військових реформ

18 вересня Сенат підтримав ключові елементи поправки до закону про Національний оборонний бюджет США (NDAA) на 2018 фіскальний рік, що збільшує допомогу в сфері безпеки для України.

Допомога США буде надаватись за умови прогресу в ключових реформах оборонного сектору України

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Законопроект передбачає надання 500 мільйонів доларів США допомоги в сфері безпеки, включаючи летальне та нелетальне устаткування, навчання та технічну допомогу.

Це вперше, коли законопроект дозволяє надавати допомогу задля посилення військово-морської спроможності України, які значно погіршились після захоплення Криму Росією, заявив один із співавторів поправки, сенатор-республіканець Роб Портман, який також є членом Комітету з міжнародних відносин Сенату США та співзасновником групи підтримки України в Сенаті.

Допомога США буде надаватись за умови прогресу в ключових реформах оборонного сектору України, включаючи введення цивільного контролю за військовими, співпрацю та координацію з парламентським наглядом за військовими, покращення системи забезпечення та управління запасами та безпеки чутливих іноземних технологій, йдеться в коментарі до законопроекту від сенатора Портмана.

Ці доповнення відповідають найбільш нагальним потребам українських військових в протитанковій зброї, захищеному зв’язку та контр-артилерійських радарах

«Є стабільна двопартійна підтримка того політичного інструментарію, який мають використовувати Сполучені Штати в рамках всеохоплюючої стратегії з України, стримувати майбутню агресію проти наших союзників та інтересів, підтримувати фундаментальні принципи міжнародної системи під проводом США, проти якої спрямовані дії Росії, - заявив Портман, - якщо російська агресія на Сході України продовжиться і якщо Росія продовжить використовувати технології гібридної війни, такі як пропаганда та дезінформація, для США та НАТО дуже важливо надавати постійну економічну, політичну та військову підтримку, щоб Україна забезпечила своє демократичне майбутнє. Незалежна Україна є ключовим елементом не тільки Східної Європи, але зачіпає і ширші інтереси США в регіоні та поза ним».

Портман розкрив деталі поправки до законопроекту

Кошти передбачено на два роки , щоб у міністерства оборони США та Державного Департаменту був час на їх виділення та освоєння;

, щоб у міністерства оборони США та Державного Департаменту був час на їх виділення та освоєння; Детально описані умови надання допомоги та методології для засвідчення прогресу України в інституційних оборонних реформах. Ключові цілі включатимуть покращення забезпечення, управління запасами, покращення безпеки приватної чи закордонної оборонної технологій

та методології для засвідчення прогресу України в інституційних оборонних реформах. Ключові цілі включатимуть покращення забезпечення, управління запасами, покращення безпеки приватної чи закордонної оборонної технологій Додавання повітряних та берегових оборонних радарів , мінних та протимінних можливостей, прибережних та берегових можливостей. Ці доповнення відповідають найбільш нагальним потребам українських військових в протитанковій зброї, захищеному зв’язку та контр-артилерійських радарах.

, мінних та протимінних можливостей, прибережних та берегових можливостей. Ці доповнення відповідають найбільш нагальним потребам українських військових в протитанковій зброї, захищеному зв’язку та контр-артилерійських радарах. Полегшується можливості використовувати допомогу США для покриття медичних та інших витрат пов'язаних з турботою про українських службовців, медичного навчання та підтримки українців.

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