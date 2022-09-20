У Сенаті США закликають Байдена запровадити вторинні санкції щодо покупців російської нафти

Американські сенатори, які представляють обидві головні партії США, закликали адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити вторинні санкції щодо міжнародних банків, щоб посилити обмеження ціни на російську нафту і таким чином змусити Росію припинити воєнну агресію проти України.

Про це у вівторок оголосили сенатор-демократ Крис Ван Голлен і сенатор-республіканець Пет Тумі. Вони обидва є членами банківського комітету Сенату, який контролює політику санкцій.

«США та наші союзники вже запровадили каральні санкції щодо Росії за жорстоку війну в Україні, але ми повинні зробити більше, щоб зупинити величезні прибутки від нафти, які фінансують її військову машину. З планом санкцій, які я опублікував разом з сенатором Тумі, адміністрація матиме інструменти, необхідні для цього», – написав сенатор Ван Голлен у своєму твіті.

Згідно з пропозицією сенаторів, вторинні санкції будуть націлені на фінансові установи, що займаються фінансуванням торгівлі, страхуванням, перестрахуванням і посередництвом російської нафти і нафтопродуктів, що продаються за цінами, які перевищують встановлене обмеження.

Сенатор Пет Тумі написав, що таке законодавство потрібне, бо досі санкції не змогли позбавити Росію можливості продовжувати війну проти України.

«Будьмо чесними: санкції, накладені на Росію, не наблизилися до того, щоб позбавити Кремль коштів, необхідних для продовження війни з Україною. Ось чому сенатор Крис Ван Голлен і я працюємо над тим, щоб надати президенту інструменти, необхідні йому для встановлення обмеження ціни на російську нафту», – написав сенатор Тумі у Твітері.

За словами сенатора Тумі, це буде найбільше санкційне законодавство щодо Росії з лютого цього року, яке підкріпить дії адміністрації Байдена.

За словами сенатора, війна вже не йде, згідно із задумом Кремля, українці відвойовують назад захоплені Росією території, росіян публічно критикують Китай та Індія, ціни на нафту впали з серпня на 45%.

«Зараз не час для половинчастих заходів та самовдоволення, час позбавити можливості пана Путіна продовжувати цю війну», – сказав Тумі, виступаючи в Конгресі.

Згідно з пропозицією, яка має підтримати ініціативу країн «Групи семи», під санкції підпадуть ті країни, які «суттєво» перевищують довоєнний контрольний показник закупівлі російських енергоносіїв, мовиться у прес-релізі. Санкційне законодавство, за задумом його авторів, втратить чинність через сім років або якщо президент припинить його дію після дипломатичної угоди між Україною та Росією.

На початку вересня міністри фінансів країн G7 заявили, що запровадять обмеження цін на експорт російської нафти, що скоротить прибутки Росії.

Міністри фінансів з Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів заявили, що розмір обмеження ціни буде визначено пізніше «на основі низки технічних даних».

Як повідомляє видання The Hill, законодавство вимагатиме від Агентства енергетичної інформації США надати список усіх країн, які купують російські енергоносії, включно з вугіллям, природним газом і нафтою.

Після того, як західні країни наклали санкції на Росію, змушуючи її вивести свої війська з України та припинити нелегальну агресію, Путін неодноразово заявляв, що Росія не ізольована, тому що вона може дивитися на схід у бік великих азійських держав, таких як Китай та Індія.

Ці азійські країни збільшили купівлю російських енергоносіїв після того, як їхню закупівлю стали обмежувати європейські держави. Китай та Індія стали найбільшими покупцями російської нафти, скориставшись можливістю купувати її за зниженими цінами у той час, коли зростали світові ціни на продовольство та пальне.