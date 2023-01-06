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Сенатори, які побували в Києві, вражені рівнем аудиту використання військової допомоги США
Бойові машини Bradley, про рішення надати які оголосив президент США Джо Байден, повинні дати українцям можливість не лише прорвати лінію фронту, а й просуватися вперед аби досягти своєї мети, - витиснути росіян з української території. Про це під час візиту до Києва заявив голова Комітету Збройних служб Сенату США, сенатор-демократ Джек Рід.
Він разом зі своїм колегою, незалежним сенатором Ангусом Кінгом, в українській столиці зустрівся зокрема з президентом Володимиром Зеленським, який розповів про ситуацію на передовій та високо оцінив анонсовану Білим домом передачу Україні БМП Bradley та іншої військової допомоги, повідомляє Офіс президента України.
“Дякую насамперед за допомогу нашим військовим. Вона справді відчувається. Сполучені Штати є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні. Це наближає нашу перемогу», - наголосив Зеленський.
Водночас сенатори зауважили, що надання машин Bradley не означає, що Україні автоматично нададуть танки Abrams. За словами Ріда, США та інші країни намагаються знайти потрібну комбінацію броньованої техніки, яку найбільш ефективно могли б використати українські збройні сили. “Ми маємо бути готовими до інших непередбачених ситуацій, і я впевнений, що це один із головних факторів, на які зважує Пентагон, коли дає рекомендації щодо того, яке обладнання надавати. Це ще одна причина, чому ми шукаємо не лише обладнання зі Сполучених Штатів, але й з інших країн”, - зазначив Рід.
Своєю чергою, сенатор Кінг наголосив, що головним питанням, з яким він прибув до Києва, була перевірка підзвітності коштів та обладнання, які США надають Україні. “Я повернувся надзвичайно вражений від рівня обліку. Величезний аудит за допомогою програмного забезпечення, фізичний аудит, просто відстеження. Моїм завданням було переконатися, що ресурси, які надаються американським народом, використовуються за призначенням. І я переконаний, що це так”, - зазначив Кінг.
Також сенатори обговорили в Києві ризики ймовірної ескалації з боку Росії. Президент Зеленський вкотре наголосив, що вважає російську пропозицію щодо так званого різдвяного «припинення вогню» маніпуляцією, за якою агресор намагається приховати свої справжні воєнні плани та наміри.
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- Голос Америки
Сполучені Штати озвучили деталі найбільшого пакету військової допомоги України
Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати Україну та наших європейських союзників і партнерів, оголосивши про нову військову допомогу на суму понад 3,75 мільярда доларів. Про це йдеться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдений 6 січня.
Допомога Україні, пояснюється в ній, надходитиме за двома програмами. Військова допомога на суму в 2,85 мільярдів доларів із запасів Міністерства оборони США буде негайно надана Україні, а допомога на 225 мільйонів доларів, яка надходитиме із фонду Іноземного військового фінансування, буде спрямована на нарощування довгострокового потенціалу та підтримки модернізації української армії. Також допомога на суму в 682 мільйони доларів буде спрямована європейським союзникам та парнерам, аби заохотити їх надавати військову підтримку України та компенсувати пожертвування військового обладнання.
Допомога на суму в 2,85 мільярдів доларів є вже 29-м пакетом військової допомоги в рамках президентських повноважень. Він є найбільшим з попередніх, санкціонованих адміністрацією президента Джо Байдена з серпня 2021 року.
До нього увійшли 50 броньованих машин піхоти “Бредлі”, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці, артилерійські снаряди, мінометні міни, ракети RIM-7 для протиповітряної оборони, 4000 авіаційних ракет Zuni, снайперські гвинтівки, кулемети, боєприпаси до гранатометів та стрілецької зброї, прилади нічного бачення та оптика, інше спорядження.
“Я вдячний Конгресу за повноваження щодо надання підтримки Україні, включно із тими, які він має відповідно до Закону про додаткові асигнування Україні у 2023 році, який був підписаний президентом минулого місяця”, - йдеться у заяві Держсекретаря.
Таким чином, загальна військова допомога США України досягне приблизно 24,9 мільярдів доларів з початку роботи адміністрації Байдена.
Також Блінкен оголосив, що у співпраці із Конгресом, Адімінстрація планує надати додаткові 907 мільйонів доларів із фонду іноземного військового фінансування відповідно до Закону про додаткові асигнування для України у 2022 році.
«Кошти підтримують Україну та країни, які постраждали від війни Росії в Україні. 225 мільйонів доларів для України будуть спрямовані на забезпечення потреб Збройних Сил України у військових умовах для забезпечення їх засобами, необхідними для захисту від агресії Росії, а також можуть бути використані на підтримку обладнання, яке раніше було надано Україні в рамках Міністерства оборони України», - пояснюється у заяві Ентоні Блінкена.
«Лише Росія могла сьогодні завершити цю війну. Поки цього не станеться, цього року, як і в попередні роки, і доки це буде потрібно, ми будемо стояти разом із Україною», - наголосив Блінкен.
Озброєння, включене у пакет допомоги, підібране відповідно до українських запитів.
“Українці не перестають дивувати своєю здатністю адаптуватися до викликів. І вони цілком відверті, чесні та відкриті з усіма партнерами, включно зі США, щодо своїх потреб. Тож ми надаємо пакети допомоги, виходячи з постійних безперервних розмов, які ведемо з українцями буквально щодня”, - сказав під час брифінгу у Білому домі координатор стратегічних комунікацій адміністрації президента США Штатів Джон Кірбі, відповідаючи на питання журналістки Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко.
Кірбі відзначив, що, попри зиму, бої подекуди стали ще жорсткішими, зокрема на Донбасі. “Тож ми хочемо переконатися, що українці добре споряджені та підготовлені для бойових дій, з якими вони зіткнуться в наступні пару місяців”, - сказав він.
Президент України Володимир Зеленський у Телеграмі подякував за оголошення потужного пакету американської оборонної підтримки. “Це саме те, що треба”, - прокоментував президент надання броньованих машин “Бредлі”, відзначивши результат свого візиту до США і переговорів.
“Станом на зараз для України – більше ППО, більше бронетехніки, вперше – західні танки, більше гармат і снарядів, більше енергетичних і політичних можливостей”, – написав Зеленський.
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