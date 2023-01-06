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Заява про «різдвяне перемир’я» позиціонує Путіна як «захисника християнства» – ISW
Заява президента Росії Володимира Путіна про 36-годинне припинення вогню з нагоди різдва за юліанським календарем є «інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб зашкодити репутації України», вважає американський Інститут дослідження війни (ISW).
Таким чином установа прокоментувала доручення Путіна російському командуванню щодо припинення вогню. Аналітики вказали на те, що ініціативу вже розкритикували як українські, так і західні високопосадовці, які нагадали, що російські війська продовжили обстрілювати Україну на Різдво 25 грудня і на Новий рік.
Така пауза була б непропорційно вигідною російським військам і почала б позбавляти Україну ініціативи.Дослідники ISW
«Путін може прагнути забезпечити 36-годинну паузу для російських військ, щоб дати їм можливість відпочити, відновити сили та переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту.
Така пауза була б непропорційно вигідною російським військам і почала б позбавляти Україну ініціативи. Путін не може всерйоз очікувати, що Україна виконає умови цього раптово оголошеного припинення вогню, і, можливо, оголосив його, щоб виставити Україну непримиренною і такою, що не хоче вживати необхідних кроків для переговорів», – йдеться в звіті.
Припинення вогню представляє Україну як гонителя релігійних груп і позиціонує Путіна як справжнього захисника християнської віриДослідники ISW
Крім того, аналітики припускають, що прив’язка перемир’я до релігійного підґрунтя може мати пропагандистську мету:
«Обґрунтування Путіним припинення вогню релігійними підставами додатково підсилює ще одну подвійну російську інформаційну операцію, яка представляє Україну як гонителя релігійних груп і позиціонує Путіна як справжнього захисника християнської віри. Як раніше зазначав ISW, Кремль використав дискусію про східне православ’я як зброю, щоб звинуватити Київ у пригніченні релігійних свобод в Україні».
Таким чином, припускає ISW, припинення вогню має позиціонувати президента Росії як «захисника християнських цінностей і вірувань». Інститут вказує на те, що російські посадовці вже називали агресію проти України війною «сатанинських» елементів українського суспільства.
Президент України Володимир Зеленський напередодні висловив думку, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.
Раніше аналогічну з Зеленським оцінку ідей Путіна дали інші представники його адміністрації, а також президент США Джо Байден.
Раніше 5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.
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- Голос Америки
Росія офіційно включила формування «ЛНР» та «ДНР» до складу своїх військ – британська розвідка
Британська військова розвідка повідомляє, що Росія офіційно включила бойовиків так званої «ЛНР» та «ДНР» до складу своїх військ наприкінці грудня минулого року.
«Ополченці Луганської народної республіки (ЛНР) і Донецької народної республіки (ДНР) були офіційно інтегровані до збройних сил Росії 31 грудня 2022 року», – повідомило Міністерство оборони Великої Британії в п’ятницю в своєму звіті про російське вторгнення в Україну, опублікованому в Twitter.
У повідомленні мовиться, що президент Росії Володимир Путін офіційно вручив цим формуванням бойові знамена під час візиту в Ростов-на- Дону.
Росія отримала контроль над Луганською і Донецькою областями внаслідок нападу на Україну в 2014 році. Попри те, що вони є міжнародно визнані частиною України, Росія стверджує, що ЛНР і ДНР є невід’ємними частинами Російської Федерації після фіктивних референдумів про приєднання у вересні 2022 року.
Як зазначає британська розвідка, Росія «з 2014 року непомітно контролює обидва формування, створивши 1-й армійський корпус ДНР і 2-й армійський корпус ЛНР і підтримуючи їх російськими військовими офіцерами».
Британські аналітики кажуть, що «статус та ідентичність «ДНР» і «ЛНР», ймовірно, залишаються причиною розбрату в російській системі». Вони додають, що ще до вторгнення в лютому 2022 року ці території забирали значну частину російських фінансів.
«Тепер, коли Кремль відкрито зобов’язався підтримувати їх, вони, ймовірно, стануть великими політичними, дипломатичними та фінансовими витратами для Росії, які триватимуть довго після поточної фази конфлікту», – мовиться у серії твітів британської розвідки.
Як раніше повідомляла британська розвідка, Україна звільнила 54% території, яку Росія захопила з 24 лютого 2022 року.
Росія контролює 18% міжнародно визнаної території України, включаючи Донбас та Крим.
Через український контронаступ восени, Росія втратила контроль над частинами Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонську області, який вона, ймовірно, прагне повернути. Але російське військо наразі не може створити ефективну ударну силу для того, щоб повернути ці території, вважаєють британські дослідники.
Москва обіцяє на 36 годин припинити вогонь в Україні, але світ вимагає кінця війни, а не паузи
Вслід за Україною чільні представники США та Європи обурено засудили заяви Москви про наміри тимчасово припинити вогонь в Україні з нагоди Різдва за Юліанським календарем - вперше від початку лютневого російського вторгнення, яке призвело до багатотисячних жертв, велетенських руйнувань і мільйонів біженців.
Ніяких передишок ви українцям не даєте… І війна закінчиться тоді , коли ваші солдати підуть геть, або ми їх виженемо.Володимир Зеленський
Зранку 6 січня з України повідомляли, що в першій половині дня росіяни атакували українські позиції та обстріляли зокрема місто Краматорськ поблизу смуги фронту на Донеччині.
Напередодні президент Володимир Зеленський, окремо звертаючись російською мовою до громадян Росії, відкинув оголошення Путіна про одностороннє припинення вогню з полудня 6 січня до кінця 7 січня, заявивши, що «Кремль використовує передишки на війні, щоб продовжувати війну з новою силою».
