Сенат США видав резолюцію на підтримку свободи преси

Сенат видав постанову, якою "засвідчив, що преса не є ворогом народу" і підтвердив "життєво важливу і незамінну роль, яку виконує вільна преса" і засудив "напади на інституцію вільної преси".

Голосування стало відповіддю на акцію ЗМІ США, у межах якої у США близько 350 ЗМІ приєднались до акції на захист вільної преси і виступили проти частої критики з боку президента Трампа. Кожне з цих видань вийшло з редакційною статтею на загальну тему підтримки свободи преси.

Сьогодні ж, президент Трамп підтвердив свою відданість свободі преси.

"Я нічого не хотів би більше для нашої країни, аніж справжньої свободи преси. Факт полягає в тому, що преса може вільно писати і говорити все, що забажає, однак, багато з того, що вона говорить є НЕСПРАВЖНІМИ НОВИНАМИ, просуванням політичних програм, або просто, намаганнями зашкодити людям. ПЕРЕМОГА ЗА ЧЕСНІСТЮ!" - написав Трамп у Twitter.

Акція об'єднала як відомі видання, такі як The New York Times, так і невеличкі місцеві газети. Видання The Boston Globe, яке виступило ініціатором акції порівняло політику Трампа дій президента Туреччини Ердогана та президента Росії Путіна.

"Трамп не може заборонити пресі тут робити свою роботу, звичайно, але модель того, як він підбурює своїх прибічників нагадує дії авторитарних правителів 21-го сторіччя, таких як Путін, або Ердоган. Для того, щоб перекрити потік інформації, не потрібна офіційна цензура. Апологети Трампа наполягають, що він критикує лише упереджені репортажі, а не всю четверту владу. Однак, власні слова президента знову і знову свідчать наскільки цинічним і нечесним є цей аргумент", - пише видання.

Я нічого не хотів би більше для нашої країни, аніж справжньої свободи преси

Невелика місцева газета Tampa Bay Times з Санкт-Петербургу у штаті Флорида нагадує, що для демократія потребує вільної преси.

"Вільна преса розбудовує основи демократії. Громадяни залежать від чесних, незалежних ЗМІ, для того, щоб отримувати точну потрібну їм інформацію про свій уряд, обраних лідерів та установи. Це настільки ж важливо для Tampa Bay і громад в усій країні, як і для Вашингтона і Times серйозно ставиться до цієї відповідальності", йдеться в статті Tampa Bay Times.

Не всі видання приєднались до акції. Так, популярне видання The Los Angeles Times вирішило утриматись від участі.

Видання пояснило, що прийняло таке рішення "не тому, що ми не вважаємо, що президент Трамп не нападає на пресу цинічно, демагогічно і несправедливо. Він так робив і ми про це неодноразово писали".

Ми не хочемо створити враження, що ми отримуємо ідеї від інших, або діємо в складі групи

"Редакція вирішила не писати про цю тему саме в цей четвер через те, що ми цінуємо свою незалежність", - наголосили журналісти видання.

В газеті підкреслили, що вони діють самостійно і незалежно. "Редакція The Los Angeles Times не говорить за The New York Times, або The Boston Globe, чи The Chicago Tribune. Ми поділяємо деякі погляди цих газет, але не погоджуємось з інших питань. Ми не хочемо створити враження, що ми отримуємо ідеї від інших, або діємо в складі групи", - йдеться в заяві.

Дивіться також: CША: дії Росії в Азовському морі є спробою дестабілізувати Україну