У Сенаті США повторно внесли на розгляд резолюцію про геноцид в Україні

Низка американських сенаторів повторно внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України. Ці дії включають, зокрема, «примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українських цивільних під час масових звірств», мовиться у повідомленні офісу сенатора Джима Ріша зі штату Айдаго.

«Минув рік з початку жорстокої та невиправданої війни Путіна проти України, і стає абсолютно очевидним, що Росія здійснює геноцид», – сказав сенатор Ріш.

За його словами, він «бачив звірства на власні очі» під час поїздки в Україну в червні минулого року, і ледве не щодня до нього «надходять нові повідомлення про нелюдські дії російських солдатів проти невинного українського народу».

«Настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості».

Також сенатори закликають Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС «підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу».

«Ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати український народ у боротьбі за своє виживання», – мовиться у заяві сенатора Джима Ріша.

За словами законодавця, ця резолюція, зокрема, «підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, військові злочини, злочини проти людяності та геноцид».

Як повідомляв «Голос Америки», резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом 7 грудня підтримав Комітет із питань міжнародних відносин Сенату США, і вона готова до винесення на голосування у Сенаті.

Співавторами резолюції є сенатор-республіканець від штату Айдаго Джим Ріш та сенатор-демократ від штату Меріленд Бен Кардін. Крім них, резолюцію підтримали 14 інших сенаторів від обох партій. Вони внесли схожу резолюцію наприкінці грудня минулого року, і після початку роботи нового складу Сенату процедура передбачає повторне подання резолюцій.

«Володимир Путін і всі, хто керує і здійснює варварське вторгнення Росії в Україну, здійснюють геноцид, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Останні повідомлення про те, що багато тисяч українських дітей назавжди розлучаються зі своїми родинами, підкреслюють глибину цих воєнних злочинів», – сказав сенатор Кардін.

Він додав, що українці продовжуватимуть гинути, «доки пан Путін не відчує наслідків своїх незаконних і неспровокованих нападів».

Під час свого виступу в Конгресі США 21 грудня президент України Володимир Зеленський назвав російську політику щодо України «геноцидною».

У Росії заяви західних лідерів про скоєння геноциду в Україні традиційно називають беззмістовними. Зокрема, голова ради провладної партії "Єдина Росія" Борис Гризлов навесні минулого року заявляв, що звинувачення Росії в геноциді є «нікчемними, з юридичної точки зору, і брехливі за своєю суттю».