«Щоб закінчити війну швидше, потрібно зовсім інше. Треба, щоб громадяни Росії знайшли в собі сміливість хоча б на 36 годин, хоча б на Різдво звільнитися від свого ганебного страху перед однією особою в Кремлі», - сказав Зеленський.
Він наголосив росіянам: «Зупинити війну - це означає припинити агресію вашої держави».
«Навіть коли ваші ракети і дрони не б'ють по наших містах, терор на окупованих територіях триває. Ніяких передишок ви українцям не даєте… І війна закінчиться тоді, коли ваші солдати підуть геть, або ми їх виженемо», - підкреслив Володимир Зеленський.
Президент США Джо Байден заявив, що він не має бажання реагувати на висловлювання Путіна, але зауважив, що російський президент «був готовий бомбардувати лікарні, дитсадки і церкви 25-го (грудня) і на Новий рік. Я вважаю, що він шукає передишки».
(Путін) був готовий бомбардувати лікарні, дитсадки і церкви 25-го (грудня) і на Новий рік. Я вважаю, що він шукає передишки.Джо Байден
Речник американського Державного департаменту Нед Прайс сказав: «Якби Росія справді була серйозною щодо миру, щоб покласти край цій війну, то вона б вивела свої війська з суверенної території України. Саме це було б припиненням війни. Саме це ми закликали Росію зробити. До цього закликають українці. Увесь світ закликає Росію зробити це».
Президент Європейської ради Шарль Мішель у дописах англійською і українською мовами в Twitter наголосив, що в даній ситуації «є агресор - Кремль, і жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки».
«Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми», - підкреслив посадовець ЄС.
«36-годинна пауза в російських нападах не зробить нічого для наближення перспектив миру», - заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, додавши, що «Росія повинна назавжди забрати свої війська, відмовитися від нелегального контролю над українськими територіями і покласти край своїм варварським нападам на невинних цивільних»
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- Голос Америки
Bradley та Patriot принесуть Україні перевагу на полі бою, поки Росія експортує насильство - Пентагон
Надані Сполученими Штатами Америки БМП "Бредлі" та ППО "Патріот" у найближчому часі принесуть Україні перевагу на полі бою. Бронетехніка транспортуватиме механізовану піхоту в бій для підтримки як наступальних, так і оборонних операцій, забезпечуючи належний рівень вогневої потужності та броні Українї, яка продовжує захищати і відвойовувати свої землі. Про це у четвер, 5 січня, під час брифінгу сказав прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.
Він також зауважив, що БМП "Бредлі" - це не танк, але “вбивця танків”.
Представник Пентагону повідомив, що вже в п`ятницю, 6 січня, буде оприлюднено більше інформації від Пентагону щодо наступного пакету допомоги, навчання і термінів, упродовж яких українці зможуть опанувати отриману техніку.
Яке раніше писав Голос Америки, кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Бабб повідомляла, що, згідно з її джерелами, 50 БМП "Бредлі" будуть включені вже у наступний пакет військової допомоги Україні.
Райдер розповів, що у період з квітня минулого року інструктори США навчили користуватися американським обладнанням 3100 українців. Наразі планується навчати більші групи, зокрема у Німеччині за пару тижнів - близько 500 осіб щомісяця. Загалом близько 12 000 українських військових пройшли спеціалізоване навчання у різних країнах світу.
На запитання, чому стільки часу Штатам зайняло рішення надати бронетехніку, речник Пентагону відповів: “Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною, виходячи з ситуації та нагальних потреб. Зараз ми перебуваємо на такому етапі цієї битви, коли можемо забезпечити належне навчання та дати українцям змогу підтримувати системи "Бредлі" та "Патріот", щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та поверненні окупованих територій", - сказав він.
За його словами, на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія була на порозі Києва, ситуація кардинально відрізнялася, і проводити тоді довгострокову підтримку та логістику було набагато складніше.
Райдер нагадав, що йдеться про суверенні рішення окремих країн у всьому світі, які об’єднуються, щоб підтримати Україну, дати їй найкращий можливий шанс у захисті своєї батьківщини.
Посадовець зауважив, що США здійснюють провідну роль у координації міжнародних зусиль для допомоги Україні, у тісній співпраці з НАТО та іншими міжнародними союзниками. “Разом з партнерами ми постійно реагуємо на найбільш нагальні потреби України, а також визначаємо, як ми, міжнародна спільнота, можемо якнайкраще підтримати її боротьбу більш всеохопним і більш інтегрованим способом - не лише для захисту, але й для повернення захоплених територій”, - сказав Райдер.
“Поки росіяни не вирішать залишити Україну, ми продовжуватимемо підтримувати українців у їх боротьбі для захисту своєї батьківщини”, - додав посадовець Пентагону.
Реагуючи на скептицизм довкола новини про перемирʼя, Райдер додав: “Враховуючи тривалий послужний список Росії у сфері пропаганди і дезінформації та її невпинні атаки на українські міста і цивільне населення, вважаємо, якби Росія була справді зацікавлена в припиненні насильства та кровопролиття, які вони принесли українцям, то вона негайно вийшла б з України".
Але цього, сказав, Райдер, схоже, не буде, і тому США будуть й далі зосереджені на безпекловій підтримці України, "оскільки вони воюють, захищаючи свою країну".
"Росія виглядає досить успішною у експорті насильства, але не в експорті правди”, - сказав речник Пентагону. Того ж дня президент Росії Володимир Путін закликав українську сторону «оголосити режим припинення вогню» на різдвяні свята.
Як повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати мають намір поставити Україні БМП «Бредлі», а Німеччина — БМП «Мардер» та підготувати українських військових для роботи з ними. Також Німеччина готова поставити Україні додаткову батарею ППО Patriot.
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